Sarratea: Así es por dentro la casa donde Pedro Castillo tenía reuniones extraoficiales en Breña.

Durante meses, luego de que el presidente Pedro Castillo fuese declarado ganador de las elecciones presidenciales 2021, la casa ubicada en el pasaje Sarratea 179, en Breña, se convirtió en una especie de centro de operaciones en la que el mandatario mantenía reuniones incluso luego de iniciado su mandato. Las citas hoy que habría tenido el jefe de Estado son investigadas por el Congreso de la República y la Fiscalía de la Nación porque presuntamente, en lugar, se pudo haber pactado negocios irregulares para ganar obras con el Estado.

El dueño del inmueble, Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, abrió las puertas de la casa para dar una entrevista al programa Punto Final y dar sus descargos ante las acusaciones en la que podría estar implicado tras conocerse las declaraciones ante la Fiscalía de la lobbista Karelim López.

Segundo Sánchez indicó que, en la casa, hoy viven su madre, su hermana y su sobrino y que, de los cinco pisos de la vivienda, uno le fue cedido al presidente Pedro Castillo.

“No puedo decir qué piso (era para el presidente), por un tema de seguridad”, dijo Segundo Sánchez, quien además mencionó que es empresario e importa equipos médicos y que las llaves del domicilio en Sarratea, por un tiempo, también la tuvieron la llave de la casa personas allegadas al partido de Perú Libre.

KARELIM LÓPEZ EN SARRATEA

Karelim López Arredondo, a quien se la vio ingresar, al menos una vez, a la casa del pasaje Sarratea, manifestó a la Fiscalía que Segundo Sánchez habría recibido favores aprovechando su amistad con Pedro Castillo.

“Yo rechazo rotundamente estas acusaciones. El señor Nakazaki va a tener que demostrarlo con su defendida porque nosotros sí vamos a tomar cartas en el asunto en su momento y vamos a querellar a todos los que resulten responsables”, aseveró Segundo Sánchez.

Dijo no conocer a Karelim López y que no sabe cuántas veces ingresó a la vivienda de Sarratea. “Yo la única vez que la he visto fue en el reportaje que la sacaron”, expresó.

Manifestó que fue Fray Vásquez (sobrino del presidente) fue quien recibió a Karelim López ya que es eso lo que se vio en el video del reportaje. Añadió que sí consultó al sobrino del presidente por qué venía López y este le respondió que estaba buscando al mandatario.

¿PAGO DE FAVORES?

Segundo Sánchez fue enfático en rechazar que su amistad con Pedro Castillo haya servido para ganar favores del Estado y reconoció que le ha ido bien en las licitaciones con el Estado.

Además, en el informe periodístico se reveló que, en octubre del año pasado, tres meses después de que Pedro Castillo llegara al gobierno, la empresa Medilab, vinculada a los Sánchez resultó ganadora de una licitación por 100 mil soles con la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios.

Además, Segundo Sánchez estuvo en Washington, en 2021, durante la vista de Pedro Castillo a Estados Unidos. Aquella vez, el empresario aseguró que había llegado a ese país “como invitado del presidente y del equipo que lo acompañaba”. Sin embargo, en la reciente entrevista a Punto Final aseguró que no se había unido a una comitiva especial y que había viajado con sus propios recursos.

“No necesito del Estado. No trabajo para el Estado y no necesito trabajar para el Estado”, mencionó y agregó que tenía una reunión de trabajo con un proveedor en EE. UU.

