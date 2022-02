Patricia Chirinos: Los 10 motivos para presentar una denuncia constitucional contra Pedro Castillo

Patricia Chirinos es denunciada ante la Comisión de Ética tras declaraciones a la prensa internacional

La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, se pronunció en una entrevista con RPP Noticias, donde habló del presidente Pedro Castillo y sus motivos por los cuales se debería presentar una denuncia constitucional hacia él.

Ante ello, afirmó que se viene observando al presidente desde que empezó su gestión, pero se ha detenido la denuncia, debido a que se están resaltando todas las infracciones que ha cometido el presidente y “cada semana aparecen nuevas”.

“Esta denuncia está siendo ingresada hoy, se ha detenido porque todo este tiempo se ha estado trabajando en la denuncia para resaltar todas las infracciones que ha cometido el presidente contra la Constitución. Cada semana aparecen nuevas, por eso no la presenté antes, porque siempre hay que estar analizando todo lo que sucede”, comentó.

Orden de sucesos que utilizaría Chirinos y Avanza País para denunciar al presidente Pedro Castillo:

1. El despacho presidencial paralelo de Sarratea o como lo llama “El Palacio de Sarratea ”.

2. La supuesta injerencia de los ascensos de las fuerzas armadas.

3. La intervención de la licitación del proyecto Puente Tarata 3.

4. La intervención en la licitación para abastecer a Petro-Perú.

5. La fiesta de cumpleaños de la hija de Castillo en el Palacio.

6. La injerencia en la Policía.

7. La renuncia del ex ministro del Interior, Avelino Guillén en medio de una crisis de inseguridad ciudadana.

8. La existencia de un Gabinete de la Sombra.

9. Las declaraciones del acceso al mar de Bolivia que dio el mandatario.

10. Las mentiras y contradicciones en su manifestación con la Fiscalía.

“EL ÚNICO CHISTE ES EL PRESIDENTE CASTILLO”

Hace algunos días, el presidente Pedro Castillo calificó a la prensa como “un chiste”. El hecho ocurrió cuando el mandatario que se encontraba supervisando el funcionamiento de tabletas escolares en el distrito de Lurín. Sin embargo, ante la pregunta del reportero de Radio Exitosa sobre si le mintió al Ministerio Público sobre las reuniones que habría sostenido con Karelim López, Castillo Terrones se molestó y respondió asegurando que “esta prensa es un chiste”.

“Esta prensa es un chiste. Estamos hablando de la educación peruana, por qué no se centran en los temas importantes. Hablemos de la educación, acompañen a ver cómo están las escuelas, acompáñenme a ver cómo están los niños. Hay miles de niños desnutridos, a mí me interesa el país. Por qué no me acompañan ustedes a ver cómo están las cosas. Yo les pongo movilidad y nos vamos como ustedes. Salgan de Lima, Lima no es el Perú. Vamos a ver cómo está el país”, dijo incómodo el mandatario.

Ante esto, Patricia Chirinos mostró su indignación, debido a que ella también ha sido periodista y menciona que es una profesión que lleva en el alma y una institución que debe ser respetada.

Patricia Chirinos. Foto: Andina.

“El único chiste es el presidente Castillo que no sabe gobernar y que nos ha dejado en vergüenza frente a todo el mundo autoreconociéndose como incapaz”, dijo.

“La prensa es una institución que se debe respetar, yo he sido periodista, eso es algo que llevo en el alma y no se va a perder; me parece una falta de respeto total para la profesión de los periodistas. Ese señor debe taparse la ‘boquita’ antes de hablar porque ya sabemos que no hace caso a ninguno de sus asesores”, añadió.

Luego, el presidente pidió disculpas a la prensa por haber hablado de esa manera, pero Chirinos lo califica como que “le dijeron que se tenía que disculpar”.

“Le habrán dicho que tiene que disculparse, yo no veo sinceridad en el actuar de los ocupantes del Palacio, veo una persona que se deja llevar por lo que le dicen y cuando no le están hablando en oreja todo el tiempo comete todos errores como es propio de su personalidad mitómana y se su forma de ser, dijo.

DENUNCIA CONTRA ZORAIDA ÁVALOS SE AMPLIARÁ

Chirinos presentó una denuncia constitucional a la fiscal Zoraida Ávalos el año pasado, principalmente por omisión de funciones en el proceso de investigación sobre presuntos actos de corrupción que podrían involucrar al jefe de Estado. Comentó que esta se amplió, al igual que la del mandatario, pero esta tendrá que darse el 4 de marzo del presente año.

“En la denuncia del diciembre, se solicitaba su destitución e inhabilitación de hasta por 5 años para el ejercicio de la función pública, así como la autorización de su procesamiento penal por presunta infracción a la Constitución por delito de omisión y rehusamiento de actos funcionales por no investigar a tiempo al presidente Pedro Castillo”, así lo mencionó a RPP.

Las razones concretas por las que se presentó esta denuncia según la parlamentaria son:

1. La presunta presentación del certificado de capacitación falso ante el entonces Consejo Nacional de la Magistratura para ascender al fiscal supremo.

2. Presunta comisión de delito de falsedad genérica.

3. Indicios de pertenecer a la organización criminal de Los Cuellos Blancos del Puerto por la presunta comisión de cohecho pasivo específico encubrimiento real, tráfico de influencias, abuso de autoridad y contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal.









