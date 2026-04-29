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Paul Michael tilda de ‘manipuladora’ a Pamela López durante discusión en ‘La Granja VIP’

El salsero y la influencer protagonizaron un tenso intercambio durante la última emisión del reality, donde surgieron acusaciones de manipulación y discusiones sobre temas íntimos.

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En un momento de alta tensión, Paul confronta directamente a Pamela, acusándola de ser manipuladora, lo que desata una acalorada discusión sobre sus verdaderas intenciones y el estado de su relación dentro del reality. TikTok

La noche del 28 de abril, la tensión superó los límites en el reality La Granja VIP cuando Paul Michael acusó directamente a su pareja, Pamela López, de ser “manipuladora”. El conflicto, transmitido durante la última emisión, expuso al público una discusión cargada de reproches, celos y temas íntimos, marcando un nuevo capítulo en la relación de la expareja de Christian Cueva y el cantante de salsa.

Durante el intercambio, Paul Michael señaló a Pamela López por recurrir a situaciones pasadas para justificar desacuerdos actuales. Según la conversación emitida, el salsero reclamó que su pareja “vuelve a sacar en cara” errores anteriores y la acusó de manipular las discusiones a su favor.

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El detonante fue la negativa de Pamela a mantener intimidad, argumentando que sus hijos la observaban desde afuera, lo que llevó la disputa a un terreno aún más personal.

En ese contexto, ambos se reprocharon comportamientos y actitudes, elevando el tono y la intensidad del diálogo ante las cámaras. El episodio fue seguido de cerca por otros participantes y no tardó en generar reacciones en redes sociales.

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Paul Michael tilda de ‘manipuladora’ a Pamela López durante discusión en ‘La Granja VIP’.
Paul Michael tilda de ‘manipuladora’ a Pamela López durante discusión en ‘La Granja VIP’.

¿Por qué se originó la discusión entre Paul Michael y Pamela López?

La discusión entre Paul Michael y Pamela López en La Granja VIP tuvo como origen un desacuerdo sobre la intimidad de la pareja dentro del reality. El salsero expresó su deseo de mantener relaciones, pero la influencer se negó argumentando que sus hijos la estaban observando desde fuera del programa.

Este desencuentro provocó que el exintegrante de ‘La Combinación de la Habana‘ la acusara de manipulación, lo que derivó en una confrontación donde ambos ventilaron viejas heridas y acusaciones mutuas frente a las cámaras.

El desarrollo de la pelea en ‘La Granja VIP’

La conversación comenzó cuando Pamela intentó aclarar su postura: “Si estás hablando de eso, voy a hablarlo para que se entienda mejor”. Sin embargo, Paul interrumpió, acusándola de manipular la situación y de intentar incorporar otros temas en la discusión. “Manipulas de esta manera, porque ya vas a meter más cosas”, afirmó el salsero, agregando que su pareja suele traer al presente conflictos pasados.

La todavía esposa de Christian Cueva, visiblemente afectada por las palabras del salsero, cuestionó en varias ocasiones el uso del término “manipulación” y exigió respeto: “¿Por qué me ofendes? ¿Por qué metes la palabra manipulación?”.

Paul insistió en que sus comentarios respondían a la manera en que Pamela conducía la conversación y se negó inicialmente a retirar la acusación, hasta que finalmente accedió tras la insistencia de su pareja.

En ese momento, la conversación escaló: Pamela López respondió con dureza, señalando: “Es que eres una mierda cuando te comportas como una mierda, porque hablas…”. Paul Michael, por su parte, justificó su actitud afirmando que su reacción se daba cuando percibía que Pamela cambiaba el sentido de la discusión o incluía asuntos no relacionados con el conflicto central.

Paul Michael y Pamela López discuten acaloradamente frente a las cámaras de La Granja VIP. YouTube.
Paul Michael y Pamela López discuten acaloradamente frente a las cámaras de La Granja VIP. YouTube.

Celos, antecedentes y tensiones latentes en el reality

La relación entre Paul Michael y Pamela López ya había mostrado signos de tensión antes de esta discusión. El ingreso de Pablo Heredia, otro participante, generó celos en el salsero, especialmente cuando Pamela entró al programa acompañada de un ramo de flores.

Además, en una situación previa, Pablo bromeó diciendo a Paul Michael que “le ganó en el romance” con Pamela, lo que aumentó las inseguridades en el cantante.

A estos episodios se sumó la mención de Diego Chávarri, exfutbolista vinculado sentimentalmente a Pamela López por Melissa Klug, quien acusó a la trujillana de tener un affaire en el pasado.

Estas situaciones han sido recurrentes dentro de 'La Granja VIP’, alimentando la percepción de que la relación entre Pamela y Paul Michael está marcada por los celos y las referencias a relaciones anteriores.

Reacciones de los participantes y repercusión en redes sociales

La intensidad de la discusión llamó la atención de otros concursantes, quienes se acercaron para escuchar el intercambio. López subrayó que su intención era hablar en privado, pero la presencia de más personas alteró el desarrollo del diálogo.

“Están viniendo más personas para que escuchen nuestra conversación”, dijo, mientras Paul Michael le recordaba que fue ella quien decidió abordar el tema en ese momento.

En redes sociales, la discusión generó comentarios divididos. Algunos usuarios cuestionaron la exposición de temas tan personales en televisión abierta, mientras otros respaldaron a Pamela por defender sus límites y exigir respeto. La audiencia de La Granja VIP reaccionó con memes, debates y mensajes de apoyo, reflejando la polarización que generan este tipo de conflictos en el reality.

Pamela López y Paul Michael
Pamela López revela en 'La Granja VIP' episodios de dependencia emocional hacia su pareja Paul Michael, generando debate sobre relaciones y salud mental. (Instagram Pamela López / Captura de video)

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