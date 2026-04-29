Rafael Lutiger, reflexión por las dos caras de la moneda de Sporting Cristal en 2026: “Tratamos de entender qué pasa”

Rafael Lutiger se ha erigido como un baluarte en la defensa de Cristal. - Crédito: Difusión

No era un partido más. Era el examinatorio clave para marcar un punto de inflexión en la temporada. Y así lo tomó Sporting Cristal cuando se plantó frente a Junior, en Matute, por la Copa Libertadores 2026. Aunque hubo muchos desaciertos, igual pudo sacar adelante su encuentro para imponerse con dianas de Santiago González y Catriel Cabellos.

No es menos cierto que los anotadores entran en un escenario de valoración distinto por destrabar el juego, pero a esa misma altura de importancia se encontró Rafael Lutiger, cuyo desenvolvimiento en la zona defensiva fue excelso y prolijo, demostrando que atraviesa un crecimiento sustancial.

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Sporting Cristal ganó sus dos partidos de local en la Copa Libertadores, aunque su presente en la Liga 1 es para el olvido. - créditos: Sporting Cristal

Ubicado en la zona mixta de Matute, el central peruano fue abordado por la prensa para que realizara su análisis del cotejo: “Sabíamos que necesitábamos ganar, veníamos de dos derrotas seguidas y de varios partidos en poco tiempo, pero teníamos la obligación de quedarnos con los tres puntos”.

En esa misma frecuencia, Lutiger ha admitido que “hemos tenido cinco partidos en pocos días, con viajes de por medio, y eso también afectó. A algunos nos dieron descanso el fin de semana y nos ayudó mucho, pero los que viajaron tuvieron un trayecto complicado”.

“Tratamos de entender qué pasa para que se note tanta diferencia", mencionó Lutiger. | VIDEO: Radio Ovación

Con relación a la evidente dualidad de rendimientos en certámenes paralelos, el futbolista peruano ha reconocido que desconocen los motivos por los cuales atraviesan ese contexto: “Tratamos de entender qué pasa para que se note tanta diferencia. Debemos enfocarnos no solo en la Copa, sino también en la Liga, donde necesitamos remontar”.

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Finalmente, Lutiger valoró lo hecho en el último choque correspondiente a la Fase de Grupos de la Libertadores. “Teníamos de días complicados, pero pudimos sacar el resultado que queríamos. No solo era ganar, sino hacerlo de buena manera, mostrando un buen fútbol y manteniendo el arco en cero”, cerró.

Sporting Cristal siempre saca su casta copera. - Crédito: @ClubSCristal

Golpe de autoridad

Cristal no llegaba como favorito a la contienda. Entre otras razones porque experimenta una caída libre inexplicable en la Liga 1 2026. Aun así, sacó a relucir su casta copera para hacerse sentir frente a Junior de Barranquilla y dejarlo en la lona al cierre de la primera rueda de la Fase de Grupos.

Aunque hubo ciertos intercambios de arremetidas, los ‘rimenses’ se veían impedidos de mandar en Matute. La tendencia, eso sí, sufrió una variación capital tras la expulsión de Jermein Peña por un codazo brusco al cuello de Miguel Araujo al momento de intentar ir por una pelota aérea.

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El cuadro rimense se impuso 2-0 en Matute y es líder momentáneo del grupo F del torneo Conmebol - Crédito: ESPN

A partir de entonces, Sporting Cristal creció un poco en ritmo e intensidad, pero veía con sorpresa como el ‘tiburón’ también se empleaba de lleno hasta donde le dio el fuelle. Para el complemento llegó el primer golpe local con un golazo desde afuera del área de Santiago González.

Seguidamente, los ‘cerveceros’ pasaron a ser protagonistas con aproximaciones puntuales que carecieron de efectividad. El ingresado Felipe Vizeu desperdició dos tiros francos a portería y Gabriel Santana malogró lo que a todas luces era una conquista. Aun así, hubo tiempo para una redención a través de una excelsa definición de Catriel Cabellos.

Sporting Cristal ganó millonario premio y aumentó su ingreso en Copa Libertadores 2026 tras victoria ante Junior. - Crédito: Difusión

La victoria de Sporting Cristal ante Junior de Barranquilla no solo le otorgó el liderazgo temporal del Grupo F en la Copa Libertadores, sino que también incrementó de forma notable su ingreso económico. El club recibió USD 340.000 por el triunfo, cifra que equivale a 1 millón 175 mil soles.

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Este monto se suma a los premios acumulados en fases previas, donde ya había asegurado USD 500.000 por avanzar desde la Liga 1 y USD 600.000 por superar la siguiente ronda. Con estos resultados, el club peruano acumula USD 4,74 millones, consolidando su posición financiera en el torneo.