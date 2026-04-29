Futbolista del Juan Pablo II es acusado de agresión y amenazas por su expareja durante el embarazo.

El fútbol peruano se ve envuelto en una delicada polémica tras la denuncia pública de Débora Goytizolo contra Arón Sánchez, futbolista del club Juan Pablo II.

La joven acusa al deportista de presunta agresión física y psicológica durante su embarazo, así como de amenazas con un arma de fuego, hechos que habrían ocurrido durante los tres años que duró la relación.

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La denuncia se hizo pública a través de una entrevista en ‘América Hoy’, donde Goytizolo narró episodios de violencia reiterada. Según su testimonio, las agresiones no cesaron a pesar de su estado de gestación: “Siempre teníamos peleas y me pegaba, pero me pegaba fuerte. Me agarraba de los cabellos y me arrastraba por un pasadizo de casi tres metros”, relató, visiblemente afectada.

Denuncia formal y pruebas presentadas

Goytizolo acudió a la comisaría de Bellavista, en el Callao, para formalizar la acusación por maltrato físico y psicológico. De acuerdo con la denunciante, la situación alcanzó su punto más grave el pasado 19 de abril, cuando, tras encontrar al futbolista en el cine con otra mujer, fue obligada a subir a un vehículo, donde recibió amenazas directas contra su vida: “Me metió al carro y ahí me dijo que me iba a matar. Luego me llevó a su casa, fue a buscar una pistola y literal me quiso matar”, aseguró.

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La denunciante, de 29 años, afirmó que se encontraba con casi cinco meses de embarazo al momento de los presuntos ataques, lo que agrava la preocupación por los hechos relatados.

Como parte de la denuncia, presentó capturas de WhatsApp atribuidas a Sánchez, en las que este le pide disculpas: “Te estoy haciendo pasar un mal embarazo. También está mal que yo te esté haciendo estas cosas. Tengo que pensar más en mi hijo que en otras cosas. Discúlpame”, se lee en uno de los mensajes difundidos.

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Débora Goytizolo difundió un comunicado en el que ofreció disculpas públicas al futbolista Jairo Concha.

Medidas de protección y respuesta del acusado

El caso ha generado una fuerte repercusión mediática y social. El Poder Judicial dictó medidas de protección a favor de Débora Goytizolo, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Hasta el cierre de esta edición, el club Juan Pablo II no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación de su jugador.

Por su parte, Arón Sánchez rompió el silencio frente a las cámaras de ‘América Hoy’, aunque evitó dar detalles sobre las acusaciones. “Yo no voy a decir nada. Eso está viendo de manera legalmente”, señaló, reiterando que el proceso sigue su curso y que no hará declaraciones hasta que las autoridades determinen lo ocurrido.

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Mensajes, redes y el impacto en la opinión pública

La denuncia tomó mayor visibilidad luego de que Goytizolo compartiera en redes sociales las conversaciones que, según afirma, reflejan el arrepentimiento del futbolista tras los episodios de violencia. En uno de los mensajes, Sánchez expresa:

“Ojalá no sigas con el embarazo. Entiendo lo que me estás diciendo. Si está mal de mi parte tratarte mal, hablarte mal, te pido una disculpa para todo esto”.

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Estos chats han sido considerados como pruebas dentro del proceso judicial y suman presión sobre el entorno deportivo para que se pronuncie y tome medidas claras ante denuncias de violencia de género.

El contexto: violencia de género en el deporte

Este caso reaviva el debate sobre la violencia de género en el ámbito deportivo, un problema que ha cobrado notoriedad en los últimos años. Diversas organizaciones feministas y colectivos han exigido que los clubes y federaciones brinden acompañamiento a las víctimas y sancionen a los responsables. La denuncia contra Arón Sánchez se suma a una lista de situaciones que ponen en evidencia la necesidad de políticas claras, protocolos de prevención y apoyo psicológico tanto a víctimas como a denunciados.

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Mientras tanto, la denunciante ha recibido respaldo en redes sociales, donde usuarios y figuras públicas le han manifestado su apoyo y solidaridad. La gravedad de los hechos relatados, especialmente por haber ocurrido durante el embarazo, ha generado indignación y llamado la atención sobre la urgencia de erradicar la violencia en todos los ámbitos, especialmente en el deporte.

Próximos pasos y expectativas

Las investigaciones continúan y se espera que el Poder Judicial avance en la recopilación de pruebas y testimonios. El futuro deportivo y legal de Arón Sánchez dependerá de la evolución del caso y de las medidas que eventualmente adopte el club Juan Pablo II, que hasta el momento guarda silencio.

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La comunidad deportiva y la sociedad en general siguen de cerca el desarrollo de esta denuncia, que pone en agenda la importancia de denunciar, proteger y acompañar a las víctimas de violencia de género.

Aron Sánchez destacó en la defensa de Tampico-Madero. - Crédito: Jaiba Brava