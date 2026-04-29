Matías Córdova sobre un posible llamado a la selección peruana: “Es mi objetivo desde que decidí ser futbolista”

El arquero titular de Comerciantes Unidos destaca por su regularidad en la Liga 1, apunta a consolidarse como referente bajo los tres palos y mantiene firme su meta de lograr una convocatoria a la selección peruana en el corto plazo (Facebook / Comerciantes Unidos)

Matías Córdova, guardameta de Comerciantes Unidos, vive uno de los momentos más sólidos de su carrera profesional tras consolidarse como titular en el equipo de Cutervo.

Con casi dos décadas dedicadas al fútbol, el portero profundiza sobre los retos que enfrentó al dejar Sporting Cristal, el impacto de su paso por la Segunda División y sus aspiraciones a nivel nacional.

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Córdova destaca el ambiente positivo en el vestuario y valora la oportunidad de sumar minutos en la máxima categoría, reconociendo que cada partido representa una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Su disciplina y constancia se reflejan en el objetivo que lo guía: vestir la camiseta de la selección peruana.

Su posible convocatoria a la selección nacional

Matías Córdova mantiene la ilusión intacta de vestir la camiseta nacional, mientras responde a rumores con trabajo constante y foco en su rendimiento. (Facebook / Comerciantes Unidos)

La posibilidad de integrar la selección absoluta es un tema recurrente en la trayectoria de Matías Córdova. El guardameta reconoce el rumor sobre un eventual llamado, aunque aclara que hasta el momento no ha recibido contacto directo por parte de la Federación Peruana de Fútbol. “No he tenido comunicación con nadie de la Federación. Escucho los comentarios, pero mi enfoque está en prepararme para cada partido y que mis actuaciones hablen por sí solas”, afirma el arquero en el programa Hablemos de Max.

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Córdova considera que la llegada de un nuevo seleccionador abre puertas para jugadores que buscan una oportunidad en el equipo nacional. “Representar a mi país es un sueño que tengo desde que comencé a jugar al fútbol. Trabajo todos los días para estar listo si llega ese momento”, expresa. Su desempeño ha captado la atención de seguidores y analistas, quienes destacan su regularidad y seguridad bajo los tres palos en la presente temporada.

A pesar de la expectativa generada en torno a la próxima convocatoria, el arquero mantiene la serenidad y asegura que su prioridad sigue siendo sumar experiencia y aportar al buen momento que atraviesa Comerciantes Unidos, actualmente ubicado en los primeros puestos de la tabla.

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La salida de Sporting Cristal y el salto profesional

Revive los mejores momentos del encuentro entre Comerciantes Unidos y Sporting Cristal por la Fecha 12 de la Liga 1 Te Apuesto. Un gol de Matías Sen le dio la victoria al equipo local. - Liga 1

El inicio de la carrera de Córdova estuvo marcado por su formación en las divisiones menores de Sporting Cristal, club al que ingresó con apenas diez años. La decisión de dejar la institución fue, según relata, un proceso complejo. “Salir de Cristal fue difícil. Me fui a préstamo a equipos de Segunda División sabiendo que eso podía afectar mi continuidad, pero Comerciantes Unidos se interesó mucho en mí y eso me motivó a aceptar el reto”, detalla.

El portero explica que la comunicación tardía con Sporting Cristal influyó en su salida definitiva, pero valora la etapa vivida en un club que considera parte fundamental de su desarrollo. “Desde niño estuve ligado a Cristal, pero entendí que necesitaba buscar minutos para crecer profesionalmente. Comerciantes me brindó esa oportunidad y me dio la seguridad que necesitaba”, remarca Córdova.

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En su paso por Santos de Nazca y Unión Comercio en la Liga 2, el arquero acumuló experiencia clave para afrontar los desafíos de la Primera División. “En Cristal todo está resuelto, pero en Segunda debes salir de la zona de confort. Jugar en equipos de provincia me permitió fortalecer el carácter y adaptarme a diferentes contextos”, señala.

Experiencia en Liga 2 y adaptación a la élite

El paso por la Liga 2 fortaleció a Córdova, quien encontró en la competencia del ascenso el ritmo y la exigencia necesarios para llegar a la élite. (Facebook / Comerciantes Unidos)

La transición de la Segunda a la Primera División representó para Córdova un aprendizaje significativo. El portero resalta la competitividad del ascenso y asegura que el nivel de exigencia le permitió acelerar su adaptación al ritmo profesional. “La Segunda División es muy competitiva. Me ayudó mucho a estar preparado para la Primera. La principal diferencia es el ritmo, pero en ambos torneos hay jugadores de calidad”, asegura.

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Durante su estancia en equipos como Santos de Nazca y Unión Comercio, Córdova tuvo la oportunidad de disputar todos los partidos y ganar rodaje. “Jugar con regularidad es lo que realmente te hace mejorar. Entrenar es importante, pero la experiencia en partidos oficiales marca la diferencia”, subraya.

El arquero destaca el ambiente en el plantel de Comerciantes Unidos y el respaldo del cuerpo técnico. “Contamos con un grupo muy unido y eso se refleja en los resultados. El apoyo de compañeros experimentados como Cossío, el ‘Chaka’ (Arias) o Yordi (Vílchez) ha sido fundamental para mi integración y crecimiento”, afirma.

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En su análisis del torneo actual, Córdova observa que la competencia es más pareja que la temporada anterior, con diferencias mínimas entre los equipos de la parte alta y baja de la tabla de posiciones. Además, valora el entorno de la ciudad de Cutervo: “Es una ciudad pequeña y acogedora, con gente muy futbolera. Aquí me siento cómodo y motivado”.

Entre sus referentes en el puesto, menciona a Pedro Gallese como el mejor arquero nacional y a Manuel Neuer como modelo internacional. Respecto a su futuro, Córdova señala que su objetivo inmediato es seguir sumando minutos en la máxima categoría y aprovechar las oportunidades que surjan. “Tengo contrato hasta 2027 con Comerciantes Unidos y una cláusula de salida; por ahora, me enfoco en dar lo mejor cada fecha”, concluye el guardameta.

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