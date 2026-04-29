El nuevo jefe de la ONPE tomará juramento el próximo 3 de julio, según cronograma fijado por la JNJ

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) informó este miércoles que el nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) jurará el cargo el 3 de julio, de acuerdo con el cronograma del concurso público vinculado a los comicios generales.
La Resolución N.° 283-2026-JNJ formalizó la convocatoria para seleccionar y nombrar al funcionario que reemplazará a Piero Corvetto, quien renunció tras detectarse irregularidades en los sufragios del último 12 de abril.
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El cronograma fija la juramentación para esa fecha, después de la segunda vuelta prevista para el 7 de junio y una vez concluidas las cuatro fases eliminatorias del concurso.
El proceso de selección contempla evaluación de conocimientos, revisión curricular, presentación de un plan de trabajo y entrevista personal. Cada etapa exige un puntaje mínimo aprobado, a fin de asegurar la “idoneidad técnica, la experiencia profesional y las capacidades de gestión de los postulantes”.
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La norma establece que, si la vacancia ocurre durante un proceso electoral, el funcionario de mayor jerarquía inmediatamente inferior al jefe asume la dirección de forma provisional por un máximo de tres días.
En ese sentido, actualmente la gestión temporal de la ONPE corresponde al abogado Bernardo Pachas, gerente general desde septiembre de 2020, quien tiene estudios de maestría en Derecho Constitucional, posgrado en administración de empresas y formación en recursos humanos, operaciones y servicios al cliente.
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En desarrollo.