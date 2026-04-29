Mayra Solari lanza indirecta en TikTok luego de polémica con Gabriela Herrera: “Claro que me dolió, pero existe el karma”

Mayra Solari utilizó sus redes sociales para lanzar indirectas a Gabriela Herrera en medio de acusaciones por presunta infidelidad.

La polémica en torno a Gabriela Herrera y su presunta cercanía con hombres comprometidos no solo se ha desarrollado dentro de ‘La Granja VIP’, sino que también ha llegado a las redes sociales desde el exterior del reality. Mayra Solari, examiga de la bailarina y cercana a Samahara Lobatón, lanzó una serie de mensajes en sus redes que fueron interpretados por usuarios y figuras del entretenimiento como indirectas directas a Herrera, en medio de las acusaciones que la señalan de haberse involucrado con el esposo de Solari.

Mayra Solari utiliza sus redes sociales para enviar contundentes indirectas a Gabriela Herrera, a quien acusa de haberse involucrado con su esposo. A través de videos de TikTok con mensajes sobre el karma y canciones sobre amigas traicioneras, Solari deja clara su postura. Video: TikTok @riclatorrez

A través de su cuenta de TikTok, Mayra Solari compartió una canción cuyo coro dice: “Yo tengo una amiga que le gusta robar marido. No me gusta andar con ella porque siempre anda en un lío”, acompañada de imágenes propias. Además, publicó mensajes como “Claro que me dolió, pero existe el karma, bebé” y “Tenía cuidado con esas”, frases que el público y el tiktoker Ric La Torre interpretaron como un ataque directo a Gabriela Herrera.

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"Mayra Solari, la mujer que acusa a Gabriela Herrera de robarle marido, lanza tremendas indirectas en TikTok y en redes. Así que bueno, yo creo que Gabriela Herrera está bastante manchada y cuando salga va a tener que responder porque ya se filtró el video de sus besos con el esposo de Mayra, ¿no? Que Mayra asegura que ella se metió en su casa para literalmente bajarle el marido", señaló La Torre en su cuenta.

Las acusaciones desde la granja y el pasado de Gabriela

La situación tiene su origen en los reiterados señalamientos que Samahara Lobatón y Shirley Arica han hecho dentro del reality, llamando a Gabriela Herrera “roba maridos” por su cercanía con Diego Chávarri, participante que mantiene una relación fuera del programa con Thalía Bentin.

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Herrera, por su parte, ha negado tener intenciones de involucrarse con personas comprometidas, aunque en una conversación con Shirley Arica admitió: “Yo robo lo que se deja robar”, frase que generó aún más polémica. Sin embargo, la controversia no se limita al interior del reality.

La bailarina tuvo una charla con Shirley Arica, sin embargo se mostró incómoda por lo que decían de ella y decidió encarar | TikTok

Según Mayra Solari, Gabriela Herrera habría tenido un acercamiento con su esposo en el pasado, llegando incluso a visitar su hogar. Las publicaciones de Solari en redes sociales sugieren que aún guarda resentimiento por lo ocurrido y que las actitudes de Herrera en ‘La Granja VIP’ le recuerdan lo que, según ella, vivió en carne propia.

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Gabriela Herrera y su defensa en el reality

Dentro de ‘La Granja VIP’, Gabriela Herrera ha respondido con firmeza a las acusaciones de Samahara Lobatón. Cuando la influencer la llamó “roba maridos” durante una gala de nominación, Herrera no solo rechazó el calificativo, sino que devolvió la acusación recordando el pasado de Lobatón con Youna, quien habría sido novio de su “prima” antes de iniciar una relación con Samahara.

“Así de grande, cuando le quitan a la prima y me dicen a mí… oigan a mi tía…”, gritó la bailarina, en uno de los enfrentamientos más tensos de la temporada.

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La situación también involucra a Diego Chávarri, quien ha admitido sentir atracción por Gabriela y ha protagonizado noches de coqueteos dentro del programa, incluso llegando a preguntarle si podían “apagar las cámaras 10 minutos”. Chávarri, cuya relación con Thalía Bentin ya estaría en entredicho, ha insistido en que no ha cruzado ningún límite, pero la audiencia y los propios participantes siguen de cerca cada interacción entre ambos.

Gabriela Herrera sorprendió en La Granja VIP Perú al confesar su atracción por Diego Chávarri durante la madrugada.

Las indirectas de Mayra Solari y el debate en redes

Las publicaciones de Mayra Solari han generado un debate en redes sociales, donde usuarios se han dividido entre quienes consideran que Gabriela Herrera tiene un patrón de conducta cuestionable y quienes señalan que las acusaciones son parte de una campaña para perjudicar su imagen mientras está en el encierro del reality.

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Solari, quien además mantiene una relación de amistad con Samahara Lobatón, ha optado por no dar declaraciones directas, pero sus publicaciones han sido suficientes para alimentar la polémica. Los mensajes sobre el karma y las canciones sobre “amigas traidoras” han resonado entre quienes siguen de cerca la dinámica de “La Granja VIP”.

Por ahora, Gabriela Herrera permanece en el reality sin conocimiento de las indirectas que se lanzan desde el exterior. Según explicó la conductora Ethel Pozo, las normas del programa impiden que los participantes se enteren de lo que ocurre fuera del encierro, lo que significa que Herrera deberá esperar hasta su salida para enfrentar todas las acusaciones y responder a las versiones que circulan en redes sociales.

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