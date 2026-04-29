Balacera durante un velorio en el Cercado de Lima dejó una mujer muerta y más de diez heridos

Ataque armado en velorio del Cercado de Lima dejó una fallecida y más de diez heridos. (Foto: Captura video/Exitosa)

Una balacera ocurrida durante un velorio en el sector de Manzanilla, en el Cercado de Lima, dejó como saldo una mujer fallecida y más de diez personas heridas, en medio de la creciente ola de criminalidad en el país.

El ataque se registró durante la madrugada en las inmediaciones del jirón García Naranjo, cerca de la avenida Aviación. De acuerdo con información difundida por Exitosa, sujetos armados ingresaron al lugar donde se realizaba el velorio y efectuaron varios disparos contra los asistentes, generando escenas de pánico entre las personas presentes.

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Un violento tiroteo interrumpió un velorio en el sector de Manzanilla, en el Cercado de Lima. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que los atacantes huyeron del lugar. (Crédito: Exitosa)

Disparo en la garganta

Según la información difundida, la víctima mortal recibió un impacto de bala a la altura de la garganta. Aunque fue trasladada de emergencia a un centro de salud, los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento.

Tras el ataque, varios de los asistentes resultaron heridos y salieron del lugar en busca de ayuda. Parte de las víctimas fue trasladada al hospital Dos de Mayo, ubicado a pocas cuadras de la zona del ataque, mientras que otros heridos fueron llevados al hospital Hipólito Unanue para recibir atención médica.

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Violento tiroteo en velorio de Manzanilla terminó con una mujer muerta y más de diez lesionados. (Foto: Captura video/Exitosa)

Cámaras registraron huida de atacantes

Las autoridades informaron que cámaras de seguridad instaladas en los alrededores captaron el momento en que los presuntos atacantes escapaban de la zona luego de realizar los disparos. De acuerdo con las imágenes revisadas preliminarmente, los sujetos se encontraban encapuchados.

La Policía Nacional del Perú (PNP) inició las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del atentado e identificar a los responsables. Agentes de la comisaría de San Cayetano acudieron al lugar para acordonar la escena y recoger evidencias.

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Pánico y muerte en pleno velorio en el Cercado de Lima. Un ataque a balazos en la madrugada deja una mujer sin vida y más de una decena de heridos, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos mientras la policía acordona la zona. (Crédito: Exitosa)

Antecedentes y testimonios

Según informó el citado medio, algunas de las personas involucradas en el caso registrarían antecedentes por tráfico ilícito de drogas y robo agravado. No obstante, las autoridades continúan recopilando información para esclarecer el móvil del ataque.

El hecho ocurrió alrededor de las cuatro de la mañana en una zona considerada altamente comercial y cercana al emporio de Gamarra. Debido a la gran cantidad de negocios y viviendas con cámaras de vigilancia en el sector, la Policía espera obtener más imágenes que permitan reconstruir la ruta de escape de los atacantes y avanzar en las investigaciones.

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Sujetos armados irrumpieron en velorio y desataron balacera en el Cercado de Lima. (Foto: Captura de video/Exitosa)