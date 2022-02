Pedro Castillo calificó de ‘chiste’ a la prensa y se niega a responder por la doble versión que dio a la Fiscalía

Pedro Castillo se molesta con la prensa, la califica de 'chiste' y se niega a responder por la doble versión que dio a la Fiscalía

El presidente Pedro Castillo calificó a la prensa de ser ‘un chiste’ luego que un reportero lo cuestionara por la doble versión que dio a la Fiscalía en su calidad de testigo en los casos Provías y los ascensos en las Fuerzas Armadas.

El mandatario que se encontraba supervisando el funcionamiento de tabletas escolares en el distrito de Lurín, herramientas que serán empleadas en el retorno a las clases en marzo y se acercó a los periodistas que esperaban responsa a sus cuestionamientos. Sin embargo, ante la pregunta del reportero de Radio Exitosa sobre si le mintió al Ministerio Público sobre las reuniones que habría sostenido con Karelim López, Castillo Terrones se molestó y respondió asegurando que “esta prensa es un chiste”

“Esta prensa es un chiste. Estamos hablando de la educación peruana, por qué no se centran en los temas importantes. Hablemos de la educación, acompañen a ver cómo están las escuelas, acompáñenme a ver cómo están los niños. Hay miles de niños desnutridos, a mí me interesa el país. Por qué no me acompañan ustedes a ver cómo están las cosas. Yo les pongo movilidad y nos vamos como ustedes. Salgan de Lima, Lima no es el Perú. Vamos a ver cómo está el país”, dijo incómodo el mandatario.

Pedro Castillo se molestó con la prensa porque le preguntaron por sus declaraciones ante la Fiscalía.

Recalcó que “el resto que tengo que responder lo haré en su momento. Hoy el Perú me ha elegido para responder ante las grandes urgencias que tiene el país. Cuando vamos a cubrir una actividad ustedes aparecen con otra cosa, céntrense en las cosas del país”.

Noticia en desarrollo...

SEGUIR LEYENDO