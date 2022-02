Pedro Castillo a la prensa: “si se ha herido la susceptibilidad, pido las disculpas correspondientes”

Pedro Castillo se disculpó con la prensa tras dos episodios de maltrato que protagonizaron durante cobertura de sus actividades

El presidente de la República, Pedro Castillo, pidió disculpas a la prensa peruana luego que protagonizara dos episodios de maltrato durante las actividades oficiales que el mandatario realizó en Lurín y Huarochirí.

En Lurín, Castillo Terrones se molestó por las preguntas que le hizo un reportero sobre las declaraciones de dio a la Fiscalía en el marco de las investigaciones en los casos Provías y los ascensos de las FF.AA. y calificó a la prensa como un ‘chiste’.

“Esta prensa es un chiste. Estamos hablando de la educación peruana, por qué no se centran en los temas importantes. Hablemos de la educación, acompañen a ver cómo están las escuelas, acompáñenme a ver cómo están los niños. Hay miles de niños desnutridos, a mí me interesa el país. Por qué no me acompañan ustedes a ver cómo están las cosas. Yo les pongo movilidad y nos vamos como ustedes. Salgan de Lima, Lima no es el Perú. Vamos a ver cómo está el país”, dijo incómodo el mandatario.

Pedro Castillo se molestó con la prensa porque le preguntaron por sus declaraciones ante la Fiscalía.

Hoy, en tanto, durante una actividad en Huarochirí, el presidente Castillo evitó declarar a la prensa y mandó a poner una barrera policial que evitó que los periodistas se acercaran a él para preguntarle sobre los hechos ocurridos ayer y que provocó el reclamo de diversas instituciones.

LAS DISCULPAS DEL PRESIDENTE

Horas más tarde del bochornoso momento que pasaron decenas de periodistas, el jefe del Estado habló con el periodista de TV Perú, quien le preguntó sobre este impasse que le ha generado una ola de críticas.

Castillo Terrones sostuvo que se encontraba abocado a su labor de inspección de las tablets que serán enviados a millones de niños del interior del país para que puedan cumplir con sus labores escolares cuando llegó la pregunta que lo incomodó y justificó su actitud como “una reacción natural”.

“Surgió una pregunta que el Perú sabe que está en un marco de una investigación. Entiendo que si se ha sentido incómoda la prensa es una reacción natural de una persona que está abocada a un trabajo, pero desde acá si hay una situación y se ha herido parte de la susceptibilidad de la prensa, pido las disculpas correspondientes” , dijo Pedro Castillo.

Presidente Pedro Castillo se disculpa con la prensa tras dos episodios de maltrato hacia periodistas. | VIDEO: RPP TV

Asimismo hizo un llamado a los periodistas a “seguir trabajando”, porque “eso nos sirve a ambas partes para ponernos de acuerdo y trabajar de acuerdo a la agenda del país”.

De otro lado, el Instituto de Prensa y Sociedad manifestó en un comunicado que “observa con preocupación estos hechos que afectan la cobertura de la prensa y el derecho a la información. También recuerda al presidente Castillo que, por la importancia de su cargo, está bajo el escrutinio del periodismo y, por tanto, tiene el deber de responder sobre asuntos de alto interés público”.

SEGUIR LEYENDO