Patricia Chirinos contra Betssy Chávez: “Con tal de recibir su sueldo es capaz de ser cómplice de corrupción”

Durante una entrevista, la parlamentaria Patricia Chirinos respondió sobre las acusaciones de Betssy Chávez, quien hace poco, presentó una demanda constitucional en su contra por referirse al presidente Pedro Castillo y solicitar que sea vacado.

Recordemos que en más de una ocasión, la ministra de Trabajo y Promoción, dejó en claro que no retiraría ninguna de sus denuncias.

“Creo que lo que está quedando claro para la población es que la señora Betssy Chávez lo único que busca es generar cortinas de humo con denuncias que no tienen ningún asidero legal y que tampoco cuentan con el respaldo de las fuerzas democráticas del Congreso de la República. Me parece lógico que le moleste que yo hable con la verdad”, señaló en RPP.

Así es que, conversación con RPP Noticias, Patricia Chirinos dio a conocer que muestra su rechazo a la ministra y que la titular prefiere “alcahuetear las ministras” del presidente Pedro Castillo. Asimismo, aseguró sentir “lástima” de la también congresista oficialista “por ser cómplice de corrupción y del desgobierno solamente por recibir todos los meses su sueldo”.

“Por eso decía que me da lástima la señora porque con tal de recibir su sueldo de 25 mil soles es capaz incluso hasta de ser cómplice de todos estos actos de corrupción. Mi posición y la de mi bancada siempre ha sido muy firme: es imposible dar tregua a un gobierno mitómano ”, reiteró.

BETSSY CHÁVEZ FIRME EN NO RETIRAR DENUNCIAS

La congresista y ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, manifestó que no retirará ninguna denuncia constitucional, ya sea contra la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, o contra la vicepresidenta del Parlamento, Patricia Chirinos.

“Yo no voy a retirar ninguna denuncia constitucional, ni la que dirigí contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, tampoco voy a retirar la denuncia contra Patricia Chirinos, porque considero que hay infracción constitucional de los artículos 102, 112, 113″, dijo durante una entrevista con el programa Punto Final.

“Aunque me lo pidiera el papa [Francisco], yo no voy a dejar sin efecto las denuncias que he presentado. Hay una infracción constitucional a todas luces y al menos amerita que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales le dé el trámite de admisibilidad, amerita que se discuta en Comisión Permanente, amerita que se discuta en el pleno y que la fiscal evalúe si procede o no”, agregó.

¿POR QUÉ BETSSY CHÁVEZ DENUNCIÓ CONSTITUCIONALMENTE A PATRICIA CHIRINOS?

Betssy Chávez, ministra de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y congresista de Perú Democrático, decidió denunciar constitucional a la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País) por sus expresiones emitidas en el foro “Crisis de Democracia en Perú” en Estados Unidos .

“En mérito a la presente denuncia constitucional solicito se inicie el procedimiento de acusación constitucional en contra de la Congresista de la República Patricia Rosa Chirinos Venegas por infracción a la Constitución Política del Perú en sus artículos 102, 103, 110, 112, 113, 114 y 117″, se lee en el documento.

Durante dicha conferencia, Patricia sostuvo que Perú era gobernado por un “terror socialista”. Asimismo, indicó que “la izquierda caviar utiliza el Estado como agencia de empleos”.

Luego de conocer y revelar las expresiones de la parlamentaria de Avanza País, Betssy Chávez tomó la decisión de presentar la denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

“La mencionada participación en dicho foro internacional constituye una de las tantas acciones que vienen implementando cierto sector minoritario de congresistas, entre ellos la congresista Chirinos, que pueden calificarse como actos conspirativos contra un gobierno constitucional y legalmente elegido”, resaltó en el escrito.

