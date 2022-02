Consejo de Ministros EN VIVO se reúne en Palacio de Gobierno para acuerdos sobre seguridad ciudadana y otros temas

Premier Aníbal Torres en conferencia de prensa.

El Consejo de Ministros se reúne desde las 8:30 a.m. este miércoles para discutir temas referidos a la seguridad ciudadana y a la situación de la pandemia, en una nueva sesión que lidera el Presidente de la República, Pedro Castillo, en Palacio de Gobierno. La reunión se prolongaría hasta las 6 p.m. aproximadamente. En la víspera, el mandatario señaló que ya no se permitirá que los delincuentes sigan haciendo de las suyas en las principales ciudades.

Se confirmó que en horas de la tarde se ofrecerá una conferencia de prensa para dar a conocer los acuerdos a los que se llegaron. Las declaraciones a la prensa se puede seguir EN VIVO en este enlace en cuanto empiece.

Durante la reunión de hoy se tenía previsto que los ministerios del Interior y de Defensa informen sobre la implementación de las acciones previstas en el decreto supremo que declara el estado de emergencia en Lima Metropolitana y en la Provincia Constitucional del Callao, para enfrentar la inseguridad ciudadana.

Asimismo, se informará al Consejo de Ministros la situación actual de la pandemia y los avances del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.

Se va a debatir también un proyecto de decreto supremo que prorroga el estado de emergencia nacional por las circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como consecuencia del covid-19 y establece nuevas medidas para el restablecimiento de la convivencia social.

La sesión cuenta con la participación del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres; y de los integrantes del Gabinete Ministerial.

AMPLIACIÓN DE AFOROS

El presidente de la república, Pedro Castillo, confirmó el martes último que en Consejo de Ministros se evaluará la posibilidad de ampliar aforos al 100%, propuesta hecha hace algunos días por el titular del Ministerio de Salud, Hernán Condori. El mandatario dio este anuncio durante su participación en la reunión plenaria con mancomunidades municipales de Lima Metropolitana en Palacio de Gobierno, en dónde también estuvieron presentes algunos ministros de Estado.

En su discurso, Castillo terrores se refirió a que esta medida ayudaría a los municipios en materia de reactivación económica, pese a que varios especialistas han manifestado que la propuesta de abrir el aforo al 100% es demagógica y carece de sustentos.

“Que bien que se haya tocado el tema de la reactivación económica. Mañana mismo se va a evaluar la posibilidad de ampliar el aforo en algunas de las instituciones y en los espacios sociales. De esa manera, a través de ustedes, los alcaldes, se siga inyectando estos presupuestos para aperturar e iniciar con las obras que ustedes tanto anhelan, esa deuda que tenemos con la población”, comentó el presidente.

Del mismo modo, precisó que comprende el malestar de los burgomaestres, quienes –según explicó– no pueden concretar las promesas que hicieron a sus electores en campaña, ahora que llegaron al cargo que postularon, por culpa de la pandemia de la COVID-19.

“Yo sé que ustedes también sienten la frustración de no poder cumplir con la expectativa y con ese sueño de cuando se ha llegado a ocupar la alcaldía. Todas las autoridades tenemos que entender que no ha sido culpa del alcalde ni del gobernador, no es culpa del ministro, sino que es por la situación de la pandemia, que es un tema de carácter mundial”, indicó.

