Patricia Chirinos a Pedro Castillo: “Con sombrero o sin sombrero sigue gobiernando el portero”

Patricia Chirinos se pronuncia en una entrevista con RPP sobre el presidente. Foto: Composición.

La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, fue invitada a RPP para dar su punto de vista acerca de temas que se han ido desatando en las últimas semanas como la denuncia constitucional que le interpuso la ministra de Trabajo y Promocion, Bettsy Chávez y el voto de confianza al Gabinete Ministerial liderado por Aníbal Torres. Aseguró que sería la cuarta vez que su bancada no le da la confianza a un gabinete.

“La posición de la bancada desde el principio fue que no vamos a tener una reunión con el premier y por lo tanto somos consecuentes con lo que hemos estado haciendo en esta gestión. Sería la cuarta vez que negamos la confianza al Gabinete; no estamos de acuerdo no solo con este gabinete sino tampoco con el gobierno del señor Pedro Castillo, esa es la realidad. Consideramos que no es la forma correcta de trabajar de este gobierno de corrupción”, aseguró la parlamentaria.

Fue consultada sobre las razones por las cuales no le van a dar el voto de confianza al Gabinete porque si no es una persona capaz para gobernar, de la misma manera creen que no es capaz de elegir a sus ministros.

“Siempre consideramos que no son idóneas las elecciones que tiene el presidente Castillo, como se ha dicho en los medios de comunicación, comentan que no es una persona capaz para gobernar de la misma manera creemos que no es una persona capaz para elegir un buen Gabiente siempre tiene gente que esta relacionada con MOVADEF, Sendero Luminoso o Sombrero Luminoso”, resaltó.

Esto, haciendo alusión a la siguiente frase: “Con sombrero o sin sombrero, sigue gobernando el portero” . Además, aseguró que es la frase que siempre dicen, ya que consideran que Pedro Castillo no es el que gobierna, sino “es un títere de otros intereses”.

LA DENUNCIA ES ‘UNA CORTINA DE HUMO’

Como se recuerda, la ministra de Trabajo y Promoción, Betssy Chávez, interpuso una denuncia constitucional contra la parlamentaria, pero ella considera que “es una cortina de humo”.

“ La denuncia constitucional en mi contra no mantiene ninguna importancia, es una cortina de humo, porque hay muchos hechos de corrupción que se quieren tapar ”, dijo.

Además la titular de Trabajo comentó que “no va a quitar la denuncia así se lo pida el papa Francisco”.

“A la señora Chávez le molesta que hable con la verdad, nunca escondo lo que pienso, porque a esta ilustre ministra probablemente no le gusta la verdad y prefiere hacerse de la vista gorda para no hablar de las mentiras de su presidente que le miente al pueblo y a la justicia”, mencionó Chirinos.

Finalizó diciendo que no se le debe dar importancia, porque está segura de que es un hecho que no va a trascender más allá de solo denunciar.

“Por 25 mil soles que se gana se puede hacer muchas cosas pero no hay q darle la importancia porque es un hecho que no va a trascender ella tiene que seguir las directivas que le ordena su jefe para mantenerse en el puesto tiene que bajar la cabeza y cumplir”, finalizó.

Cabe destacar que su bancada presentará una ampliación de la denuncia contra la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, debido a que no investigó al mandatario desde un principio de Gobierno. Esta denuncia ya se había realizado en diciembre del 2021, pero ahora quieren extenderlo.





