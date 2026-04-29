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A qué hora juega Cienciano vs Atlético Mineiro HOY: partido en Cusco por fecha 3 del Grupo B de Copa Sudamericana 2026

Los cusqueños reciben al cuadro brasileño, que dejó a su entrenador y máxima figuras en su país, priorizando el Brasileirao. Conoce los horarios del encuentro

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Cienciano vs Atlético Mineiro: a qué hora se juega el partido por la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026.
Cienciano vs Atlético Mineiro: a qué hora se juega el partido por la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026.

Cienciano enfrentará hoy, miércoles 29 de abril, a Atlético Mineiro por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El equipo cusqueño lidera de manera invicta el Grupo B y buscará aprovechar la altura de su localía para consolidar su posición en el certamen.

A qué hora juega Cienciano vs Atlético Mineiro por Copa Sudamericana 2026

El partido está programado para las 19:30 horas de Perú y a las 21:30 horas de Brasil. Con respecto a otros países, comenzará a las 18:30 horas de México; a las 19:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 20:30 horas de Venezuela, Estados Unidos y Bolivia; y a las 21:30 horas de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile.

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Dónde ver Cienciano vs Atlético Mineiro por Copa Sudamericana 2026

El encuentro entre Cienciano y Atlético Mineiro será transmitido por DSports tanto en Perú como en el resto de Sudamérica. Además, Infobae Perú realizará una cobertura completa a través de su página web, incluyendo la previa, el minuto a minuto, las incidencias, los goles, declaraciones y todos los detalles del partido.

Cienciano choca con Atlético Mineiro en Cusco.
Cienciano choca con Atlético Mineiro en Cusco.

Cienciano es líder del Grupo B

Cienciano mantiene su invicto en la presente edición de la Copa Sudamericana. En su debut, igualó 1-1 ante Juventud en Uruguay y, en la segunda jornada, derrotó 2-0 a Puerto Cabello con goles de Carlos Garcés y Alejandro Hohberg.

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Con estos resultados, el equipo cusqueño lidera el Grupo B. Le siguen Puerto Cabello y Atlético Mineiro, ambos con tres puntos, mientras que Juventud ocupa el último lugar de la tabla con solo una unidad.

El equipo dirigido por Horacio Melgarejo atraviesa un buen momento, tras rescatar un empate agónico ante UTC como visitante. En ese encuentro, Alejandro Hohberg marcó un doblete, incluido un gol de penal en el minuto 98.

En el Torneo Apertura de la Liga 1, Cienciano se ubica en la tercera posición, aunque todavía se encuentra a seis puntos de los líderes, Alianza Lima y Los Chankas, cuando restan más de cinco fechas para la conclusión de la primera etapa del campeonato.

El volante puso el segundo de los cusqueños por la fecha 2 de certamen internacional - Crédito: ESPN.

Atlético Mineiro llegó a Cusco sin entrenador y sin figuras

Atlético Mineiro llamó la atención al llegar a Perú con un equipo alternativo para enfrentar a Cienciano en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El club brasileño solo llevó a tres jugadores habituales en el once titular y dejó en Brasil a varias de sus principales figuras, lo que evidencia que está priorizando el clásico del fin de semana.

Además, el equipo no contará con su director técnico, Eduardo Domínguez, quien permaneció en Minas Gerais enfocado en la preparación del partido contra Cruzeiro. Entre las ausencias destaca la del delantero Hulk, quien no viajó y realizó trabajos diferenciados mientras se resuelve su posible traspaso a Fluminense.

Los convocados de Atlético Mineiro para enfrentar a Cienciano.
Los convocados de Atlético Mineiro para enfrentar a Cienciano.

Mineiro ha decidido enfocar sus esfuerzos en el campeonato brasileño, donde enfrenta una situación delicada en la tabla. El ‘galo’ ocupa la posición 15 con 14 puntos, igualando en unidades a Santos, que se encuentra entre los cuatro equipos en zona de descenso.

El próximo compromiso de Atlético Mineiro será el sábado 2 de mayo a las 19:00 horas, cuando reciba a Cruzeiro en el estadio Mineirao de Belo Horizonte. Su rival llegará a este encuentro tras disputar un duelo ante Boca Juniors por la Copa Libertadores.

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