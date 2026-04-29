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Bernardo Pachas estará a cargo de la segunda vuelta: JNJ prevé nombrar al nuevo jefe de la ONPE en julio

La Junta Nacional de Justicia planea elegir al sucesor de Piero Corvetto en poco más de dos meses, según el cronograma del concurso público

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Un hombre de cabello gris y gafas, vestido con traje oscuro y corbata, habla ante un micrófono. El logo de ONPE es visible en la esquina superior derecha
Bernardo Pachas asumió como jefe interino debido a que ocupa el cargo de gerente general. (ONPE)

Bernardo Pachas, jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), conducirá la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, programada para el domingo 7 de junio. Pachas asumió el cargo tras la renuncia de Piero Corvetto, quien dejó la institución en medio de una investigación fiscal por las irregularidades registradas durante la primera vuelta del domingo 12 de abril, donde miles de ciudadanos no pudieron votar por la no instalación de sus mesas de sufragio.

El nuevo jefe titular de la ONPE no estará nombrado para la segunda vuelta. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) publicó este miércoles 29 de abril las bases de la Convocatoria 001-2026-SN/JNJ, y según el cronograma oficial, la juramentación del nuevo jefe está fijada para el 3 de julio de 2026, casi un mes después de los comicios.

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El proceso arranca con el pago de derechos de inscripción entre el 30 de abril y el 7 de mayo, y la presentación de documentos de aptitud se extiende hasta el mediodía del 8 de mayo. Los postulantes también deberán presentar, como novedad respecto a convocatorias anteriores, una declaración jurada de intereses a través del sistema SIDJI de la Contraloría General de la República, con firma digital obligatoria.

Tras la verificación de requisitos y la publicación de postulantes aptos el 18 de mayo, el concurso atravesará cuatro etapas eliminatorias. Primero la evaluación de conocimientos se realizará el 21 de mayo mediante un examen escrito. Luego la evaluación curricular se desarrollará entre el 22 y el 26 de mayo, con publicación de resultados el 29 de mayo y un breve plazo de reconsideración hasta el 3 de junio. De ahí seguirá la evaluación del plan de trabajo, donde los postulantes sustentarán sus planes el 16 de junio. Finalmente, las pruebas de confianza se realizarán el 24 de junio, y las entrevistas personales ante el pleno de la JNJ están programadas para el 2 de julio, con votación y publicación de resultados ese mismo día.

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Cronograma del concurso público para elegir al nuevo jefe de la ONPE.
Cronograma del concurso público para elegir al nuevo jefe de la ONPE.

El concurso para elegir al nuevo jefe de la ONPE se desarrollará en 2 meses y 4 días, cuando el concurso de 2020 donde Piero Corvetto fue elegido se llevó a cabo en poco más de 3 meses.

En las bases aprobadas por la nueva JNJ fases que en 2020 tomaron hasta 3 días, se reducen a un solo día. Por ejemplo, en la convocatoria de hace 6 años, la evaluación de conocimientos se extendió por 3 días; la sustentación del plan de trabajo tuvo un plazo de seis días; las pruebas psicológicas y psicométricas se realizaron en cinco días; y las entrevistas personales en tres días. En las bases de 2026, cada una de esas etapas se realizará en un solo día.

¿Quién es Bernardo Pachas?

Bernardo Juan Pachas Serrano es abogado con maestría en Derecho Constitucional y posgrado en administración de empresas. Acumula más de 20 años de experiencia en el sector público y privado, con cargos de dirección y asesoramiento en organismos electorales como el Reniec y la ONPE. Desde el 7 de septiembre de 2020 se desempeña como gerente general de la ONPE. Ha participado en misiones electorales en América Latina representando al Perú. El 22 de abril de 2026 asumió como jefe interino de la ONPE, tras la renuncia de Piero Corvetto, en aplicación del artículo 15 de la Ley Orgánica de la institución.

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