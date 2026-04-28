Boca Juniors visitará a Cruzeiro con el objetivo de seguir en la cima de su grupo en la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Horarios del partido:
21.30 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
20.30 Bolivia, Chile, Estados Unidos (Miami) y Venezuela
19.30 Colombia, Ecuador y Perú
18.30 México
2.30 (miércoles) España
*En Argentina televisarán Telefé, Fox Sports y Disney+
Cómo llega Boca:
El Xeneize arrastra un invicto de 14 partidos que incluye el resonante triunfo en el Superclásico ante River en el Monumental. En su última presentación, en la que arrancó con mayoría de suplentes por rotación, goleó 4-0 a Defensa y Justicia por el Torneo Apertura, certamen en el que ya se aseguró el pase a octavos de final y la localía en dicha instancia. Solo le quedará visitar a Central Córdoba en Santiago del Estero, duelo en el que podría quedar como líder de la Zona A si gana y Estudiantes de La Plata no derrota a Platense en Vicente López. Es el mejor momento anímico y futbolístico del equipo en mucho tiempo.
Probables formaciones:
Cruzeiro: Matheus Cunha; Kauã Moraes, João Marcelo, Jonathan, Kaiki Bruno; Lucas Romero, Gérson, Keny Arroyo, Bruno Rodrigues, Christian; y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge
Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda
Boca defenderá la cima de su zona ante Cruzeiro:
El Xeneize afrontará el que seguramente sea el más complicado de sus compromisos en esta instancia. Se las verá contra el conjunto de Belo Horizonte en el Mineirao, donde igualmente los brasileños ya cayeron ante Universidad Católica. Los dirigidos por Claudio Úbeda arriban a esta cita con puntaje perfecto después de sus triunfos ante el cuadro chileno y Barcelona de Ecuador. Otra victoria le hará poner un pie en los octavos de final de la Libertadores y lo llevará a prácticamente a tomar el liderazgo definitivo de la zona. Desde las 21.30, arbitrará el uruguayo Esteban Ostojich.
¡Bienvenidos a la previa entre Cruzeiro y Boca Juniors por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores!