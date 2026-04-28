Boca Juniors visitará a Cruzeiro con el objetivo de seguir en la cima de su grupo en la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El Xeneize arrastra un invicto de 14 partidos que incluye el resonante triunfo en el Superclásico ante River en el Monumental. En su última presentación, en la que arrancó con mayoría de suplentes por rotación, goleó 4-0 a Defensa y Justicia por el Torneo Apertura, certamen en el que ya se aseguró el pase a octavos de final y la localía en dicha instancia. Solo le quedará visitar a Central Córdoba en Santiago del Estero, duelo en el que podría quedar como líder de la Zona A si gana y Estudiantes de La Plata no derrota a Platense en Vicente López. Es el mejor momento anímico y futbolístico del equipo en mucho tiempo.