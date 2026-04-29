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Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026: así va Cienciano antes de jugar con Mineiro por fecha 3

El ’papá’ buscará hacer valer su localía y la altura de Cusco para asentarse en lo más alto de la clasificación. El conjunto de Horacio Melgarejo tendrá al frente a un ’galo’ alterno

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Tabla del Grupo B de la Copa Sudamericano con Cienciano en lo más alto. Crédito: Difusión.
Tabla del Grupo B de la Copa Sudamericano con Cienciano en lo más alto. Crédito: Difusión.

Cienciano retorna a la acción en la Copa Sudamericana 2026 con el deseo de recordar sus años dorados consolidarse en el Grupo B de la edición actual. El ‘papá’ viene de actuaciones sobresalientes en las fechas anteriores que le han valido ubicarse como líder. En la tercera jornada que tendrá lugar en Cusco tendrán al frente a un rival de fuste, pero sin sus principales figuras.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano arrancó el certamen con un empate a uno ante Juventud. En el emblemático Estadio Centenario de Montevideo, el equipo que dirige Horacio Melgarejo rescató un punto de la capital uruguaya gracias a un gol sobre la hora de Carlos Garcés, el artillero del equipo. Luego, en casa ante Puerto Cabello, el conjunto ’imperial’ derrotó sin objeciones por 2-0 gracias a los goles del artillero ecuatoriano y de Alejandro Hohberg.

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Cabe recordar que solo el primero de cada grupo clasifica directamente a los octavos del final; el escolta deberá disputar una ronda de ‘play-off’ ante un rival procedente de la Copa Sudamericana.

Copa Sudamericana.
Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026.

Fixture y resultados del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026

Fecha 1

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  • Academia Puerto Cabello 2-1 Atlético Mineiro
  • Juventud 1-1 Cienciano

Fecha 2

  • Atlético Mineiro 2-1 Juventud | Finalizado
  • Cienciano 2-0 Academia Puerto Cabello | Finalizado

Fecha 3

  • Juventud 2-0 Academia Puerto Cabello | EN VIVO
  • Cienciano vs. Atlético Mineiro | Miércoles 22 de abril | 19:30 horas de Perú | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco

Fecha 4

  • Juventud vs. Atlético Mineiro | Martes 5 de mayo | 17:00 horas de Perú | Estadio Centenario, Montevideo
  • Academia Puerto Cabello vs. Cienciano | Miércoles 6 de mayo | 19:30 horas de Perú | Estadio Misael Delgado, Valencia

Fecha 5

  • Academia Puerto Cabello vs. Juventud | Martes 19 de mayo | 17:00 horas de Perú | Estadio Misael Delgado, Valencia
  • Atlético Mineiro vs. Cienciano | Miércoles 20 de mayo | 17:00 horas de Perú | Arena MRV, Belo Horizonte

Fecha 6

  • Atlético Mineiro vs. Academia Puerto Cabello | Martes 26 de mayo | 17:00 horas de Perú | Arena MRV, Belo Horizonte
  • Cienciano vs. Juventud | Miércoles 27 de mayo | 17:00 horas de Perú | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco
El volante puso el segundo de los cusqueños por la fecha 2 de certamen internacional - Crédito: ESPN.

Único campeón internacional

Cienciano del Cusco ocupa un sitio exclusivo en el relato del balompié nacional por ser la única institución del país con trofeos continentales. Su mito nació en 2003, cuando guiados por Freddy Ternero, el cuadro de la ‘Ciudad Imperial’ rompió cualquier vaticinio en la Copa Sudamericana.

La escuadra cusqueña despachó a colosos del fútbol como Santos y Atlético Nacional, previo a chocar en la final contra el mítico River Plate. Luego de una intensa igualdad en Buenos Aires, Cienciano alcanzó la gloria en Arequipa ganando 1-0 con aquel célebre remate de Carlos Lugo.

Esa proeza tuvo continuidad: poco después, el ‘papá’ ratificó su nivel al superar a Boca Juniors y obtener la Recopa Sudamericana 2004. Aquel tiempo de éxitos estableció un registro eterno, probando que la mística y la geografía peruana fueron capaces de vencer a las mayores potencias de Sudamérica.

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