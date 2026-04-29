Renzo Reggiardo insiste en pedir al JNE elecciones complementarias y niega haber violado neutralidad electoral: “Revisen el video”

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, responde a las críticas tras pedir al JNE la convocatoria de elecciones complementarias y sostiene que su pronunciamiento busca proteger el derecho al voto de los limeños. Niega fines políticos, cuestiona la decisión del organismo electoral y exige una reevaluación del proceso en medio de la polémica. Fuente: Exitosa

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, respondió públicamente a las críticas surgidas tras exhortar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a convocar elecciones complementarias en la capital. La controversia se originó luego de que la autoridad municipal emitiera un pronunciamiento oficial, cuestionando la decisión del JNE de declarar inviable la repetición de los comicios realizados el 12 de abril, una jornada marcada por denuncias de retrasos y supuestas irregularidades en la apertura de centros de votación.

“Rechazo versiones falsas y, en defensa del voto de los limeños, solicito que el Jurado Nacional de Elecciones rectifique y reevalúe su decisión sobre las elecciones complementarias”, compartió en sus redes sociales.

En su mensaje, Reggiardo defendió la legitimidad de su pedido, argumentando que busca salvaguardar el derecho al voto de miles de limeños que, según él, no pudieron ejercerlo debido a los problemas logísticos registrados. El alcalde sostuvo que su acción responde a una preocupación institucional por la transparencia y la legalidad del proceso, y negó actuar en favor de alguna agrupación política en particular.

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El Jurado Nacional de Elecciones resolvió, tras un análisis técnico y jurídico, no convocar nuevas elecciones en Lima al considerar que la legislación vigente no contempla dicha posibilidad y que el proceso electoral aún sigue en curso, con más de 4.000 actas en revisión. Este pronunciamiento generó reacciones divididas entre autoridades y especialistas.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se dirige al público en un podio, abordando la controversia sobre la solicitud de nuevas elecciones complementarias. (Foto: Facebook / Renzo Reggiardo)

Renzo Reggiardo rechaza críticas sobre uso de recursos municipales en su comunicado al JNE

Consultado por los cuestionamientos sobre la utilización de recursos públicos para emitir su pronunciamiento, Renzo Reggiardo minimizó la controversia. El martes, durante una rueda de prensa, declaró: “Ustedes han visto que he emitido un pronunciamiento, es un mensaje directamente a los vecinos de Lima en mi condición de alcalde, porque estoy sumamente preocupado de que no se haya incorporado el voto de una gran cantidad de personas que viven en nuestra ciudad capital".

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El alcalde enfatizó que su comunicación tuvo como único destinatario a los limeños y que la naturaleza de su mensaje respondía exclusivamente a la defensa del derecho al voto de los habitantes de Lima Metropolitana, sin relación partidista.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo habría violado la neutralidad electoral al enviar mensaje a favor de la propuesta de Rafael López Aliaga de organizar "elecciones complementarias". (Foto: Municipalidad de Lima)

Al ser consultado sobre si conversó con los alcaldes de distritos afectados, como Lurín y Pachacámac, Reggiardo aseguró: “No, ellos no me han llamado, yo tampoco los he llamado. He emitido una opinión estrictamente en defensa, no de política, estrictamente en defensa de los vecinos de Lima Metropolitana”.

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Alcalde insiste en la neutralidad electoral y niega apoyar a partidos

Ante las preguntas sobre la definición de neutralidad electoral y el uso del escudo y el Palacio Municipal para sus comunicados, Reggiardo sostuvo a los periodistas: “Soy el alcalde de Lima, señor” y, al ser consultado si daba su opinión como persona o autoridad, replicó: “Como alcalde de Lima en favor de los vecinos”. Sobre el alcance de la neutralidad electoral, señaló: “Yo no estoy hablando a favor de ningún partido político, que quede claro. Revisen el video, lo tienen a disposición”.

Negó cualquier pretensión proselitista y aseguró que la Municipalidad de Lima “es una institución que vela por los derechos y por los vecinos de su ciudad”, afirmando que no integra órganos electorales ni asume competencia sobre la organización del proceso.

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Consultado sobre el desacuerdo con el informe técnico del JNE que negó la posibilidad de elecciones complementarias, Reggiardo declaró que no confía en un estudio cuyos resultados, según afirmó, “discrepan o están absolutamente contrarios a lo que se dijo el día de la elección. El día de la elección se hablaban de cifras mucho más elevadas”. Reclamó la publicación completa de la documentación y exigió transparencia: “Que demuestren qué investigación han hecho, que demuestren la documentación correspondiente”.

Experto señala uso indebido de recursos municipales en pronunciamiento

Para el especialista Martín D’Azevedo, el respaldo público de Reggiardo a la iniciativa de elecciones complementarias promovida por Rafael López Aliaga configura “violación del principio de neutralidad que se norma en la Ley Orgánica de Elecciones, que dice que ninguna autoridad en ejercicio puede pronunciarse a favor o en contra de algún candidato o partido político”, según declaró a Infobae Perú. Además, subraya una posible infracción por “haber utilizado los bienes, el local de la municipalidad, para emitir ese pronunciamiento”.

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Acuerdo del JNE que rechaza elecciones complementarias

D’Azevedo considera que la ONPE podría iniciar un procedimiento sancionador que conllevaría una multa económica y agrega que, en caso de probarse un uso de recursos municipales con fines políticos y de concretarse una sentencia por peculado, el proceso judicial podría extenderse por al menos seis años, sin que ello implique impedimento automático para postular en próximas elecciones.

El especialista también advierte, en diálogo con Infobae Perú, que la controversia en torno a la participación de autoridades municipales en procesos electorales pone en el centro del debate la necesidad de reforzar la observancia de la neutralidad, dada la relevancia del caso dentro del calendario electoral peruano.

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Reggiardo había anunciado que, en caso de persistir la negativa del JNE, acudirá al Tribunal Constitucional para exigir la protección de los derechos vulnerados, consolidando así un escenario de creciente disputa legal y política a pocos meses de los próximos comicios.