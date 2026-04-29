Peruano viajó a Rusia como ayudante de cocina pero fue enviado a combatir en la guerra: “Lo llevaron con engaños”

Una presunta red de reclutamiento habría engañado a decenas de peruanos con jugosas ofertas laborales para enviarlos a Rusia, pero su destino final fue la guerra. Sus familias, sin noticias de su paradero, protestan exigiendo su retorno inmediato. | 24 Horas

Un ciudadano peruano identificado como Edgar Jesús Seminario viajó a Rusia con la promesa de trabajar como ayudante de cocina para el Ejército; sin embargo, posteriormente habría sido trasladado a una zona de combate en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, según denunció su hermana Gabriela Seminario Navarro en entrevista con RPP.

De acuerdo con el testimonio, el joven salió del país el pasado 21 de marzo desde Trujillo, en la región La Libertad, luego de recibir una propuesta laboral relacionada con labores de cocina y apoyo logístico. Su familiar indicó que él trabajaba anteriormente como agente de seguridad en una empresa minera.

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Gabriela Seminario relató que su hermano viajó junto a un grupo de jóvenes y que, antes de partir, le comentó que recibiría una remuneración de hasta 20 mil dólares, además de un seguro ofrecido como parte del contrato. Según explicó, Edgar le envió documentos parcialmente redactados en ruso y español, además de fotografías tomadas en el aeropuerto junto a otras personas que también iban rumbo a Rusia.

Un grupo de soldados peruanos, con uniformes que muestran las banderas de Rusia y Perú, exhiben fatiga y desilusión mientras combaten en el frente ruso, en un entorno invernal y desolado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Última comunicación ocurrió el 19 de abril

Según la información difundida por RPP, Edgar Jesús Seminario mantuvo comunicación con su hermana luego de llegar a territorio ruso. En una primera etapa, le informó que había pasado exámenes y que se encontraba en entrenamiento dentro de instalaciones militares.

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La hermana señaló que el ciudadano peruano incluso le envió fotografías usando uniforme camuflado del Ejército mientras realizaba entrenamientos. Asimismo, indicó que las comunicaciones comenzaron a hacerse cada vez más limitadas y que muchas veces solo podían conversar mediante mensajes escritos.

Gabriela Seminario contó que en una ocasión su hermano le envió una transferencia por Yape de un sol y que en la descripción escribió: “Estoy bien, estoy en entrenamiento”. También afirmó que él le decía constantemente que no podía enviar fotografías ni compartir su ubicación porque tenía restricciones de comunicación.

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Un grupo de soldados peruanos, con insignias de Rusia y Perú en sus uniformes, muestra tristeza y desilusión mientras lucha en un entorno bélico invernal en Rusia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Me llevan a un campo de guerra”

La última comunicación entre ambos ocurrió el pasado 19 de abril. Según relató, para el citado medio, Gabriela Seminario, su hermano le informó que estaba siendo trasladado a un “campo de guerra” y que le retirarían el celular.

“Me dijo que lo estaban llevando a un campo de batalla y que ya no podía hablar mucho”, sostuvo. La mujer agregó que durante la llamada escuchó la voz de un ciudadano ruso hablando “español entrecortado” mientras presionaba a Edgar para terminar rápidamente la conversación.

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La hermana del joven afirmó además que él evitaba responder preguntas sobre el lugar exacto donde se encontraba y que parecía estar bajo vigilancia constante. Desde aquella comunicación, la familia perdió completamente el contacto con él y aseguró que ya pasaron diez días sin recibir noticias.

Soldados peruanos, presuntamente engañados con falsas promesas de trabajo, se muestran angustiados en uniformes rusos, atrapados en el frente de batalla y vigilados sin posibilidad de escape. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Familia pide intervención urgente de Cancillería

La hermana del compatriota manifestó su preocupación por la posibilidad de que a su hermano y a otros ciudadanos peruanos les hayan retenido los pasaportes y teléfonos al llegar a Rusia. Según explicó en RPP, Edgar viajó junto a aproximadamente 13 personas que no se conocían previamente y que se reunieron en el aeropuerto antes de partir.

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La mujer indicó también que tomó mayor conciencia de la gravedad del caso luego de ver reportajes televisivos sobre otros compatriotas que habrían sido captados mediante falsas ofertas de trabajo y posteriormente vinculados a actividades militares en Rusia.

Soldados entrenan en un campo de tiro, mientras familiares de peruanos reclutados con engaños para la guerra entre Ucrania y Rusia protestan pidiendo ayuda al consulado peruano. (Infobae)

Durante la entrevista, Gabriela Seminario aseguró que hasta el momento la familia no ha recibido apoyo ni comunicación oficial de la Cancillería peruana. Por ello, pidió la intervención urgente del Ministerio de Relaciones Exteriores para ubicar a su hermano y gestionar la repatriación de los connacionales que se encontrarían en situaciones similares. “Pido a la Cancillería que por favor traten de ubicar a todos los ciudadanos peruanos, incluido mi hermano, y que los traigan”, expresó.

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