Fernando del Rincón y su sorpresa al escuchar a Pedro Castillo decir que darle acceso al mar a Bolivia es “un clamor”

Pedro Castillo brinda su primera entrevista como presidente a un medio internacional. Fotos: Instagram/Fernando del Rincón

Este martes se transmitió en la señal de CNN en Español la segunda parte de la entrevista que el presentador del programa Conclusiones, Fernando del Rincón, le hizo al presidente Pedro Castillo. Uno de los puntos más resaltantes de la entrevista fue cuando el entrevistador le consultó sobre política exterior al mandatario peruano. Lo llevó por terrenos incómodos, como que defina si Venezuela, Cuba y Nicaragua son democracias, o sobre una consultoría que recibió del gobierno de México.

Pero el momento más candente llegó cuando Castillo fue consultado sobre si en un foro realizado en Bolivia dijo: “Mar para Bolivia” . El presidente respondió que lo dijo en un evento cuando ni siquiera se le cruzaba por la cabeza ser candidato. Y agrega que lo dijo porque “es el clamor de Bolivia”. Del Rincón inmediatamente reacciona y le vuelve a preguntar si realmente lo dijo y Castillo asiente. Es entonces cuando el presentador de CNN dice que sus palabras pueden ser tomadas como traición a la patria, porque estaría cediendo terreno nacional. “No lo he dicho como presidente, lo dije como... Es una idea” , titubea el presidente.

Agrega que debe gobernar en sintonía con el pueblo. “Nos pondremos de acuerdo. Le consultaremos al pueblo. Yo tengo que gobernar en sintonía con el pueblo, ¿y si no están de acuerdo? Yo me debo al pueblo, jamás haría cosas que el pueblo no quiera”.

Señala que es su derecho tener salida al mar. “Ese es su derecho. Nosotros haremos lo que los pueblos claman y necesitan. Muchas veces hemos estado metidos en el tema de fronteras. Pero si ambos somos de carne y hueso tenemos las mismas necesidades, no solo hay que abrir las fronteras, tenemos que vivir las fronteras, porque hay grandes necesidades”, precisa.

“Presidente, lo que acaba de decirme va a ser una bomba en Perú”, le confiesa Del Rincón. “Yo no le estoy diciendo que le voy a dar el mar para Bolivia. Igual, cuando hemos ido a Bolivia había la propuesta de traer el gas de Bolivia para el sur del país. ¿Eso es estar en contra del país?”, agrega.

Sobre las reacciones a lo dicho, apunta: “Mañana saldrán con sus títulos en el periódico que Pedro entrega el mar para Bolivia, pero a mí eso me tiene sin cuidado, porque yo he venido a hacer la voluntad del pueblo peruano”.

Pedro Castillo sobre darle salida al mar a Bolivia. | Fuente: CNN/Programa Conclusiones

OTROS TEMAS

El mandatario también manifestó que en su administración se trabaja para solucionar los problemas de terrorismo y descartó tener algún vínculo con Sendero Luminoso. “Aprovecho para condenar al terrorismo, vamos a luchar porque estas cosas no pueden seguir en el país, porque queremos que nuestros hijos tengan una mejor educación”, recalcó.

El mandatario enfatizó que él nunca participó en movimientos con vinculaciones con grupos terroristas, y recalcó que como maestro cajamarquino siempre estuvo trabajando para mejorar sus escuelas, que los alumnos accedan a internet y su comunidad tenga servicios básicos de agua potable y electricidad.

Recalcó que él ahora está gobernando por mandato popular y con el voto de miles de campesinos que tienen esperanzas en que su calidad de vida mejorará, con mejores oportunidades para todos y desterrando la violencia.

En otro momento, el jefe de Estado también manifestó que en su administración se creará “un verdadero modelo democrático y abierto, con todos los peruanos” y no con ideologías tomadas de otros países.

En tal sentido, el mandatario precisó que el modelo que buscan los peruanos es tener un país libre de delincuencia, narcotráfico y terrorismo, y que todos los ciudadanos en el territorio nacional tengan las mismas oportunidades de desarrollo.

Consultado por los ascensos en las Fuerzas Armadas, manifestó que es totalmente respetuoso de estas instituciones castrenses y recalcó que nunca tuvo injerencia en este tipo de procesos.

