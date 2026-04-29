Pronabec ratifica la suspensión de convocatorias de la Beca Bicentenario para 2026, pero descarta cierre del programa

A través de un comunicado oficial, Pronabec informó que su principal prioridad es garantizar los estudios de los becarios actuales, por lo que no se ha programado una nueva convocatoria de la Beca Generación del Bicentenario para el presente año. | Canal N

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) ratificó este miércoles que no abrirá nuevas convocatorias para la Beca Generación del Bicentenario durante 2026, debido a una significativa reducción en los fondos asignados para el año fiscal, aunque descartó que vaya a cerrar definitivamente el programa.

La institución, dependiente del Ministerio de Educación (Minedu), informó que el presupuesto recibido representa solo el 67% de lo solicitado, lo que genera una brecha financiera cercana a los 700 millones de soles.

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Según el comunicado oficial, el monto asignado alcanza los 1 429 millones de soles, cifra que dista de los 2 123 millones requeridos en la formulación inicial. El propio Pronabec atribuye esta insuficiencia a la programación presupuestal del ciclo anterior y al anuncio de 20 mil nuevas becas realizado por la gestión anterior sin respaldo financiero. “La actual administración ha identificado que el presupuesto resulta insuficiente para cubrir las necesidades de todos los programas activos”, señala el documento difundido.

Ante este escenario, Enrique Chon Yamasato, director ejecutivo de la entidad, aseguró que se ha priorizado la estabilidad de los más de 60 mil beneficiarios que actualmente cursan estudios en el país y en el extranjero.

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Pronabec confirmó que no realizará nuevas convocatorias para la Beca Generación del Bicentenario en 2026, aunque descartó el cierre definitivo del programa y aseguró su continuidad

“Desde la actual gestión, se han adoptado acciones técnicas para cerrar la brecha con recursos propios y garantizar la estabilidad y continuidad de todos nuestros becarios en el país y en el extranjero”, afirmó.

Aunque el programa no abrirá nuevos cupos este año, Pronabec aclaró que no se clausurará el sistema de posgrado, y que continuará difundiendo oportunidades ofrecidas por organismos internacionales y gobiernos extranjeros. “La prioridad es proteger a los beneficiarios de las diversas becas del Pronabec, entre ellas Beca Generación del Bicentenario y Beca 18, así como fortalecer el sistema para financiar la educación de más peruanos en el futuro”, subrayó el funcionario.

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El organismo estatal enfatizó que la estrategia actual busca alinear la formación académica financiada por el Estado con las demandas del mercado laboral peruano y las prioridades de desarrollo nacional. Esta decisión afecta directamente a más de 300 profesionales que ya contaban con cartas de admisión en universidades extranjeras como Oxford, Columbia o la Universidad de Manitoba.

En diálogo con RPP, algunos postulantes declararon haber invertido entre 5 000 y 15 000 soles en trámites, exámenes y traducciones certificadas, recursos que podrían perder ante la falta de convocatoria.

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El Ejecutivo gestiona un crédito suplementario ante el Congreso para cubrir la brecha presupuestal, mientras el Congreso exige explicaciones al Ministerio de Educación por la crisis en la gestión de las becas

“Muchos de nosotros dependemos exclusivamente de la Beca Generación del Bicentenario para costear programas internacionales que, de otra forma, serían inaccesibles”, señaló a la emisora uno de los aspirantes.

Desde el Congreso, la crisis presupuestal generó cuestionamientos hacia el Ministerio de Educación, especialmente después de que la titular de ese sector, María Cuadros no acudiera a una citación parlamentaria por problemas de agenda.

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Frente a este panorama, el jefe de Estado interino, José María Balcázar, explicó que el Ejecutivo se encuentra gestionando un crédito suplementario ante el Legislativo para cubrir la brecha financiera. “La omisión de estos fondos ha generado una situación crítica para cientos de profesionales, por lo que se busca una vía alternativa que permita cubrir las necesidades de aquellos que planean realizar estudios de alto nivel”, afirmó.