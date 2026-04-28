Teleshow

La foto que publicó Verónica Lozano y habría incomodado a Susana Giménez tras los Martín Fierro de la Moda

Una simple foto compartida en redes durante la gala encendió la polémica y habría provocado una reacción inesperada de la diva

Guardar
La publicación de Verónica Lozano junto a Susana Giménez tras los Martín Fierro de la Moda generó malestar en el entorno de la diva (Video: A La Tarde, América TV)

La noche de los Martín Fierro de la Moda 2026 dejó mucho más que looks deslumbrantes y estatuillas: también abrió un nuevo capítulo en una historia cargada de tensiones silenciosas. En el centro de la escena quedaron Verónica Lozano y Susana Giménez, protagonistas de un episodio que empezó con una simple foto y terminó generando incomodidad.

Todo ocurrió en medio de la gala, cuando la conductora de Cortá por Lozano decidió retratar un momento junto a la diva y a su hija, Mercedes Sarrabayrouse. La imagen, que parecía un gesto amistoso y distendido, fue publicada por Lozano en sus historias de Instagram acompañada de un mensaje simple: “Con Su y Mecha”, junto a dos corazones. Sin embargo, lo que para muchos fue una postal más de la noche, para Susana no cayó nada bien.

PUBLICIDAD

Según trascendió en A La Tarde (América TV), la diva no se sintió cómoda con la difusión de la imagen. El enojo no habría sido por la foto en sí, sino por la forma en que se dio la situación. De acuerdo a lo que relató Santiago Sposato, la imagen fue tomada por alguien del entorno de Lozano, sin una planificación previa ni un acuerdo explícito para su publicación, algo que habría incomodado a Giménez, quien cuida especialmente su exposición.

Susana Giménez expresó su incomodidad ante la difusión no consensuada de una foto tomada junto a Verónica Lozano y su hija Mercedes Sarrabayrouse
Susana Giménez expresó su incomodidad ante la difusión no consensuada de una foto tomada junto a Verónica Lozano y su hija Mercedes Sarrabayrouse

El contexto no es menor. Lozano mantiene desde hace años una relación con Jorge ‘Corcho’ Rodríguez, expareja histórica de Susana, lo que siempre sumó un condimento extra a cualquier interacción pública entre ellas. Aunque nunca hubo enfrentamientos directos, el vínculo quedó atravesado por ese antecedente, que vuelve a resonar cada vez que comparten espacio.

PUBLICIDAD

En ese marco, el gesto de subir la foto habría sido interpretado por la diva como una invasión a su terreno. “No se sintió cuidada”, deslizaron en televisión, en referencia a la molestia que le generó ver la imagen circulando en redes. La reacción, aunque no fue pública, habría sido lo suficientemente clara como para que el tema se instalara rápidamente en los medios.

La tensión se suma a lo ocurrido durante la misma ceremonia, donde Lozano fue una de las grandes ganadoras de la noche al llevarse el premio a mejor estilo en conducción femenina. Su discurso también dio que hablar. Lejos de limitarse a los agradecimientos formales, hizo hincapié en la importancia de la industria nacional en la moda, con una frase que muchos interpretaron como un mensaje con destinataria: “El 99,9% de los días nos vestimos con moda argentina”.

La conductora ganó en la categoría Mejor estilo en conducción femenina y lo celebró en su programa (Video: Cortá por Lozano/ Telefe)

Ese comentario generó especulaciones inmediatas, ya que Susana suele optar por diseñadores internacionales en sus apariciones públicas. Aunque Lozano nunca confirmó que se tratara de una indirecta, el timing y el contexto alimentaron las lecturas cruzadas.

El clima se terminó de completar con otro detalle que no pasó desapercibido: el saludo final de Lozano a su pareja, el “Corcho” Rodríguez, durante su discurso. Ese gesto también fue leído como un guiño que, en medio de la presencia de Susana en la gala, sumó tensión a una noche que ya tenía varios focos de atención.

Como si fuera poco, hubo otro dato que reforzó la idea de incomodidad: cuando se anunció la terna que terminó consagrando a Lozano, Susana y su hija decidieron retirarse del evento antes de que se conociera el resultado.

susana giménez
Susana Giménez y su hija abandonaron la ceremonia antes de que Lozano fuera anunciada ganadora, reforzando rumores de malestar durante la gala de los Martín Fierro de la Moda

La foto, entonces, quedó en el centro de una situación que mezcla historia personal, exposición mediática y códigos no escritos del mundo del espectáculo. Lo que parecía un gesto espontáneo terminó convirtiéndose en un punto de conflicto que volvió a poner en evidencia la sensibilidad de ciertos vínculos en la farándula.

En un ambiente donde cada gesto se analiza al detalle, la publicación de una simple historia de Instagram puede tener un impacto mucho mayor del esperado. Y esta vez, la imagen de tres figuras sonrientes dejó al descubierto que, detrás de las cámaras, no todo es tan armónico como parece.

Temas Relacionados

Martín Fierro de la Moda 2026Susana GiménezVerónica LozanoVero LozanoMartín FierroMartín Fierro de la Moda

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nico Vázquez adelantó detalles sobre su vuelta a la televisión como conductor de Popstars: “Es un programa icónico”

La apuesta de Telefe apunta a ampliar el alcance generacional y sumar frescura a la pantalla, con un formato musical reinventado y protagonismo joven

Nico Vázquez adelantó detalles sobre su vuelta a la televisión como conductor de Popstars: “Es un programa icónico”

Juana Repetto reveló por qué no se cuidó la noche en que se embarazó de su tercer hijo con Sebastián Graviotto

La actriz, ya separada, se encontró con su ex la noche que marcó el inicio de esta nueva etapa en su vida

Juana Repetto reveló por qué no se cuidó la noche en que se embarazó de su tercer hijo con Sebastián Graviotto

La pareja de Yipio respondió a los comentarios de Eliana Guercio sobre la uruguaya: “Qué fácil es hablar del cuerpo ajeno”

La panelista de A la Barbarossa lanzó una sentencia fuera de lugar acerca de la participante de Gran Hermano Generación Dorada y el entorno de la joven salió al cruce

La pareja de Yipio respondió a los comentarios de Eliana Guercio sobre la uruguaya: “Qué fácil es hablar del cuerpo ajeno”

Ricardo Darín contó que está arrepentido de haber dejado el colegio y reveló por qué lo hizo

El actor habló de las asignaturas pendientes que le quedaron en su vida. Sus inicios en la actuación, la necesidad familiar y los cuidados de salud

Ricardo Darín contó que está arrepentido de haber dejado el colegio y reveló por qué lo hizo

Así fue la escapada de Ailén Cova y Alexis Mac Allister a Roma: callecitas y atardeceres de cuento

La influencer y el delantero del Liverpool pasaron unos días en la capital italiana y gozaron del tiempo en familia

Así fue la escapada de Ailén Cova y Alexis Mac Allister a Roma: callecitas y atardeceres de cuento
DEPORTES
Lanús empata contra Liga de Quito en busca de acomodarse en su grupo de la Copa Libertadores

Lanús empata contra Liga de Quito en busca de acomodarse en su grupo de la Copa Libertadores

River Plate anunció el nombre de su nuevo director deportivo

Se confirmaron los árbitros de la última fecha del Apertura antes de los playoffs: Paletta, entre los designados tras la polémica

Desde mitad de campo, arriba de una escalera y de espaldas: el increíble tiro de la mascota de Denver que revolucionó la NBA

Los mejores memes del partidazo entre PSG y Bayern Múnich por la Champions League: de los nueve goles al récord histórico

TELESHOW
Nico Vázquez adelantó detalles sobre su vuelta a la televisión como conductor de Popstars: “Es un programa icónico”

Nico Vázquez adelantó detalles sobre su vuelta a la televisión como conductor de Popstars: “Es un programa icónico”

Juana Repetto reveló por qué no se cuidó la noche en que se embarazó de su tercer hijo con Sebastián Graviotto

La pareja de Yipio respondió a los comentarios de Eliana Guercio sobre la uruguaya: “Qué fácil es hablar del cuerpo ajeno”

Ricardo Darín contó que está arrepentido de haber dejado el colegio y reveló por qué lo hizo

Así fue la escapada de Ailén Cova y Alexis Mac Allister a Roma: callecitas y atardeceres de cuento

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica marca un hito histórico: mortalidad infantil cae a su nivel más bajo en décadas

Costa Rica marca un hito histórico: mortalidad infantil cae a su nivel más bajo en décadas

El gobierno refuerza la seguridad y la eficiencia en la red de aeropuertos guatemaltecos

El Salvador: las exportaciones textiles registran caída histórica en el primer trimestre de 2026

22 días de angustia en Nicaragua: hallan sin vida a mujer desaparecida y su pareja es el principal sospechoso

Lula promulgó el acuerdo Mercosur-Unión Europea tres días antes de su entrada en vigor provisional