“¿Por qué me dicen vendepatria?”: alumnos de secundaria abuchearon al CEO de una fintech en un megaevento de emprendedores

Ariel Sbdar, cofundador y CEO de Cocos, intentó ofrecer una conferencia en el evento Experiencia Endeavor Sub20

Ariel Sbdar, CEO y cofundador de Cocos, se subió al escenario del Movistar Arena este martes de 2026 con una idea clara: dar una charla sobre inteligencia artificial, inversiones y emprendimiento frente a más de 12.000 estudiantes de todo el país. No llegó a desarrollarla. Apenas tomó el micrófono, un sector del público lo recibió con cánticos de “la patria no se vende” y lo increpó con el apodo “vendepatria”. El evento era Experiencia Endeavor Sub20, el encuentro anual que Endeavor Argentina organiza para alumnos de los últimos años del secundario en el estadio porteño.

Ante los abucheos, el cofundador de Cocos Capital preguntó desde el escenario: “¿Pero por qué me dicen vendepatria?”. La respuesta llegó desde el público con más cánticos. Sbdar no pudo continuar. Según relató él mismo en un video grabado a la salida del evento, los cánticos “taparon todo lo que tenía para decir o gran parte de lo que yo tenía para decir”. Reconoció además que llegó al evento sin diapositivas preparadas y que su plan era apoyarse en la herramienta de inteligencia artificial Claude para estructurar la charla en vivo.

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“No pude dar la charla, y eso es una oportunidad que se pierde para muchos jóvenes que estaban ahí con ganas de aprender y participar. Me escribieron varios que se quedaron con esa expectativa”, dijo Sbdar a Infobae.

El video muestra a un hombre dirigiéndose a cámara en dos ubicaciones. Primero, se encuentra dentro de un gran recinto con asientos visibles, identificado en pantalla como Movistar Arena. El hombre viste una sudadera oscura y gesticula. Posteriormente, aparece sentado en el interior de un vehículo. Textos superpuestos hacen referencia a "Movistar Arena", "inversiones" y "educación financiera". Este material es una pieza de contenido educativo o promocional.

“Yo fui a hablar de algo concreto: cómo invertir, entender el dinero y construir futuro. Eso es lo que hacemos en Cocos todos los días. Esto no cambia lo importante. Al contrario, refuerza una convicción: hacen falta más espacios donde se pueda aprender y compartir conocimiento”, agregó el emprendedor.

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“Nuestro compromiso es con la educación financiera y con generar oportunidades. Y voy a seguir yendo a hablar con jóvenes, porque estoy convencido de que ese es el camino”, concluyó.

La reacción del público se tomó de un episodio del pasado reciente. Los estudiantes que abuchearon a Sbdar lo vincularon al escándalo de la criptomoneda $LIBRA, el proyecto que el presidente Javier Milei promocionó en sus redes sociales el 14 de febrero de 2025. Esa noche, el precio del token se multiplicó en minutos y colapsó horas después. Sus creadores retiraron cerca de 90 millones de dólares una vez que el valor alcanzó su pico, en lo que se conoce como un rug pull. Las pérdidas totales del episodio se estimaron en 251 millones de dólares y afectaron a unas 44.000 personas.

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Sbdar estuvo entre los primeros en amplificar el lanzamiento en la red social X. Publicó mensajes como “¿Entienden que $LIBRA de Milei ya vale más que muchísimas compañías argentinas?”, aunque luego aclaró que no se trataba de una recomendación de compra y que no tenía vinculación con el proyecto. Esa aclaración no fue suficiente para borrar su nombre de la conversación pública sobre el caso.

El evento que lo convocó tiene un perfil bien definido. Bajo el lema “Lo que no existe, podemos inventarlo”, la edición 2026 de Experiencia Endeavor Sub20 reunió en el Movistar Arena a estudiantes de escuelas públicas y privadas de todo el país. El line-up de speakers incluyó a Martín Migoya, cofundador y CEO de Globant y presidente de Endeavor Argentina; Alejandro Vázquez, cofundador y presidente de Tiendanube; y María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina, entre otros referentes del ecosistema emprendedor. El objetivo declarado del encuentro es acercar a los jóvenes historias reales de quienes construyeron su propio camino profesional.

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Bearzi resumió el espíritu del evento antes de que se realizara: “Sembrar mentalidad emprendedora a los 17 años no es opcional. Es urgente. Los jóvenes no necesitan que los motiven: necesitan ver que hay un camino posible y que ese camino se construye, aunque no tengas todo claro cuando arrancás”. El episodio protagonizado por Sbdar irrumpió en ese marco.

Tras salir del Movistar Arena, Sbdar grabó un video en el que interpretó lo ocurrido como una expresión de la grieta política que, a su juicio, se extiende a espacios que deberían estar al margen de ella. “Estamos más concentrados en la grieta en todos lados, en vez de concentrarnos en avanzar como país”, dijo. Anunció que subirá la charla que no pudo dar para que quienes quieran verla puedan acceder, y reafirmó que el compromiso de Cocos es con la educación financiera.

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El escándalo $LIBRA, que sirvió de detonante para los abucheos, todavía no se cerró. Una comisión investigadora del Congreso argentino concluyó que Milei “pudo haber brindado colaboración indispensable para la ejecución del esquema” y que usó su investidura para beneficiar a un grupo con información privilegiada. El caso permanece bajo investigación judicial tanto en Argentina como en Estados Unidos.