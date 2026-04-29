Rosángela Espinoza minimiza a Melissa Loza por no ir a la universidad: “La pisaste porque hace poco se graduó tu hija”

Rosángela Espinoza no se quedó callada y respondió a Melissa Loza sobre las críticas a su carrera profesional, generando un momento de alta tensión en el programa. La 'chica selfie' se defendió de los comentarios y cuestionó las intenciones de su compañera. Video: América TV / Esto es Guerra

Un tenso enfrentamiento entre Rosángela Espinoza y Melissa Loza encendió el set de ‘Esto es Guerra’ y derivó en uno de los debates más comentados del programa en las últimas semanas. La ‘Chica Selfie’ no dudó en usar su formación universitaria como argumento en la discusión y llegó a minimizar a su compañera por no haber cursado estudios superiores, señalando que la única vez que Loza pisó una universidad fue el día de la graduación de su hija.

El conflicto comenzó cuando Rosángela se burló de un error matemático de Melissa, quien respondió que 4x4 es 42. Lejos de dejarlo pasar, Espinoza aprovechó el momento para cuestionar la inteligencia de su compañera y hacer alarde de su título de Licenciada en Marketing por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

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Melissa respondió cuestionando si Rosángela había aplicado lo aprendido en su carrera, dado que sigue participando en realities: “¿Qué has hecho tú con tu carrera? Sigues en ‘Esto es guerra’”, le dijo. Fue entonces cuando Rosángela escaló el conflicto y lanzó el comentario que generó mayor impacto.

Melissa Loza responde a Rosángela Espinoza, dejando claro que tener un título profesional no es sinónimo de inteligencia ni da derecho a menospreciar a los demás. La 'Diosa' defendió su trayectoria y su rol de madre con un potente discurso. Video: América TV / Esto es Guerra

“Lamentablemente la envidia no la puedes esconder. El día que tú pises la universidad... bueno, la pisaste porque hace poco se graduó tu hija. Ya debes entender un poquito”. La frase fue recibida con silencio en el set y generó un aluvión de reacciones en redes sociales.

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La respuesta de Melissa Loza y el debate sobre el valor de la educación

Melissa Loza no se quedó callada y respondió con argumentos que apuntaron a la experiencia y al trabajo real fuera de las pantallas. “La educación es valiosa, pero un título no te da la autoridad de faltar el respeto ni de minimizar el trabajo al cual perteneces. Yo te pregunté, fui clara: ‘¿Qué has hecho con lo aprendido, con lo estudiado?’. Porque un título no te va a hacer más inteligente que cualquiera“, afirmó.

La ‘Diosa’ también cuestionó la experiencia laboral de Rosángela fuera del mundo televisivo: “Se ven bonitos tus cuadros ahí, pero dime, ¿qué has hecho? ¿Has ejecutado? Pásame tu CV. ¿Lo has puesto en práctica?”.

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Rosángela Espinoza utiliza su formación universitaria para minimizar a Melissa Loza durante un tenso enfrentamiento en 'Esto es Guerra'.

En un momento más personal, Melissa explicó por qué no cursó estudios superiores: "Me hubiera encantado tener estudios superiores, pero me dediqué a ser madre, un trabajo fabuloso que no te da descanso. Trabajo y mantengo a mi familia, y eso no me hace menos. No tienes derecho a minimizar a ninguna mujer por edad ni por trabajo".

La intervención de Mathías Brivio y Karen Dejo

El conductor Mathías Brivio intervino para poner en contexto los comentarios de Rosángela, quien había insinuado que quienes no tienen título universitario son “personas frustradas que no se esforzaron”.

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Brivio fue claro: “Rous, no mucha gente puede estudiar no porque no quieran o porque sean frustradas... es porque las condiciones no se les dieron. No son personas frustradas ni envidiosas, es porque probablemente no pudieron“. La intervención del conductor dejó un silencio incómodo en el set y abrió el debate en redes sociales sobre el acceso desigual a la educación.

Revive el tenso enfrentamiento entre Rosángela Espinoza y Melissa Loza en 'Esto es Guerra'. Rosángela defiende con orgullo su título universitario en Marketing, mostrando pruebas de su graduación y cómo aplica sus estudios en su vida profesional. Video: Instagram EEG

Karen Dejo también salió en defensa de Melissa Loza, asegurando conocerla desde hace años y destacando su autenticidad. “Nos conocemos hace muchos años profesionalmente y personalmente, y es una chica tan sincera y real. Ella es una chica que no voy a poner punto de comparación contigo. Tú en tus reality pasas la línea de respeto y te victimizas, eso es verdad Rosángela“, señaló Dejo.

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Las disculpas de Rosángela y la defensa en redes

Tras el cruce, Rosángela Espinoza se disculpó con sus compañeros por haber utilizado el término “frustradas” para referirse a quienes no tienen título universitario.

"Pido disculpas, fue un error en minimizar y decir ese adjetivo. Todos cometemos errores y de hecho que fue un impulso que no me siento contenta haberles dicho ese adjetivo. Yo lo reconozco como ser humano, pido disculpas a mis compañeros que no fue la manera correcta. Hubiera utilizado otra palabra, pero lamentablemente el furor me ganó“, expresó.

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La influencer Rosángela Espinoza compartió historias en redes sociales, reafirmando el valor de la educación y su orgullo por ser licenciada en medio de la controversia con Melissa Loza.

Sin embargo, en sus redes sociales, la ‘Chica Selfie’ mantuvo una postura más firme. “Que existan personas exitosas sin título universitario no significa que estudiar no tenga valor. Cada camino es distinto”, escribió en Instagram, y también publicó: “El conocimiento nunca estorba... Mientras algunos están más pendientes de mi título que de sus propias vidas, yo sigo enfocada en crecer”.

Melissa Loza no se guardó nada y le lanzó un contundente mensaje a Rosángela Espinoza sobre la inteligencia y la sabiduría. La discusión escaló rápidamente, tocando temas de edad, respeto y logros personales. Video: Instagram EEG

El enfrentamiento entre Rosángela Espinoza y Melissa Loza tocó un tema sensible: el valor de la educación formal frente a la experiencia de vida y el trabajo. Mientras Rosángela defendió el mérito de haberse graduado con esfuerzo, Melissa puso sobre la mesa la realidad de miles de peruanos que no pudieron acceder a la universidad por razones económicas o familiares.

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