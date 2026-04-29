Ignacio Buse vs Thomas Faurel: día, hora y dónde ver partido por octavos de final del Challenger 175 de Aix-en-Provence 2026

Ignacio Buse vs Thomas Faurel: día, hora y dónde ver partidos por octavos de final del Challenger 175 de Aix-en-Provence 2026. Crédito: Instagram de ambos jugadores.

Ignacio Buse continúa su camino en el Challenger 175 de Aix-en-Provence después de una sólida victoria en la primera ronda ante el argentino Francisco Comesaña por 7-6(4) y 6-3. El tenista peruano mostró temple y capacidad de reacción para imponerse ante un rival de mayor ranking y experiencia, confirmando el buen momento que atraviesa tras su reciente paso por el Masters 1000 de Madrid. Buse, quien ya se perfila como una de las revelaciones sudamericanas de la temporada, buscará seguir avanzando en la exigente gira europea sobre arcilla.

En octavos de final, Buse enfrentará a Thomas Faurel, un joven francés de solo 20 años que actualmente ocupa el puesto 417 del ranking ATP. Pese a su posición, Faurel ha demostrado ser un talento emergente dentro del circuito local. Su ingreso a esta instancia del torneo le permite medirse ante jugadores de mayor recorrido y consolidar su crecimiento profesional. Para el peruano, el partido representa una buena oportunidad de sumar experiencia y puntos valiosos en la gira europea, aunque no deberá confiarse ante un rival que juega en casa y busca dar el golpe en el Country Club Aixois.

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Faurel ha irrumpido en el circuito profesional francés con actuaciones destacadas en torneos menores, lo que le valió una invitación especial para participar en el cuadro principal de Aix-en-Provence. El ’galo’ dio una de las sorpresas del torneo al imponerse por 6-1 y 6-4 ante el belga David Goffin, mostrando un nivel competitivo que lo convierte en un rival peligroso. Su rendimiento lo posiciona como un oponente exigente para Buse, en un duelo que promete ser intenso sobre la arcilla francesa.

El tenista peruano derrotó 2-0 al argentino Francisco Comesaña. (Video: ATP Challenger)

Buse llega a este cruce con el objetivo de mantener su racha positiva y continuar sumando victorias en el circuito Challenger. Además, defiende puntos en este torneo, donde el curso pasado alcanzó las semifinales. El peruano busca aprovechar el envión anímico tras derrotar a Comesaña y consolidar su posición dentro del Top 100, una meta que se ha trazado para la presente temporada.

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Ignacio Buse vs Thomas Faurel: día, hora y dónde ver

El partido entre Ignacio Buse y Thomas Faurel por los octavos de final del Challenger 175 de Aix-en-Provence está programado para el Court Nissan Couriant, a las 06:20 horas de Perú aproximadamente. El encuentro podrá verse en directo y de manera gratuita a través de la plataforma oficial Challenger TV, que transmite todos los partidos del certamen y permite el acceso desde cualquier dispositivo. Esta facilidad garantiza que los seguidores del tenis peruano puedan seguir de cerca la actuación de Buse en uno de los torneos más importantes de la gira europea sobre polvo de ladrillo.

El cruce ante Faurel representa una nueva oportunidad para que Buse consolide su crecimiento en el circuito internacional y siga posicionándose como referente del tenis sudamericano. Una victoria no solo lo acercaría a las rondas decisivas del torneo, sino que también fortalecería su confianza de cara a sus próximos desafíos en el exigente calendario ATP.

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Ignacio Buse debutó con triunfo en el Challenger de Aix-en-Provence. Crédito: Instagram

Próxima parada: Roma

El calendario de Ignacio Buse no se detiene en Francia. Tras su participación en Aix-en-Provence, el peruano se prepara para uno de los momentos más importantes de su carrera: su debut directo en el cuadro principal del Masters 1000 de Roma. Gracias a su ranking, Buse ingresará por primera vez sin necesidad de disputar la clasificación, un logro que subraya el crecimiento sostenido en la temporada y la proyección internacional del limeño.

El torneo romano será una prueba de fuego antes del esperado estreno en Roland Garros, donde buscará consolidar su presencia entre la élite del tenis mundial. Buse afronta semanas decisivas, con la mira puesta en sumar victorias, defender puntos valiosos y seguir escalando en la ATP, representando al tenis peruano en los escenarios más prestigiosos del circuito.

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