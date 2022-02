Pedro Castillo y la doble versión que dio ante la Fiscalía que podría complicar su situación legal

Foto de archivo. El presidente de Perú, Pedro Castillo, se dirige a la nación en un mensaje grabado, en Lima, Perú, el 4 de febrero de 2022. Foto tomada el 4 de febrero de 2022. Presidencia de Perú/Folleto vía REUTERS ATENCIÓN EDITORES: ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO. SIN ARCHIVOS

Pedro Castillo volvió a negar que se reunió con Karelim López, esta vez ante los fiscales que le tomaron su declaración como testigo el pasado mes de enero en el marco de las investigaciones que se le sigue a la empresaria y lobbista por presunto tráfico de influencias en el caso de Provías.

El programa ‘Panorama’ dio a conocer qué es lo que respondió Castillo cuando se le interrogó sobre su relación con la polémica empresaria y también revela un doble discurso del mandatario hasta en las cosas más mínimas y públicas.

Sobre López negó reuniones con ella en varias oportunidades y mucho menos haber participado en encuentros donde se tocó el tema del puente Tarata, del caso Provías. Sin embargo, en entrevista con Fernando del Rincón manifestó que “vino al despacho y la recibí”.

“El 17 de octubre de 2021 se registra un ingreso de Karelim a las 4:14 ¿qué temas trataron?” , le preguntó el fiscal a Castillo, quien respondió que “las reuniones no necesariamente se realizan” .

“¿Quién convocó a la reunión del 17 de octubre con Karelim López”, repreguntan.

“Yo no he sido”, replicó Castillo.

“’¿Quiénes participaron en dicha reunión?”, siguieron preguntando.

“No lo sé, no he participado en dicha reunión. No hubo reunión” , contestó.

La doble versión de Pedro Castillo ante la Fiscalía por los casos de las reuniones clandestinas en Breña y encuentros con polémicos personajes.

“Desde el punto de vista procesal si el presidente es interrogado como testigo tiene el deber de declarar conforme a la verdad y no hacerlo implica una violación a las reglas procesales más elementales e incluso podría cometer delito si es que miente”, dijo el abogado penalista, Carlos Caro.

“La mentira puede llegar a ser delito porque falta a la verdad en una diligencia fiscal conforme al Código Penal respecto al fraude procesal y delito de falsedad genérica”, agregó el letrado.

Fueron 84 preguntas las que se le realizaron a Pedro Castillo por este caso de Provías Descentralizado Puente Tarata y en el que también destaca las interrogantes:.

“¿Qué asuntos lo llevó a reunirse con Karelim López y cómo se desarrolló dicha reunión?” , a lo que respondió “no puedo precisar, no recuerdo”.

“¿Se ha reunido usted con Karelim López Arredondo en Palacio de Gobierno entre los meses de agosto a noviembre del año 2021?”, dijeron, pero él solo indicó que “no puedo precisar”

“¿Quiénes participaron en la reunión del 18 de octubre con Karelim López?”, “No lo sé, yo no he participado en dicha reunión”

Ante la pregunta: “El 18 de octubre se registra el ingreso de Karelim López a las 9:21 para una reunión con usted ¿Qué temas se trataron?”, respondió que “no puedo precisar que exista una reunión. Ya que no necesariamente se reúnen con mi persona”

Sobre esta negativa, Carlos Caro también precisó que “el testigo tiene deber de veracidad. Si él dice que desconoce a las personas con las cuales se ha reunido es una mentira formal y desde esa perspectiva es una persona que miente y puede traerle consecuencias y pasar de mentiras como testigo a mentiras como investigado”.

En otro momento del interrogatorio, Castillo Terrones también negó conocer a la señora Ada Vidalina Sánchez Saldaña, cuando hace unos días le agradeció públicamente a esta persona por apoyarlo durante la campaña. Además, su hijo, el dueño de la casa de Sarratea, en Breña, también resaltó la amistad del Jefe de Estado con su señora madre.

REGISTRO EN LA SOMBRA

El reportaje de Panorama también resaltó que hay un registro ‘en la sombra’ de las personas que ingresan clandestinamente sin ser ingresadas en el portal de Transparencia y se reúnen con el presidente de la República y sus asesores.

Precisamente, el informe resalta el nombre de Tania Maritza Peralta Sánchez, quien habría ingresado a Palacio de Gobierno en dos oportunidades a bordo de su auto que sí fue registrado en este ‘cuaderno de incidencias’ que tenía vigilancia.

Además, se pudo conocer que ‘Amauta’ es el apelativo que recibe el mandatario en estos registros.

