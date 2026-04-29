Polémica en Perú por teorías antisemitas citadas por Balcázar: la Asociación Judía exigió disculpas públicas al presidente

Controversia en Perú después de que el presidente José María Balcázar hiciera eco de argumentos antisemitas. La Asociación Judía del Perú califica las expresiones como lamentables y propias de 'oscuros tiempos medievales', repudiando el discurso. | Canal N

La Asociación Judía del Perú (AJP) exigió este martes una disculpa pública al presidente José María Balcázar, tras los comentarios emitidos durante un acto oficial en Lima, en los que el mandatario aludió a teorías antisemitas al responsabilizar “en parte” a la comunidad judía de haber empujado a Alemania a la guerra por supuesta influencia en el comercio, la banca y la práctica de la usura.

El reclamo de la AJP se divulga en plena conmemoración del aniversario de la Cámara de Comercio de Lima, contexto en el que Balcázar realizó su intervención ante ministros, representantes diplomáticos y empresarios. “Es increíble que en pleno siglo XXI argumentos que son dignos de oscuros tiempos medievales sean usados para culpar a las víctimas de su propio holocausto”, se lee en el pronunciamiento.

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La Asociación Judía del Perú exige una disculpa pública al presidente José María Balcázar (imagen) por sus comentarios antisemitas emitidos durante un acto oficial en Lima. (Composición: Infobae Perú)

Asociación Judía del Perú exige disculpas a Balcázar por discurso antisemita

El comunicado oficial de la Asociación Judía del Perú manifiesta su sorpresa e indignación ante el discurso de Balcázar. La organización advirtió que “la Asociación Judía del Perú ha escuchado con estupor las palabras que el señor presidente de la República ha pronunciado el día de ayer en el auditorio de la Cámara de Comercio de Lima frente a ministros, cuerpo diplomático y distinguida concurrencia”.

Según la AJP, el mandatario replicó “trasnochadas teorías antisemitas que culpan a los judíos de haber empujado a Alemania a la guerra, debido a su control del comercio, la banca y la práctica de la usura”. La institución enfatizó que estos argumentos son “dignos de oscuros tiempos medievales” y cuestionó que, en pleno siglo XXI, se utilicen discursos que culpan “a las víctimas de su propio Holocausto”.

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La Asociación Judía del Perú emite un comunicado exigiendo una disculpa pública al presidente José María Balcázar por sus comentarios antisemitas durante un acto oficial en Lima.

En una de las frases más contundentes de su pronunciamiento, la Asociación Judía del Perú declaró: “Repudiamos estas lamentables expresiones y esperamos una pronta disculpa pública de quien nos representa a todos los peruanos.” La solicitud de rectificación busca restablecer la dignidad y la memoria histórica de las comunidades que sufrieron la persecución y exterminio durante el régimen nazi y que, en opinión de la organización, resultan doblemente agraviadas cuando relatos infundados reaparecen en la vida pública.

El reclamo de la AJP se formula en un contexto de especial relevancia institucional, ya que el discurso del presidente fue pronunciado ante una audiencia compuesta por funcionarios del Ejecutivo, representantes del cuerpo diplomático y figuras prominentes del sector empresarial, lo que amplifica el impacto de sus palabras y potencialmente proyecta una señal internacional controvertida sobre la postura oficial peruana en materia de memoria histórica y derechos humanos.

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Balcázar afirma que Alemania fue “empujada a la guerra” por judíos y desata polémica

Durante su exposición en la Cámara de Comercio de Lima, realizada el 28 de abril de 2026, José María Balcázar recurrió a citas históricas y referencias a textos que, según apuntó, atribuyen a los judíos una supuesta corresponsabilidad en el estallido de la Segunda Guerra Mundial.

Extracto del discurso del político José María Balcázar, donde emite comentarios controversiales sobre el rol de la comunidad judía en la historia del comercio y en la Alemania nazi, lo que ha generado una ola de críticas. | Canal N

“A la historia del comercio, de cómo han sido las letras de cambio, cómo se volvió comercial internacional, qué papel tuvieron los judíos en el comercio internacional dentro de Alemania, cómo es que Alemania fue empujada a una guerra también por culpa del banco de los judíos, en parte, porque controlaban todos los bancos, todo el comercio y hacían usura. Entonces, todos esos detalles también históricos es necesario recordar a través del contado”, afirmó.

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El discurso del presidente Balcázar incluyó referencias a un libro no identificado, en el cual, según comentó, se sostiene que los judíos fueron parcialmente responsables de que Alemania fuera “empujada” a la guerra. Con ello, Balcázar hizo eco de narrativas históricamente desacreditadas que vinculan a la comunidad judía con el control financiero y las causas de conflictos internacionales.

La reacción inmediata y pública de la Asociación Judía del Perú subraya la gravedad atribuida a este tipo de alusiones en foros oficiales y ante audiencias diplomáticas. Con el pronunciamiento del 29 de abril, la AJP demanda no solo una retractación personal, sino un reconocimiento explícito del daño causado a la memoria colectiva y al principio de convivencia democrática.

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