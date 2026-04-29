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¿El Niño Costero en Perú será un evento extremo? Enfen alerta cambio de clima entre mayo y junio

El calentamiento frente al litoral ya genera efectos en especies marinas y condiciones ambientales, con posibles cambios más notorios hacia la mitad del 2026

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ENFEN advierte posible intensificación de El Niño Costero entre mayo y julio. (Foto: Agencia Andina)
ENFEN advierte posible intensificación de El Niño Costero entre mayo y julio. (Foto: Agencia Andina)

El Niño Costero que afecta al litoral peruano continúa bajo vigilancia permanente, pero las proyecciones más recientes del Enfen apuntan a un escenario distinto al que circula en redes sociales. De acuerdo con la información técnica difundida por el organismo, el evento que hoy se presenta en la costa del país es débil y, por ahora, no hay señales que sustenten la idea de un fenómeno extraordinario. Sin embargo, el panorama podría cambiar en las próximas semanas, ya que entre mayo y junio se espera un aumento progresivo de su intensidad hasta alcanzar una condición moderada.

La actualización fue explicada por el vocero de la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño, Luis Vásquez, quien remarcó que las evaluaciones climáticas se revisan de forma continua a partir de nuevos datos sobre la temperatura del mar, los vientos y el comportamiento de la atmósfera.

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Pronóstico del Enfen: evento se mantendría débil, pero con tendencia a intensificarse

Varias personas caminan por una calle inundada de agua turbia, tomadas de la mano, con casas y árboles de fondo. Un mapa de alerta roja de Perú se superpone
Residentes de una zona afectada en Perú se auxilian en calles inundadas tras la activación de quebradas por el Fenómeno del Niño Costero, mientras rige una alerta roja de Senamhi.

El vocero del Enfen precisó que, pese a las especulaciones, la probabilidad de un evento extraordinario es actualmente baja. Según explicó, tanto los modelos peruanos como los internacionales coinciden en que el comportamiento más probable del Fenómeno El Niño será de carácter débil durante las próximas semanas.

“Existe una posibilidad, pero es demasiado baja. Según los pronósticos nacionales y de las entidades internacionales, la mayor probabilidad es que sea un Niño débil”, sostuvo el especialista.

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El organismo técnico elabora estos escenarios a partir de variables como la evolución de la temperatura superficial del mar, los patrones de viento y el comportamiento atmosférico. Sin embargo, subraya que los pronósticos tienen un nivel de incertidumbre que aumenta mientras más lejano es el horizonte temporal analizado.

En ese sentido, el Enfen realiza actualizaciones cada 15 días para ajustar sus proyecciones. Este seguimiento permite incorporar cambios recientes en el océano y la atmósfera, lo que resulta clave para anticipar posibles variaciones en la intensidad del evento climático.

“Un pronóstico a corto plazo es más certero. A largo plazo pueden ocurrir fenómenos en días o meses que alteren la proyección”, explicó Vásquez, al remarcar la importancia del monitoreo continuo.

El Niño Costero podría alcanzar nivel moderado entre mayo y julio: estos serían sus efectos

Las autoridades advierten sobre la prolongación del Niño Costero hasta finales de año. Este evento climático genera fuertes precipitaciones en Tumbes, Piura y Lambayeque, y podría provocar un otoño e invierno más cálido de lo normal en la franja costera del país.

Aunque el escenario base es un evento débil, el Niño Costero podría evolucionar a una condición moderada entre mayo y julio. Este cambio estaría influenciado principalmente por la llegada de ondas Kelvin cálidas, un fenómeno oceánico que incrementa la temperatura del mar frente a la costa peruana.

Según detalló el especialista, estas ondas ya están confirmadas y se espera su arribo entre mediados de mayo y junio, lo que favorecería un aumento en la intensidad del evento. A esto se suma el comportamiento de los vientos costeros, otro factor determinante en la evolución del sistema.

Actualmente, la temperatura del mar en el litoral peruano presenta anomalías de entre 1 y 1.5 grados Celsius por encima de lo normal. En un escenario moderado, estos valores podrían acercarse a los 2 grados, generando impactos más notorios en el ecosistema marino y el clima local.

Entre los efectos identificados destacan el incremento de la temperatura ambiental, especialmente en la costa norte, así como cambios en la actividad pesquera. Especies como la anchoveta podrían desplazarse hacia zonas más profundas o migrar hacia el sur, mientras que especies de aguas cálidas podrían aparecer con mayor frecuencia cerca del litoral.

Asimismo, se prevé un impacto diferenciado en la agricultura, dependiendo del tipo de cultivo y la región. No obstante, debido a que el país se encuentra en la transición hacia el invierno, no se esperan lluvias significativas asociadas a este evento en el corto plazo.

El especialista también enfatizó la diferencia entre el Niño Costero y el Niño Global. Mientras el primero tiene efectos directos e inmediatos en el Perú —como el calentamiento del mar y cambios en la pesca—, el segundo, que se desarrolla en el Pacífico central, puede influir en patrones de lluvia en distintas regiones del país, dependiendo de su intensidad y la época del año.

Finalmente, el Enfen anunció que emitirá un nuevo comunicado en los próximos días, en el que actualizará las probabilidades y proyecciones del evento hasta inicios de 2027, en línea con la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas.

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