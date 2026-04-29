La expulsión de Bareiro en Cruzeiro-Boca Juniors, bajo la lupa: qué dice el reglamento

*La expulsión de Bareiro

Antes del descanso, una incidencia condicionó a Boca Juniors para la segunda mitad de su partido ante Cruzeiro por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. Se trató de la expulsión de Adam Bareiro, que dejó con diez hombres al equipo dirigido por Claudio Úbeda.

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La roja al delantero paraguayo fue por doble amarilla: la primera la recibió a los 32 minutos luego de forcejear con Gerson.

Fue a los 46 minutos cuando Bareiro braceó para cubrir su posición y le dio un manotazo a Christian, quien se tomó la cara y terminó en el suelo. El árbitro Esteban Ostojich no lo dudó y le mostró la segunda amonestación al ex punta de River Plate.

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Existe un contacto del jugador de Boca Juniors, pero sin impetuosidad ni agresión. El árbitro lo interpreta como conducta antideportiva y, al estar ya amonestado, le muestra la segunda amarilla.

Pero la decisión es incorrecta desde lo reglamentario: la acción no tiene la entidad ni los elementos necesarios para ser considerada una conducta antideportiva sancionable. No hay uso excesivo de la fuerza, no hay interrupción de una jugada prometedora ni una actitud que justifique la amonestación. Por eso, la expulsión resulta mal aplicada y desproporcionada en relación a la jugada, que es totalmente mal conceptualizada por el árbitro uruguayo, más allá de los riesgos que corre el delantero por su forma de jugar.

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