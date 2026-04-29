Deportes

La expulsión de Bareiro en Cruzeiro-Boca Juniors, bajo la lupa: qué dice el reglamento

El delantero recibió la segunda amarilla y dejó con diez al equipo de Úbeda en el duelo por Copa Libertadores en Brasil

Guardar

*La expulsión de Bareiro

Antes del descanso, una incidencia condicionó a Boca Juniors para la segunda mitad de su partido ante Cruzeiro por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. Se trató de la expulsión de Adam Bareiro, que dejó con diez hombres al equipo dirigido por Claudio Úbeda.

PUBLICIDAD

La roja al delantero paraguayo fue por doble amarilla: la primera la recibió a los 32 minutos luego de forcejear con Gerson.

Fue a los 46 minutos cuando Bareiro braceó para cubrir su posición y le dio un manotazo a Christian, quien se tomó la cara y terminó en el suelo. El árbitro Esteban Ostojich no lo dudó y le mostró la segunda amonestación al ex punta de River Plate.

PUBLICIDAD

Existe un contacto del jugador de Boca Juniors, pero sin impetuosidad ni agresión. El árbitro lo interpreta como conducta antideportiva y, al estar ya amonestado, le muestra la segunda amarilla.

Pero la decisión es incorrecta desde lo reglamentario: la acción no tiene la entidad ni los elementos necesarios para ser considerada una conducta antideportiva sancionable. No hay uso excesivo de la fuerza, no hay interrupción de una jugada prometedora ni una actitud que justifique la amonestación. Por eso, la expulsión resulta mal aplicada y desproporcionada en relación a la jugada, que es totalmente mal conceptualizada por el árbitro uruguayo, más allá de los riesgos que corre el delantero por su forma de jugar.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Boca JuniorsCopa LibertadoresCruzeiroAdam Bareirodeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rosario Central vence a Universidad Central en Venezuela: Ángel Di María marcó su primer gol en la Copa Libertadores

El equipo argentino llega motivado por una racha de tres victorias consecutivas y busca sumar para acercarse a su clasificación en el torneo continental. Transmite Fox Sports 2 y Disney+

Rosario Central vence a Universidad Central en Venezuela: Ángel Di María marcó su primer gol en la Copa Libertadores

Las perlitas de Neymar ante San Lorenzo: del gesto que le valió una ovación al lujo que se hizo viral

El delantero del Santos dejó grageas de su talento en el empate 1-1 por la Copa Sudamericana. Y sus actitudes fueron reconocidas por los hinchas azulgranas

Las perlitas de Neymar ante San Lorenzo: del gesto que le valió una ovación al lujo que se hizo viral

Los tres golazos de la selección argentina Sub 17 en el triunfo por 3 a 0 ante Bolivia en el Sudamericano femenino

La Albiceleste el líder del Grupo A y el domingo cerrará su participación en la primera fase ante Chile

Los tres golazos de la selección argentina Sub 17 en el triunfo por 3 a 0 ante Bolivia en el Sudamericano femenino

Lanús venció 1-0 a Liga de Quito y alcanzó la cima del Grupo G de la Copa Libertadores

El Granate se impuso a Los Albos con el gol de Agustín Cardozo a los 73 minutos y se reacomodó en la zona a la espera de lo que suceda entre Mirassol y Always Ready

Lanús venció 1-0 a Liga de Quito y alcanzó la cima del Grupo G de la Copa Libertadores

Eddie Hearn hace realidad una pelea soñada y une a dos leyendas: qué se sabe sobre Joshua vs. Fury

El acuerdo oficial entre los excampeones británicos revoluciona la industria del boxeo, acercando un espectáculo global que promete transformar la historia deportiva y captar la atención de millones de fanáticos alrededor del mundo

Eddie Hearn hace realidad una pelea soñada y une a dos leyendas: qué se sabe sobre Joshua vs. Fury
DEPORTES
Rosario Central vence a Universidad Central en Venezuela: Ángel Di María marcó su primer gol en la Copa Libertadores

Rosario Central vence a Universidad Central en Venezuela: Ángel Di María marcó su primer gol en la Copa Libertadores

Las perlitas de Neymar ante San Lorenzo: del gesto que le valió una ovación al lujo que se hizo viral

Los tres golazos de la selección argentina Sub 17 en el triunfo por 3 a 0 ante Bolivia en el Sudamericano femenino

Lanús venció 1-0 a Liga de Quito y alcanzó la cima del Grupo G de la Copa Libertadores

Eddie Hearn hace realidad una pelea soñada y une a dos leyendas: qué se sabe sobre Joshua vs. Fury

TELESHOW
Thiago Medina, cada vez más cerca de crear contenido para adultos: “Me están por convencer”

Thiago Medina, cada vez más cerca de crear contenido para adultos: “Me están por convencer”

Silvina Escudero se separó de su marido tras 9 años juntos: “Venían hace mucho con idas y vueltas”

Wanda Nara mostró el look que usará en su debut cinematográfico y develó cómo será su personaje

Mica Viciconte contó el origen de su pelea con Gladys “La Bomba” Tucumana: “Le dije que tenía un solo tema”

Julieta Poggio desmintió que su familia pague 10.000 USD para que su hermana Lolo siga en Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

Exhibicionismo con fines sexuales será sancionado en Panamá con penas de 2 a 6 años de prisión

Exhibicionismo con fines sexuales será sancionado en Panamá con penas de 2 a 6 años de prisión

Policía Control de Drogas detiene a 17 integrantes de una banda de narcomenudeo en Puntarenas, Costa Rica

La Unión Europea exigió el fin inmediato de las ejecuciones en Irán y condenó la represión de la disidencia

¡Sin quórum! Congreso de Costa Rica cierra su periodo sin poder sesionar

Embajada de México en El Salvador explica requisitos para la visa de viajero frecuente