Perú

¿Real Plaza abrirá nuevo centro comercial en Trujillo?: Aún no tiene permiso para construcción, asegura municipio

Real Plaza proyecta un nuevo centro comercial en Trujillo con espacios abiertos, áreas verdes y servicios ampliados, pero el avance del proyecto depende de trámites municipales y la resolución de temas legales pendientes tras la tragedia de 2025

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El colapso del techo del Real Plaza Trujillo provocó la muerte de 6 personas.
El colapso del techo del Real Plaza Trujillo provocó la muerte de 6 personas. Foto: difusión

Real Plaza anunció su intención de regresar a Trujillo con la construcción de un nuevo centro comercial, a poco más de un año del colapso del techo en el patio de comidas de su anterior local, que dejó seis víctimas fatales en febrero de 2025.

La empresa, parte del Grupo Intercorp, liderado por Carlos Rodríguez-Pastor Persivale, uno de los empresarios más destacados del Perú, difundió un comunicado sobre el proyecto, que prevé una inversión superior a 500 millones de soles y la creación de más de 12.000 empleos directos e indirectos en la región.

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Según la versión oficial, el nuevo centro comercial será distinto al anterior. Incorporará un parque de acceso libre, una explanada multiuso para actividades culturales y un boulevard gastronómico con restaurantes y terrazas abiertas.

La propuesta busca reactivar la economía local y fomentar nuevas oportunidades laborales en Trujillo, tras el cierre del mall y el impacto en los negocios del entorno.

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El anuncio de Real Plaza llega en un contexto donde la comunidad aún recuerda la tragedia que provocó el cierre del establecimiento.

En el comunicado, la empresa subraya su compromiso con el desarrollo de la ciudad y la promesa de altos estándares internacionales en el diseño y la construcción del nuevo centro comercial, aunque omite hacer referencia directa al accidente ocurrido en 2025.

Entre los detalles del proyecto, se prevé que el nuevo mall cuente con más de 83.000 metros cuadrados de área comercial, con un crecimiento del 57% respecto a su predecesor.

El plan incluye un segundo nivel, seis tiendas ancla, más de 115 marcas y 1.500 estacionamientos. Además, se contempla la instalación de una clínica con ingreso independiente y atención de emergencia 24 horas, aspectos que buscan reforzar la presencia de servicios en el nuevo espacio.

El vicepresidente de Asuntos Corporativos de la empresa, Hernán Malpartida, sostuvo que la iniciativa apunta a ofrecer a Trujillo el centro comercial más moderno del país, con espacios enfocados en la comunidad y la integración de emprendedores locales.

La compañía estima un plazo de dos años para la ejecución del proyecto, una vez que se completen las etapas de diseño y se obtengan los permisos municipales necesarios.

Nuevo Real Plaza en Trujillo
El centro comercial tendrá áreas sin techo, como una explanada y terrazas libres y un parque. - Crédito Real Plaza

Permisos municipales

Aunque la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) ha recibido consultas de Real Plaza relacionadas con la demolición del antiguo establecimiento, la cadena todavía no cuenta con los permisos indispensables para iniciar la obra.

Así lo detalló César Sánchez Caipo, gerente general de la MPT, quien explicó que la empresa únicamente ha solicitado información sobre los procedimientos, pero no ha tramitado ninguna de las licencias requeridas.

El funcionario precisó que cualquier proyecto de construcción sobre un local preexistente debe cumplir con tres etapas administrativas: licencia de demolición, licencia de construcción y licencia de funcionamiento.

Cada una exige el cumplimiento de requisitos específicos, como la autorización de Defensa Civil y de la oficina de Gestión de Riesgos y Desastres, especialmente en el caso de la licencia de funcionamiento.

Sánchez Caipo indicó que “como tal, Real Plaza no ha pedido ninguna de las tres licencias, lo que sí ha solicitado es información, que como cualquier administrado acude a la municipalidad”.

Actualmente, el local permanece cerrado desde febrero de 2025, a la espera de que la fiscalía concluya los peritajes y entregue formalmente el área donde ocurrió el derrumbe.

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