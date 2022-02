Luciana Fuster, Michelle Soifer, Yahaira Plasencia y más artistas que denunciaron ser víctimas de bullying

Recordemos a las artistas que han denunciado ser víctimas de bullying. (Foto: Instagram)

Luciana Fuster sorprendió a más de uno al denunciar que era víctima de bullying con una serie de historias en su cuenta oficial de Instagram. Asimismo, reveló que recibe insultos en la calle el pasado lunes 21 de febrero cuando fue presentada en el estreno de Esto es Guerra.

“No más agresión y maltrato psicológico. No estoy bien, tengo miedo de lo que están haciendo con mi nombre y reputación (...) Recibo muchas palabras de odio y ataques a diario. Nunca vi una campaña de bullying y odio tan grande en ningún país del mundo. Es algo inaceptable, duele, duele mucho”, manifestó la influencer.

Sin embargo, no es la única figura de la televisión que ha sufrido algún ataque, critica o maltrato por parte de las personas que no están de acuerdo con alguna actitud o comentario de los artistas. Es por ello que, hoy recordamos algunas cantantes y actrices que también denunciaron ser víctimas de bullying.

MICHELLE SOIFER

La cantante peruana Michelle Soifer fue una de las artistas que anunció haber sufrido bullying y culpó a la conductora Magaly Medina de haberla hecho sentir mal con su cuerpo por las constantes burlas que recibía de ella.

“Soy una persona que tiene sentimientos y que también sufrió el bullying de esta persona cuando subí de peso. Llegó tan fuerte dentro de mi que yo realmente no me sentía conforme con quién yo era, no me sentía bien conmigo misma”, dijo la también actriz el pasado mes de noviembre.

YAHAIRA PLASENCIA

Yahaira Plasencia ha sido blanco de criticas durante mucho tiempo desde que se hizo público su separación del futbolista Jefferson Farfán por una supuesta infidelidad. La primera vez que la salsera denunció ser víctima de bullying fue en el 2019, luego de recibir ataques en su contra.

“No he visto a una artista que le han hecho tanto bullying o se hayan metido en la vida íntima de una persona como a mí”, indicó la cantante a Día D. Posteriormente, publicó en sus redes sociales un extenso mensaje para revelar que un grupo de cibernautas criticaba su apariencia física.

MILETT FIGUEROA

En el año 2018, la actriz Milett Figueroa señaló que consideraba que era una de las artistas que más bullying ha recibido junto a Yahaira Plasencia, pues indicó que así haga algo bueno o malo, las personas criticarían sus acciones.

“Siento que soy la artista a la que más bullying le han hecho”, dijo para el diario Perú21, agregando que durante 4 años se han hecho notas sobre ‘La trasformación de Milett’, ‘Los novios de Milett’, ‘Los gallos de Milett’, ‘Las poses de Milett’ y más

VANIA BLUDAU

La ex chica reality Vania Bludau se pronunció en las historias de su cuenta oficial de Instagram luego de las fuertes declaraciones de Luciana Fuster. La pareja de Mario Irivarren salió en su defensa y contó que ella también fue víctima de críticas y ataques.

“En el 2015 tuve que irme del país porque no aguantaba todas las cosas que se decían de mí. Me volví débil y me fui, me volvieron ustedes débil y me fui. No hagan esas cosas a los demás, no lo hagan: hieren y cuesta un tiempo recuperarse (…). No difundan el odio”, expresó la también bailarina.

KARINA CALMET

La actriz Karina Calmet sorprendió en el 2017 al contar que algunos de sus compañeros de la recordada serie Al Fondo Hay Sitio le hacían ‘ley del hielo’ durante el tiempo que duró la serie.

“No soy una persona que podría decir abiertamente todo lo que siente. En este caso muchas veces voy al baño y lloro cuando tengo un tipo de dolor y problemas”, comentó la actriz.

