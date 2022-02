Karina Calmet tras mensaje a la nación de Pedro Castillo: “La solución es la vacancia”

KARINA CALMET ARREMETE CONTRA PEDRO CASTILLO

Ante la crisis en la que se encuentra el Perú, la reconocida actriz Karina Calmet ha evidenciado su molestia y preocupación por el futuro del país en medio de los cuestionamientos por discriminación de parte del que era hace unas horas el ministro Héctor Valer, y pidió la vacancia de Pedro Castillo e incluso hasta nuevas elecciones. Pero, eso no fue todo, también mandó a misil al Congreso de la República por todo lo que viene sucediendo.

“La solución es la vacancia. Y nuevas elecciones. Somos libres, seámoslo siempre”, escribió la reconocida actriz en sus redes oficiales en horas de la mañana antes del peculiar mensaje a la nación que brindó el Presidente de la República del Perú, Pedro Castillo anunciando su nuevo Gabinete Ministerial.

Karina Calmet arremete contra Pedro Castillo





Ojo, ahí no quedo todo, puesto que, Karina Calmet no solo hizo su queja por ineficiencia del Gobierno de turno, ya que en su cuenta de Twitter al retwittear una publicación de la cuenta El Pollo Farsante dejó en claro la posición que debería tomar el actual Parlamento, y los mandó a trabajar y sacar una moción de vacancia en contra de Pedro Castillo y evitar a toda costa el cierre del Congreso Nacional. En tanto, con respecto a su pedido de nuevas elecciones los usuarios de la popular plataforma social no tardaron en reaccionar tanto a favor como en contra.

¿Qué decía el tweet? “Se les está paseando jodidamente el alma, congresistas. Vayan a chambear mañana y presentan la moción de vacancia antes de lo que cierren”, fue el mensaje que retweeteo la actriz.

Su accionar en twitter tuvo diferentes opiniones. “Perfecto, entonces cada vez que no nos gusta alguien, vaquémoslo. La solución es tener partidos políticos más responsables y menos corruptos con los cuadros que presentan”, “No seas alterada, aquí el tema es respetar la constitución y su debido proceso”, fueron algunos de los comentarios que inundaron la publicación de Karina Calmet.

¿Quién es Karina Calmet?

Es una actriz, exreina de belleza, presentadora de televisión, atleta y empresaria peruana. Calmet ganó el certamen Miss Perú en 1994 y representó a su país en Miss Universo 1994.

Uno de sus papeles más relevantes como actriz, fue el de Isabella Maldini, el cuál se ganó el corazón de grandes y chicos por la manera como interpretó su personaje en esa exitosa seria llamada “Al fondo hay sitio”.

