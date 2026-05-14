Milett Figueroa advierte a Mimi Alvarado: “Le voy a poner un bozal legal a esa payasa” tras insultos a su madre Doña Martha

Milett Figueroa ha anunciado que emprenderá acciones legales contra Mimi Alvarado, quien aparece en una composición visual junto a ella. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Milett Figueroa salió a defender a su familia con firmeza y anunció acciones legales contra Mimi Alvarado, pareja del primo de Marcelo Tinelli, luego de que la argentina lanzara una serie de acusaciones públicas contra la madre y el hermano de la modelo peruana.

La artista se presentó en el programa Amor y Fuego, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, donde no ocultó su indignación y dejó en claro que no permitirá que su entorno familiar sea blanco de insultos y difamaciones.

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El detonante fue una entrevista que Mimi Alvaradoconcedió al programa argentino A la tarde, en la que calificó a Martha Valcárcel, madre de Milett, como “la maldita bruja del Perú” y acusó al hermano de la modelo de presunto robo.

Alvarado también puso en duda la autenticidad de la relación entre Figueroa y el conductor argentino, señaló que sospechaba de prácticas de brujería en la familia peruana y llegó a afirmar que tomó medidas de protección personal. “No me arrepiento de nada de lo que digo. La maldita bruja del Perú. La bruja más grande. Si vuelve con Marcelo, seguro es por macumba”, afirmó Alvarado.

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Milett Figueroa no toleró más y defendió públicamente a su madre, Doña Martha, tras ser llamada 'bruja'. La modelo aseguró que no permitirá que se hable así de su familia y advirtió con tomar acciones legales. Video: TikTok @riclatorrez

“¿De qué más habla Mimi? No sé. ¿Qué hace ella? No se sabe. Ya le va a llegar una carta documento también. Porque con mi familia no te vas a meter”, advirtió Figueroa en el programa. La modelo fue más allá y anunció que la respuesta judicial no tardará en llegar: “Por supuesto, le voy a poner un bozal legal a esa payasa”.

La defensa de su madre y su hermano

Milett Figueroa fue explícita al rechazar los calificativos dirigidos contra Martha Valcárcel y al describir a su madre como una persona protectora que en más de una ocasión salió a defenderla públicamente. “Mi mamá no es ninguna bruja. Mi mamá, sí, me ha salido a defender muchas veces, a veces sin mi consentimiento, porque le gusta y porque es una persona que le encanta venir al programa”, señaló la modelo.

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Respecto a las acusaciones contra su hermano, Figueroa fue tajante: las declaraciones de Alvarado deberán sostenerse ante la justicia. “Que busque su abogado, que le pongan un buen abogado, porque realmente se las va a tener que ver en la justicia. Te lo digo en serio porque es una difamación agravada lo que está diciendo y yo no voy a venirme con vainas”, afirmó visiblemente molesta.

La artista también contrastó la actitud de Mimi Alvarado con la de otros miembros del entorno de Tinelli, a quienes describió como personas cálidas y respetuosas. “Toda la familia que conocí alrededor del Tirri, la hermana de Mimi es una persona muy amorosa, muy cálida. El agua y el aceite, totalmente diferente”, expresó.

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Milett Figueroa no se guarda nada y arremete duramente contra Mimi Alvarado, a quien califica de "payasa" y "ser oscuro de alma". La modelo asegura que le enviará una carta documento y le pondrá un "bozal legal" por meterse con su familia. Video: TikTok @riclatorrez

Tinelli interviene y Milett confiesa el motivo real de la ruptura

En medio del cruce público, Marcelo Tinelli tomó partido de manera directa. El conductor argentino envió un mensaje a Helmut Lindner, hermano de Milett, para pedir a Mimi Alvarado que cesara sus declaraciones. El texto fue leído al aire por Rodrigo González durante el programa y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la emisión.

La intervención de Tinelli no fue el único momento de alto impacto en la entrevista. Milett Figueroa se quebró en vivo al revelar los motivos reales que la llevaron a terminar la relación con el conductor. La modelo afirmó que fue ella quien tomó la decisión de separarse, luego de descubrir actitudes que no podía tolerar.

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“Terminé la relación estando muy enamorada, justamente por los valores, terminé porque no era sano para mí mantener y seguir manteniendo una relación con él”, dijo emocionada. Figueroa también fue consultada sobre la supuesta infidelidad de Tinelli con Rossana Almeyda mientras la pareja seguía junta. Sin dar nombres de manera explícita, la modelo dejó entrever que la deslealtad fue el detonante definitivo.

Marcelo Tinelli envió un mensaje al hermano de Milett Figueroa pidiendo a Mimi Alvarado, pareja de su primo, que deje de hablar de él y de la modelo peruana. Amor y Fuego.

“No negociable, en una relación de exclusividad tiene que haber un respeto para la otra persona... fue por eso”, puntualizó. Pese al dolor, cerró ese capítulo sin rencor: “Le deseo lo mejor del mundo con su nueva pareja, si no comete los errores que cometió conmigo seguro va a ser muy feliz”.

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La polémica con Mimi Alvarado se suma a meses de declaraciones cruzadas que, según la propia Milett, contribuyeron al desgaste de su relación con el conductor argentino. “él muchas veces habló con ella y le decía: ‘¿Por qué dices eso? Tú sabes que estamos bien. ¿Por qué dices que no estamos juntos?’”, relató la modelo, dando cuenta de la presión que el hostigamiento generó sobre el vínculo.