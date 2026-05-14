Milett Figueroa admite seguir enamorada de Marcelo Tinelli: “Soy un ser humano, estas lágrimas no son de despecho”

En una emotiva entrevista en "Amor y Fuego", Milet Figueroa comparte sus sentimientos más profundos sobre el amor, la desilusión y el valor de su familia. "Estas lágrimas no son de despecho, son de desilusión", revela conmovida. Willax/ Amor y Fuego.

La aparición de Milett Figueroa en el programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’ terminó convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos de la televisión reciente. La modelo peruana decidió romper su silencio sobre el fin de su relación con Marcelo Tinelli y terminó completamente quebrada al hablar del difícil proceso emocional que atraviesa desde que la historia de amor llegó a su fin.

Desde el inicio de la entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre, la influencer dejó en claro que no atraviesa un momento sencillo. Aunque intentó mantener la calma, poco a poco fue mostrando su vulnerabilidad al sincerarse sobre todo lo que significó su romance con el conductor argentino y las secuelas emocionales que todavía enfrenta.

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La exchica reality fue consultada directamente sobre si aún seguía enamorada de Tinelli. Lejos de evitar la pregunta o responder de manera fría, Milett optó por hablar con honestidad sobre sus sentimientos y admitir que todavía continúa procesando la ruptura. “Ahora estoy procesando todo lo que está pasando de la forma más humana posible”, expresó la actriz, dejando entrever que la separación aún permanece muy presente en su vida.

“No son lágrimas de despecho”: Milett se quiebra al sincerarse sobre su ruptura con Tinelli. Captura: Amor y Fuego.

Minutos después, volvió a sincerarse y profundizó aún más en el impacto que le dejó la relación con el argentino. “Obviamente es un proceso... soy un ser humano y cada quien procesa lo que necesite en su momento. Creo que el amor no aparece muchas veces”, manifestó visiblemente afectada.

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Fue precisamente en ese instante cuando la modelo peruana no pudo contener las lágrimas. Su voz comenzó a quebrarse mientras hablaba del amor, del duelo emocional y de todo lo que ha significado enfrentar públicamente el final de una relación tan mediática. El set quedó en silencio mientras Milett intentaba recomponerse frente a cámaras.

Lejos de alimentar rumores de resentimiento o despecho, la influencer quiso aclarar que el dolor que siente tiene otro origen. Según explicó, una de las cosas que más le afecta es ver cómo esta situación también impactó emocionalmente en su entorno familiar, especialmente en su madre.

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“Estas lágrimas no son de despecho, son de dolor, dolor de ver a mi mamá, que está mal”, comentó mientras intentaba contener el llanto.

“No son lágrimas de despecho”: Milett se quiebra al sincerarse sobre su ruptura con Tinelli. Captura: Amor y Fuego.

La confesión mostró una faceta mucho más íntima de Milett, quien dejó ver que el final de su relación con Tinelli no solo ha significado una pérdida sentimental para ella, sino también un golpe emocional para las personas más cercanas de su entorno. Sus declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la honestidad con la que habló sobre su situación.

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Durante la conversación, Milett también aprovechó para defender a su familia frente a ciertos comentarios públicos que, según señaló, le han incomodado profundamente en las últimas semanas. La modelo dejó claro que le afecta escuchar opiniones negativas o especulaciones relacionadas con las personas que más quiere.

“No me gusta que se hable de mi familia... sé de dónde vengo, vengo de familia de historiadores, de músicos, poetas, de gente con corazón”, sostuvo.

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“No son lágrimas de despecho”: Milett se quiebra al sincerarse sobre su ruptura con Tinelli. Captura: Amor y Fuego.

Milett Figueroa confiesa que tiene bloqueado a Marcelo Tinelli

Otro de los momentos que más sorprendió de la entrevista fue cuando Milett confirmó que actualmente ya no mantiene comunicación con Marcelo Tinelli. La modelo reveló incluso que tomó la decisión de bloquear al conductor argentino de todas sus redes sociales y canales de contacto, marcando así una distancia total tras la ruptura.

Aunque no dio detalles específicos sobre el motivo que la llevó a tomar esa medida, sí reconoció que la relación atravesó momentos complejos y que no siempre fue sencillo sostener una historia de amor a distancia, lejos de las personas que forman parte de su vida diaria.

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“Sí hubo momentos lindos y momentos como en toda relación, discusiones... no fue fácil para mí llevar una relación lejos de mi familia, lejos de mis amigos”, expresó.

“No son lágrimas de despecho”: Milett se quiebra al sincerarse sobre su ruptura con Tinelli. Captura: Amor y Fuego.