¿Quién es Eva María Abad? La historia de la exvedette que se alejó del espectáculo por su adicción a las drogas

Conoce la historia de Eva María Abad, la exvedette acusada de dejar 6 granadas de guerra cerca a la casa de su expareja. (Foto: Facebook)

Eva María Abad ha vuelto a acaparar portadas de la prensa nacional, pero no por buenas razones. La exvedette ha sido intervenida por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras ser descubierta portando y dejando seis granadas de guerra cerca del domicilio de su expareja, un excoronel del Ejército, en el distrito de Surco.

Durante su traslado a la comisaría del distrito, Abad explicó que las seis granadas no le pertenecían a ella, sino a Luis Enrique Marca Silva, con quien mantuvo un romance en el pasado. “Él es héroe de Chavín de Huántar, los tenía guardado allí”, expresó para las cámaras de Latina.

La exvedette admitió haber abandonado los explosivos en la vía pública, precisamente debajo de un auto, después de mantener una discusión con Marca Silva. Sin embargo, resaltó que lo hizo con el fin de salvar su vida.

“ Yo he hecho eso para que no me mate, porque ayer habíamos discutido. Yo lo saqué pensando que lo iba a utilizar porque ayer habíamos discutido ”, expresó Eva María en la patrulla policial.

Por su parte, Luis Marca también fue detenido y cuando se le consultó por qué guardaba dichas granadas en su vivienda, solo atinó a responder: “Soy asaltante de bancos”. Incluso, delante de su expareja admitió que la amenazaba porque es caníbal y “se la quería comer”.

Aunque suene insólito, no es la primera vez que Eva María Abad protagoniza un escándalo mediático. De hecho, saltó a la fama hace varios años atrás por sus problemas con la Policía y por su adicción a las drogas. Aquí te contamos un breve repaso por su vida.

¿QUIÉN ES EVA MARÍA AVAD?

Eva María Avad es una exvedette y bailarina nacida en Pucallpa y criada en Lima, recordada por su frase “Cada quien hace de su poto un carnaval”. Debido a su esbelta figura, se ganó un lugar en los escenarios portando trajes de plumas y lentejuelas. Sin embargo, su historia se volvió oscura cuando tocó fondo por problemas con las drogas, alcohol y prostitución.

Su infancia no fue para nada fácil. Según reveló durante una entrevista para el extinto programa La Noche es Mía, sufrió una violación sexual por parte de una empleada que trabaja en su casa. Tenía tan solo 8 años en aquel entonces.

Pero ese no fue el único hecho complicado que tuvo que atravesar a una temprana edad, ya que salió embarazada. Se realizó un aborto clandestino gracias a los 500 dólares que le entregó su expareja para que perdiera al bebé.

“Yo fui tan inmadura que lo hice. Es lo único que me arrepiento en mi vida. Me hubiera gustado quedarme con (el bebé). Cuando pasó eso, no me acompañó, fue en un sitio muy feo… Yo lo vi en mi mano (al feto)”, contó.

Posteriormente, Abad se introdujo en el mundo artístico en las funciones de matiné y vermouth que ofrecía el ya desaparecido cine Lido, donde se presentaban bailarinas eróticas que buscaban ganarse un lugar en el medio.

Eva María Abad fue una de las vedettes más populares de los años 90.

SALTO A LA FAMA

Su regreso triunfal lo hizo en la revista para adultos “Cueros”, siendo protagonista de las primeras ediciones. También formó parte del programa erótico que se transmitía por televisión semanalmente en el canal 33.

Meses después, tuvo un enfrentamiento legal con la empresa, alegando honorarios impagos, estafa, acoso sexual y explotación comercial de sus fotografías sin su consentimiento. Debido a ello, se ordenó el retiro de las mismas. Actualmente, esas portadas son un número de colección apreciado por los coleccionistas.

Fue por esas fechas que conoció a Maribel Velarde, formando un dúo de amigas muy solicitadas en teatros, sets de televisión y reuniones.

Eva María Abad y Maribel Velarde en el programa de Jaime Bayly. (Foto: Latina)

INICIOS EN LA PROSTITUCIÓN Y CONSUMO DE DROGAS

Aunque siempre negó haber sido dama de compañía pesea los fuertes rumores, Eva María Abad terminó confesando que se dedicó a la prostitución cuando trabaja en la Suite de Barranco , lugar conocido por camuflar la práctica de la prostitución con shows eróticos en vivo. Su primera vez fue con un hombre de nacionalidad alemana.

“Yo trabajé en la Suite de Barranco. Sí, yo trabajé ahí. Trabajaba y salía con hombres. Me prostituía ahí. Me pagaban 400 dólares”, dijo Abad al reconocer que ese oficio la llevó a las drogas “porque en el interín hay gente que consume, y para hacerle compañía, yo también lo hacía” .

Fue Andrés Hurtado, actual conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés”, quien la sacó de ese mundo y le ofreció trabajo como modelo del programa “Atrévete con Andrés”.

VÍNCULOS CON CROMWELL GÁLVEZ

Eva María Abad reveló que fue su propia amiga Maribel quien le presentó a Cromwell Gálvez, conocido como el ‘Banquero de las vedettes’ por haber robado 32 millones de soles del BBVA de manera sistemática .

De acuerdo con sus declaraciones, el hombre- que fue condenado a 8 años de prisión y ahora está en libertad- le propuso “cumplir sus fantasías” junto a su primo a cambio de 10 mil dólares. Abad aceptó sin imaginar el calvario que vivió esa noche del 2006 en el hotel.

Según relató en aquel entonces, fue extorsionada con la difusión del video íntimo, el cual terminó saliendo a la luz. Este hecho la terminó por llevarla a la depresión y al consumo reiterado de de drogas.

El video íntimo de Eva María Abad fue difundido y ayudó a la PNP en la investigación del caso.

“Primero empecé a consumir cocaína una vez a la semana, luego todos los días. Lo hacía en la noche y no paraba hasta el día siguiente. Tenía miedo. Pensé que por todos lados me estaban filmando. Llegué hasta tapar mis ventanas”, señaló.

Tras ello, se hizo público su internamiento en un centro de rehabilitación debido a su adicción a las drogas. No obstante, recayó tiempo después.

CONDENADA A PRISIÓN

Cuando se empezó a investigar el delito cometido por Cromwell Gálvez, fueron 30 personas, entre vedettes y actrices, las investigadas por ser beneficiadas de este dinero ilícito. Todas negaron sus vínculos con Gálvez, pero el video sexual de Eva María Abad la delató sin necesidad de una confesión.

La exvedette fue condenada a 3 años de prisión condicional y al pago de una reparación civil de 35 mil nuevos soles. Otras bailarinas procesadas fueron Maribel Velarde, Mónica Adaro y Lucy Cabrera.

En cambio, a las vedettes Iris Loza, Martha Chuquipiondo, Lucy Bacigalupo y Hussein Villanueva se les dictó orden de captura por no haber estado presentes durante la lectura de la sentencia.

REAPARICIÓN EN LA TV PERUANA

Luego de estar nuevamente internada por 14 meses en rehabilitación por su adicción a las drogas debido a una sobredosis, Eva María Abad intentó volver a la pantalla chica como vedette en el 2014, asegurando que su vida había cambiado de rumbo.

Sin embargo, de ahí no se puso más hasta que volvió a acaparar titulares al ser detenida por la Policía Nacional del Perú portando y dejando seis granadas de guerra a dos cuadras de la vivienda de su expareja.

Eva María Abad dejó maletín con granadas en una calle de Surco. Video: Amor y Fuego

