Día de la Ascensión: significado y celebraciones de la festividad cristiana que recuerda la partida de Jesucristo al cielo

La conmemoración recuerda la partida de Jesucristo tras su resurrección y se destaca por su relevancia en la tradición litúrgica de distintas comunidades religiosas durante la primavera en numerosos países (franciscans.cat)

La celebración conocida como Día de la Ascensión constituye uno de los acontecimientos litúrgicos más relevantes para los fieles cristianos. Cada año, esta solemnidad se lleva a cabo exactamente cuarenta días posteriores al Domingo de Resurrección, posicionándose tradicionalmente en un jueves.

En 2026, la fecha correspondiente es el 14 de mayo. Durante esta jornada, los creyentes evocan el pasaje bíblico en el que Jesucristo, tras haber resucitado, se despide de sus seguidores y asciende al cielo en cuerpo y alma.

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Esta efeméride marca el final de la presencia física de Jesús en la Tierra y anticipa la llegada del Espíritu Santo, que se celebra en Pentecostés. En distintos países, el Día de la Ascensión forma parte del calendario festivo y suele estar acompañado de ceremonias religiosas y reflexiones sobre la fe.

Origen y significado de la Ascensión

Cuarenta días después de la Pascua, millones de cristianos evocan la Ascensión de Jesús, un episodio central en la tradición y doctrina cristiana. (Giotto di Bondone)

El Día de la Ascensión tiene su fundamento en los relatos del Nuevo Testamento, específicamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles y los Evangelios, donde se narra cómo Jesús, tras la resurrección, se presenta ante sus discípulos durante cuarenta días.

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Según la tradición, en ese período Jesús ofrece enseñanzas y consuelo a sus seguidores antes de despedirse definitivamente. La ascensión se produce ante la mirada de los discípulos, quienes, según la descripción bíblica, reciben el encargo de continuar su labor y la promesa de la venida del Espíritu Santo.

La fecha de la Ascensión no es fija en el calendario civil, pues depende del cálculo pascual: siempre se celebra cuarenta días después del Domingo de Resurrección, situándose en un jueves. En algunos países, la liturgia puede moverse al domingo siguiente para facilitar la participación de los feligreses, aunque el sentido original se mantiene.

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En palabras del sacerdote y teólogo español José Antonio Pagola, “La Ascensión expresa la culminación del camino de Jesús y el inicio de una nueva etapa para sus discípulos, marcada por la espera y la misión”.

Las comunidades cristianas, especialmente en Europa y América Latina, consideran este día como un momento para reflexionar sobre la misión de la Iglesia y la esperanza de la vida eterna, elementos centrales del mensaje cristiano.

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Celebraciones y tradiciones en distintos países

En distintas partes del mundo, el Día de la Ascensión reúne a comunidades cristianas en ceremonias religiosas, encuentros familiares y actos de reflexión. (Rembrandt)

El Día de la Ascensión es reconocido como día festivo en naciones como Francia, Alemania, Suiza, Austria y varios países de América Latina. En estos lugares, las actividades incluyen misas solemnes, procesiones y encuentros comunitarios organizados por las parroquias.

Por ejemplo, en Francia, el día es feriado nacional. Las familias aprovechan la ocasión para reunirse y participar en la liturgia, además de realizar actividades al aire libre en el inicio de la temporada primaveral. En Alemania, las celebraciones varían entre las regiones, pero suelen combinar el aspecto religioso con eventos culturales y familiares.

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En América Latina, aunque la jornada no siempre es un feriado oficial, las iglesias convocan a los fieles a participar en ceremonias especiales y momentos de oración. En Perú, de acuerdo con el portal Calendarr, la Ascensión tiene un lugar reservado en la agenda eclesiástica, motivando a las comunidades a renovar su compromiso con la fe.

La Pastoral Universitaria de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile, señala que la Ascensión “invita a contemplar la trascendencia de Cristo y a fortalecer la esperanza en la vida futura”.

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Diferencias y aspectos doctrinales

La Ascensión y la Asunción suelen confundirse, aunque ambas celebraciones poseen significados distintos dentro de la doctrina cristiana y el calendario católico. (Benjamin West)

La Ascensión de Jesús se distingue de la Asunción de la Virgen María, otra solemnidad relevante en el calendario católico. Mientras la Ascensión hace referencia directa al momento en que Jesucristo sube al cielo por su propio poder, la Asunción alude a la elevación de María, madre de Jesús, por obra de Dios.

Tanto la Ascensión como la Asunción tienen un profundo significado teológico, pero se conmemoran en fechas distintas y responden a tradiciones y textos diferentes dentro del cristianismo. El Día de la Ascensión, al centrarse en la figura de Cristo, marca el cierre de su presencia física y el inicio de la misión de los discípulos, mientras que la Asunción celebra el destino final de María según la doctrina católica.

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En palabras de la teóloga alemana Dorothea Sattler, “la Ascensión subraya la confianza en que la vida humana encuentra su plenitud en Dios, mientras que la Asunción es un signo de esperanza para toda la humanidad”.

La celebración de la Ascensión, además de su dimensión espiritual, también promueve el encuentro comunitario y el fortalecimiento de los lazos sociales en los países donde se reconoce como día festivo.

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