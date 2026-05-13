Las aventuras de una joven en la extraña isla de Socotra: del misterioso árbol sangre de dragón a las noches de millones de estrellas

La isla que tiene los árboles más extraños del mundo

El árbol de sangre de dragón no es una metáfora. Su apodo nació de la savia rojiza que fluye bajo la corteza, apreciada durante siglos como resina medicinal y aromática en rutas comerciales que conectaban Arabia, África y Asia. Comerciantes y navegantes la transportaban como mercancía de valor, y su fama se extendió mucho antes de que ningún botánico le pusiera nombre científico.

Hasta la remota isla de Socotra llegaron Camila Raso y su pareja Mariano Navarro. No es fácil entrar a esta isla. “Llega un avión por semana y hay que viajar desde Dubai o Abu Dhabi - explica Camila en diálogo con Infobae-. En este viaje vinimos con otras 9 personas para pasar una semana en contacto total con la naturaleza”.

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El Dracaena cinnabari es la especie vegetal más emblemática de Socotra. Investigadores botánicos adscritos a la UNESCO lo señalan como ejemplo preciso de adaptación evolutiva: su copa compacta y densa limita la evaporación y protege la planta de los vientos intensos y del clima árido que define la isla. No es un árbol que se haya adaptado a pesar del entorno. Es un árbol que el entorno moldeó hasta hacerlo irreconocible para cualquier flora del resto del mundo. No existe en otro lugar.

Camila Raso en el mar frente a la costa de Socotra

Socotra cuenta con apenas 30.000 habitantes en una gran extensión. En general, sus paisajes desérticos parecen vírgenes. Sus playas no tienen pisadas ni demasiada presencia de seres humanos o de los clásicos del turismo mundial. “Vivimos todo el tiempo en carpas o refugios muy al estilo hippie. Recomiendo venir porque los cielos nocturnos creo que no los vi en ningún otro lado”.

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Una isla construida por el aislamiento

Socotra está a unos 380 kilómetros al sur de la costa de Yemen, en el golfo de Adén. Forma parte de un archipiélago que incluye otras tres islas menores y varios islotes rocosos. Mide aproximadamente 250 kilómetros de largo. Administrativamente pertenece a Yemen, aunque geográficamente se encuentra más cerca del continente africano que de la península arábiga, lo que explica la doble influencia cultural árabe e índico-africana, que los estudios de la UNESCO registran en la isla.

Ese aislamiento no es solo una coordenada en el mapa. Es la causa directa de todo lo que hace a Socotra singular. Durante millones de años, separada de cualquier masa continental, la isla fue un laboratorio cerrado donde la vida evolucionó sin interferencias externas.

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Camila y Mariano son pareja hace cinco meses y ya armaron una agencia de viajes

La UNESCO documenta 825 especies de plantas en el archipiélago. El 37% son endémicas: no existen en ningún otro lugar de la Tierra. El 90% de los reptiles y el 95% de los caracoles terrestres son igualmente exclusivos de Socotra. El árbol de sangre de dragón encabeza esa lista. Pero no está solo.

Camila y Mariano están en pareja hace cinco meses. Venían hablando por las redes sociales y sumaron coincidencias. El amor a viajar, al mar y a vivir en un verano constante. Ella tiene 22 años y el 24. Se vieron por primera vez cara a cara hace menos de un año. “Viajé a Dubai porque Mariano estaba ahí. Trabajaba como marinero - recuerda Camila, entre risas y con su novio a su lado-. Desde ese día no nos separamos más”.

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El campamento de los viajeros al pie de dos árboles sangre de dragón

La flora del extremo

Junto al Dracaena cinnabari, Socotra alberga otras especies que parecen diseñadas para demostrar hasta dónde puede llegar la adaptación. El árbol botella, por ejemplo, almacena agua en sus troncos ensanchados para sobrevivir períodos prolongados de sequía. La lógica es la misma que la del árbol de sangre de dragón. El entorno hostil no eliminó la vida, la transformó.

El aislamiento geográfico, el clima riguroso y una geología antigua son los tres factores que los investigadores identifican como responsables de esta vegetación sin equivalente.

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Camila y Mariano llevan cinco meses sin una casa fija. Estuvieron todo este tiempo saltando entre Maldivas y la experiencia extrema de Socotra. “Tengo toda mi ropa en una valija y una mochila”, resume la joven de Mar del Plata.

El aislamiento geográfico, el clima riguroso y una geología antigua son los tres factores que los investigadores identifican como responsables de esta vegetación sin equivalente

La pareja comenzó su romance al mismo tiempo casi que una empresa de turismo que lleva grupo a distintas partes del planeta. “Lo hicimos en sociedad con otro amigo que es el que se encarga de toda la parte de la tecnología para poder operar desde Internet”, explica Camila. Headway Trips ofrece desde experiencias de surf en Brasil hasta viajes a Indonesia y una nueva fecha para conocer Socotra. Todo desde su página web.

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Uno de los habitantes de Socotra que colaboran con las excursiones de los turistas

Una geografía de extremos

El paisaje de Socotra no es uniforme. La isla despliega montañas, mesetas calcáreas, playas de arena blanca, cuevas y zonas áridas modeladas por vientos constantes. Esa diversidad de hábitats explica, en parte, la variedad de especies. Cada zona ofrece condiciones distintas, y la vida respondió a cada una de ellas.

Durante siglos, el archipiélago ocupó una posición clave en antiguas rutas marítimas. Las resinas y plantas aromáticas de Socotra, entre ellas la savia del árbol de sangre de dragón, circulaban por redes comerciales que enlazaban la península arábiga, el Cuerno de África y el sur de Asia. Esa historia de intercambios dejó huellas culturales en la isla, pero no alcanzó para alterar su aislamiento biológico. Los barcos llegaban, cargaban y partían. La evolución siguió su curso.

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El primer grupo que viajó con Camila y Mariano a Socotra

La amenaza del presente

Socotra no está fuera del tiempo. Yemen atraviesa una coyuntura política y humanitaria compleja que condiciona el acceso a la isla y la capacidad de implementar medidas de conservación. El turismo masivo no existe. Llegar a Socotra requiere planificación previa, vuelos específicos y, en muchos casos, acuerdos con operadores locales.

En Socotra todo se hace a pulmón y con muy pocos recursos. Camila cuenta que con el dron de Mariano vieron en el mar transparente un tiburón ballena. “Queríamos acercarnos y justo vimos pasar una lanchita de pescadores y pedimos que nos lleve. Por 10 dólares nos subimos todo el grupo y tuvimos una experiencia única”, recuerda Mariano.

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La UNESCO promueve programas de turismo sostenible y conservación del patrimonio natural y cultural. El objetivo es evitar que el aumento del interés internacional altere el frágil equilibrio ecológico de la isla. Evaluaciones científicas lideradas por la UNESCO y universidades internacionales advierten sobre tres amenazas concretas: el cambio climático, la sobreexplotación y la introducción de especies exóticas.

Camila y Mariano en una playa virgen de Socotra

Para los especialistas, la conservación de Socotra es un reto de escala global. No se trata solo de proteger una isla remota, sino de preservar el resultado de millones de años de evolución aislada, un proceso que no tiene marcha atrás ni segunda oportunidad.

Lo que la savia roja representa

El árbol de sangre de dragón sobrevivió al comercio de sus resinas y a siglos de rutas marítimas. Su copa compacta, su savia escarlata y su distribución exclusiva en Socotra lo convierten en el símbolo más preciso de lo que la isla es: un lugar donde la vida encontró soluciones que no necesitó exportar a ningún otro sitio.

El árbol de sangre de dragón sobrevivió al comercio de sus resinas y a siglos de rutas marítimas (FUNCI)

Camila explica que el viaje a Socotra no es para todo el mundo. “Tenés días de calor muy intenso y de caminatas bajo los rayos del sol. Extremamos los cuidados, pero igual pueden ser extenuantes”, explica la joven viajera.

Los investigadores botánicos de la UNESCO no lo describen como una curiosidad. Lo presentan como evidencia de un proceso evolutivo que el resto del mundo no replicó.

Camila y Mariano sostienen que después de un viaje a Socotra nadie vuelve a ser la misma persona. “Son experiencias únicas con aves, árboles y paisajes que no podés ver en ninguna otra parte del mundo”, sostiene Mariano, entusiasmado.

En cada corte de su corteza, la savia roja del árbol sangre de dragón recuerda que hay formas de vida que existen en un solo lugar del planeta, y que ese lugar, por ahora, sigue en pie.