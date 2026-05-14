El hijo tiktoker de Pedro Castillo llama corrupta a Keiko Fujimori, “usurpadora” a Dina Boluarte y “desleal” a Vladimir Cerrón

Arnold Castillo, hijo mayor del expresidente Pedro Castillo, criticó abiertamente a figuras de la política peruana en su primera entrevista desde México

Arnold Castillo, el hijo mayor del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), dirigió este miércoles una serie de críticas a figuras de la política peruana durante su primera entrevista desde México a José Domingo Pérez, exfiscal anticorrupción y actual abogado de su padre.

El estudiante de Informática y tiktoker de 20 años atribuyó a Dina Boluarte, sucesora de Castillo, el calificativo de “usurpadora”, expresión que también utilizó el exmandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien concedió asilo a él y su familia tras el fallido autogolpe.

PUBLICIDAD

AMLO manifestó en su momento que México no entregaría la presidencia de la Alianza del Pacífico a Boluarte “porque ella no es legal y legítimamente presidenta del Perú”, posición que mantuvo la actual mandataria Claudia Sheinbaum.

En la misma conversación, Arnold se refirió a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, como “(símbolo de) la corrupción”, justo cuando el escrutinio oficial la ubica en la disputa del balotaje frente a Roberto Sánchez, candidato de Juntos Por el Perú (JPP), quien apoya el indulto a Castillo.

PUBLICIDAD

Se refirió a Keiko Fujimori como símbolo de la corrupción, en un contexto donde la lideresa de Fuerza Popular disputa el balotaje frente a Roberto Sánchez

Sobre Vladimir Cerrón, prófugo líder de Perú Libre —partido con el que su padre llegó al poder—, el hijo del exgobernante utilizó el calificativo de “desleal”.

Sobre intentona

En otro tramo de la conversación, Arnold relató cómo vivió el día en que Castillo decidió cerrar el Congreso de manera extemporánea horas antes de que se votara una moción de destitución en el Parlamento que, según todas las cuentas, no iba a prosperar.

PUBLICIDAD

“Un compañero me escribe: ‘Oye, viejo, tu papá hizo tal cosa’, Entonces, yo me quedé shockeado de cierta forma. Prendo la televisión, y sí, mi papá hizo lo que el pueblo le pedía. Poco tiempo después, como unos cinco o seis minutos, alguien nos avisa de que teníamos que recoger nuestras cosas y ya salir de Palacio de Gobierno”, contó en el programa digital ‘Mejor con Domingo’.

Por sorpresa, sin avisar en sus redes sociales o a través de su equipo de prensa, el exgobernante comenzó aquel día con un mensaje en video transmitido a la nación con las manos temblorosas y al que, durante horas, no se tuvo acceso a través de las redes sociales de la Presidencia.

PUBLICIDAD

Arnold Castillo contó cómo se enteró del intento de cierre del Congreso por parte de su padre: primero por un mensaje de un amigo, después por televisión

Inmediatamente después, el Parlamento lo destituyó con 101 votos a favor de 130 posibles, fue detenido por su propia escolta y trasladado a la Prefectura de Lima, desde donde abordó un helicóptero hacia el penal de Barbadillo, en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes).

“Esa fue la última vez que lo vi (...) hasta el sol de hoy. Van a ser cuatro años”, expresó Arnold, quien también habló del impacto que vivió su hermana menor, Alondra, por la forma en que arrestaron a su padre.

PUBLICIDAD

“Deseo que mi papá salga pronto, poder verlo, abrazarlo, que abrace a mi hermana”, manifestó en otro tramo de la entrevista al resaltar que su padre “llevó la representación” de la gente del campo, que confió “ciegamente” en él en busca de un “cambio”.