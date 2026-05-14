Neurocientífico advierte que la Generación Z sería la primera con menor capacidad intelectual que sus antecesores

La imagen compara a un estudiante latino de los años 80 concentrado en sus libros con un adolescente actual distraído por el teléfono y la laptop, ilustrando la evolución de los hábitos de estudio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El neurocientífico Jared Cooney Horvath ha generado un amplio debate internacional tras sostener que la Generación Z podría ser la primera generación moderna en registrar un rendimiento cognitivo inferior al de sus antecesores. La afirmación fue expuesta en una presentación ante el Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado de Estados Unidos en enero de 2026, donde abordó cambios en el aprendizaje y el desarrollo cognitivo en jóvenes.

De acuerdo con Horvath, los nacidos aproximadamente entre 1997 y 2010 presentan descensos en habilidades medidas mediante pruebas estandarizadas. Entre las principales capacidades que, según su análisis, muestran deterioro se encuentran: la atención, la memoria, la comprensión lectora, las habilidades matemáticas, la resolución de problemas y el coeficiente intelectual (IQ).

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El investigador también vinculó este fenómeno con el llamado “efecto Flynn”, que describe el aumento progresivo del coeficiente intelectual entre generaciones durante el siglo XX. Según su planteamiento, este patrón se habría invertido en los últimos años, dando paso a lo que algunos especialistas denominan “efecto Flynn negativo”.

Neurocientífico alerta sobre posible retroceso cognitivo en la Generación Z y vincula el fenómeno al uso de pantallas. (Foto: Infobae Perú/Visuales IA)

Tecnología y educación digital causas del retroceso

Uno de los ejes centrales del planteamiento de Jared Cooney Horvath es el impacto del uso intensivo de la tecnología en la educación. El neurocientífico sostiene que parte del descenso en el rendimiento cognitivo observado en las nuevas generaciones estaría vinculado a la exposición constante a pantallas y herramientas digitales dentro del entorno escolar.

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En su testimonio ante el Senado de Estados Unidos, Horvath afirmó: “En las últimas dos décadas, el desarrollo cognitivo de los niños en gran parte del mundo desarrollado se ha estancado y, en muchos ámbitos, se ha revertido”. En esa misma línea, agregó: “La alfabetización, la capacidad numérica, la atención y el razonamiento de orden superior han disminuido pese al aumento de la asistencia escolar y la expansión de la inversión pública”.

Asimismo, el especialista señaló que la expansión de la tecnología educativa habría transformado de manera profunda el funcionamiento de las aulas modernas. Según indicó: “Un gran cambio estructural distingue a las aulas actuales de las generaciones anteriores: la rápida y en gran medida no regulada expansión de la tecnología educativa”.

“Más de la mitad del tiempo que un adolescente pasa despierto frente a una pantalla”, apunta Horvath. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hipótesis sobre el impacto de las pantallas en el aprendizaje

Horvath sostiene que el uso de pantallas habría favorecido un tipo de aprendizaje superficial, basado en consumo rápido de información, en lugar de procesos de lectura profunda y análisis sostenido.

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Entre sus principales observaciones, el neurocientífico destaca:

Mayor consumo de contenidos breves en lugar de textos extensos.

Incremento del aprendizaje basado en “exploración rápida” de información.

Reducción del tiempo de concentración profunda en actividades académicas.

Sustitución de interacción humana por experiencias digitales en el aula.

En su intervención añadió: “La evidencia disponible muestra que una mayor exposición a pantallas en el aula generalmente está asociada con peores resultados de aprendizaje, no con mejores”.

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La imagen compara a un estudiante latino de los 80 con libros y calculadora, y a un adolescente moderno haciendo varias cosas a la vez con laptop y móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alcance de los estudios

Sin embargo, la afirmación de que la Generación Z tendría menor capacidad intelectual no proviene de un único estudio concluyente, sino de la interpretación de múltiples datos y tendencias educativas internacionales, como evaluaciones PISA, NAEP y análisis del denominado “efecto Flynn negativo”.

Diversos especialistas advierten que una caída en pruebas estandarizadas no equivale necesariamente a una disminución global de la inteligencia, ya que influyen factores como:

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Cambios en los sistemas educativos.

Impacto de la pandemia en el aprendizaje.

Desigualdad social y educativa entre países.

Limitaciones de los test de coeficiente intelectual.

Su relación con la tecnología es natural y suelen adaptarse con rapidez a las novedades digitales. (Imagen ilustrativa Infobae)

En ese contexto, Horvath ha señalado que su planteamiento no busca establecer una conclusión definitiva, sino abrir una línea de investigación sobre los cambios cognitivos en la era digital y el papel de la tecnología en el desarrollo de las nuevas generaciones.