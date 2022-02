Luciana Fuster al borde de las lágrimas por sorpresa de Patricio Parodi en San Valentín

Patricio Parodi sorprende a Luciana Fuster con arreglo de rosas. (Foto: Instagram)

Luciana Fuster se suma a la lista de figuras de la farándula que fueron sorprendidas por su parejas este 14 de febrero. Patricio Parodi no dudó en ir hasta la radio donde trabaja la influencer para llevarle un arreglo de rosas por el Día de San Valentín.

Como sabemos, los chicos reality se encuentran en “saliditas” desde hace varias semanas. A pesar de, que Patricio Parodi no dirá cuando oficializará con la modelo, eso no fue impedimento para que le de un regalo demostrando su amor.

A través del Instagram oficial de la radio Onda Cero, se puede ver el preciso momento en que el chico reality llega a la cabina con una caja en forma de corazón que incluía rosas rojas. Asimismo, la influencer se mostró muy sorprendida hasta llegar al borde de las lágrimas.

Rápidamente abrazó con cariño a Patricio Parodi para después darse un beso, pese a que el “guerrero” estuviera con la mascarilla. “¡El amor, el amor! ¡Así sorprendió Patricio Parodi a Luciana Fuster por San Valentín!”, se lee en la descripción del post.

Además, la chica reality publicó en sus historias de Instagram lo compartido por la radio escribiendo “Que linda sorpresa” etiquetando a quien sería su actual pareja. Con esto se puede comprobar que la modelo no esperaba recibir dicho detalle. Cabe resaltar que ambos estarían pasando el día juntos, pues en sus historias compartieron imágenes de la misma comida.

Recordemos que los dos iniciaron un romance por las mismas fechas de las grabaciones de ‘La academia’, reality de Esto es Guerra donde compartieron un apasionado beso. Esto lo confirmó el mismo Patricio Parodi en una entrevista en el programa Estas en Todas.

Asimismo, defendió su relación al indicar que Luciana Fuster no era amiga de Flavia Laos desde hace años, asegurando que ella no le hizo mal a nadie. Como se ha visto en las últimas semanas, la influencer ha sido blanco de ataques por no respetar los “códigos” de amigas al involucrarse con el ex de Flavia Laos.

“Yo te puedo decir tranquilamente que ellas no eran amigas desde hace muchísimos años. Desde que yo salía con Flavia no eran amigas, eso fue hace años. Trabajaron juntas, obviamente. La relación era laboral“, expresó

LUCIANA FUSTER NO SE INCOMODA POR FLAVIA Y AUSTIN

Luciana Fuster dejó en claro que no tendría inconveniente en compartir el set de Esto es Guerra con Flavia Laos y Austin Palao. Como sabemos, Johanna San Miguel sorprendió al contar que a la temporada 2022 del reality regresaran competidores que han pasado por el programa durante los últimos 10 años.

Las cámaras de América Espectáculos abordaron a la influencer para consultarle al respecto. La chica reality aseguró que no se haría ningún lío si los se vuelven sus compañeros de trabajo.

“Qué problema va haber, por qué habría un problema, yo no tengo problemas con nadie, al menos yo no sé si acá alguien tenga un problema pero normal”, señaló la modelo.

Recordemos que Luciana Fuster es la expareja de Austin Palao, quien actualmente lo están vinculando con Flavia Laos por haber sido captados besándose en la casa de ella. Además, Laos ha confesado en varias entrevistas que el modelo le parece el chico más guapo de la farándula peruana.

