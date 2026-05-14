Ivy Queen, ‘La Caballota’ regresa a Lima con su Pride Tour 2026: fecha, lugar y venta de entradas

La leyenda del reggaetón Ivy Queen regresa a Lima y confirma su esperado reencuentro con el público peruano. La artista puertorriqueña, reconocida mundialmente como “La Caballota”, incluirá la capital peruana en la etapa latinoamericana de su explosivo Pride Tour 2026, que tendrá como escenario el Círculo Militar del Perú el próximo 24 de octubre.

Con una carrera que ha marcado la historia del género urbano, Ivy Queen vuelve más vigente que nunca y lista para ofrecer una noche de éxitos, empoderamiento y orgullo. Su visita forma parte de una gira internacional que recorrerá 12 ciudades principales en Estados Unidos desde junio y que, en octubre, hará vibrar a Perú, Argentina y Chile.

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Fecha y lugar del concierto

El esperado concierto de Ivy Queen en Lima está programado para el 24 de octubre de 2026 en el Círculo Militar del Perú, ubicado en la avenida Salaverry, una de las locaciones emblemáticas de la capital.

La gira “Pride Tour 2026” de Ivy Queen tiene como eje la celebración de la diversidad, la libertad y la resistencia, valores que la artista ha defendido a lo largo de su carrera y que prometen convertir su presentación en una verdadera fiesta de inclusión. La parada en Lima será la primera de su tramo sudamericano, seguida por funciones en Buenos Aires (25 de octubre) y Santiago de Chile (30 de octubre).

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El Círculo Militar del Perú será escenario de la fiesta urbana: conoce las zonas y precios para ver a “La Caballota”.

Precios de entradas

Las entradas ya están disponibles a través de Teleticket.com.pe, permitiendo a los fanáticos asegurar su lugar en uno de los eventos musicales más esperados del año. Y con una preventa especial para fans del 12 de mayo al 5 de junio.

Durante el periodo de preventa, los precios por zona son los siguientes:

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Box Primeras filas (10 personas): S/. 297.80

Box Platinum (10 personas): S/. 262.80

Box Oro (10 personas): S/. 211.80

Vip Standing: S/. 142.80

General: S/. 94.20

Para quienes adquieran sus entradas en etapa regular, los precios serán:

Box Primeras filas (10 personas): S/. 367.00

Box Platinum (10 personas): S/. 324.00

Box Oro (10 personas): S/. 261.00

Vip Standing: S/. 176.00

General: S/. 116.00

Ivy Queen promete energía y empoderamiento en su Pride Tour 2026; fans ya pueden adquirir sus entradas.

Un show cargado de éxitos y mensaje de empoderamiento

Ivy Queen, ícono pionero del reggaetón, llega acompañada de una puesta en escena explosiva, visuales de alto impacto y un repertorio que reúne himnos como “Yo Quiero Bailar”, “La Vida es Así”, “Dime”, “Que Lloren”, “Menor Que Yo” y muchas más. Cada tema promete encender el escenario y reafirmar su legado como una de las voces más influyentes del género.

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En un mensaje dirigido a sus seguidores peruanos, Ivy Queen expresó: “Mi gente de Perú, el corazón me late a otro ritmo cada vez que pienso en volver a su tierra. Estar con ustedes en este Pride Tour es un honor, porque mi música siempre ha sido para los que luchan, para los que aman libremente y para los que no se dejan pisotear”.

La artista garantiza una noche inolvidable, en la que el público podrá cantar, bailar y celebrar junto a una de las figuras más importantes de la música latina. Su regreso representa también un homenaje a quienes, desde el inicio, abrieron camino para las nuevas generaciones de artistas urbanos.

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Ivy Queen: la pionera indiscutible del género urbano

Nacida en Puerto Rico y conocida mundialmente como “La Caballota”, Ivy Queen es considerada la voz femenina más influyente del reggaetón. Desde sus inicios en los años noventa, desafió los estereotipos y consolidó una carrera llena de éxitos, reconocimientos internacionales y colaboraciones con los máximos exponentes de la música latina.

A lo largo de más de dos décadas, Ivy Queen se ha destacado por sus letras de empoderamiento, su carácter inquebrantable y su capacidad de reinventarse. Ha sido galardonada con múltiples premios y es considerada un ícono para la comunidad LGBTQ+ y para millones de mujeres que se identifican con su mensaje de resistencia y libertad.

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El “Trono” del reggaetón tiene nombre y apellido, y la llegada de Ivy Queen a Lima confirma su posición como referente indiscutible en la industria musical. Su historia de lucha y perseverancia ha inspirado a una generación de artistas femeninas que hoy conquistan escenarios globales.

El “Pride Tour 2026” de Ivy Queen no solo será una celebración de su música, sino también un espacio para la diversidad y la inclusión. La artista ha sido clara en su compromiso con aquellos que luchan por el respeto y la igualdad, y su show en Lima estará cargado de mensajes dirigidos a quienes viven y aman con libertad.

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Ivy Queen, ‘La Caballota’ regresa a Lima con su Pride Tour 2026: fecha, lugar y venta de entradas. IG