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José Balcázar reabre la puerta a posible indulto de Pedro Castillo: “Depende que presente su solicitud”

Durante una visita oficial a Iquitos, el mandatario volvió a considerar la opción de evaluar una solicitud formal del exjefe de Estado, en caso de ser presentada

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José Balcázar

El presidente interino José María Balcázar reabrió este miércoles la posibilidad de un indulto para el expresidente Pedro Castillo. “Eso depende que lo presente en su solicitud correspondiente”, dijo en un breve intercambio con la prensa.

En desarrollo.

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