José Balcázar reabre la puerta a posible indulto de Pedro Castillo: “Depende que presente su solicitud”

El presidente interino José María Balcázar reabrió este miércoles la posibilidad de un indulto para el expresidente Pedro Castillo. “Eso depende que lo presente en su solicitud correspondiente”, dijo en un breve intercambio con la prensa.

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