Merly Morello: “Sí soy bisexual, lo he confirmado desde hace mucho y nunca he tenido problema en decirlo” | ENTREVISTA

Merly Morello, la actriz de 18 años brindó entrevista a Infobae. (Foto: Instagram)

Desde los 11 años tiene muy claro qué es lo que quiere hacer con su vida, ama la actuación, es asidua a las redes sociales, pero sobre todo sabe cuánto vale. A sus 18 años, Merly Morello ha sido parte de la exitosa serie De Vuelta al Barrio, tiene una gran legión de seguidores y hoy en día tiene varios proyectos para el cine.

En un entrevista para Infobae, la actriz Merly Morello nos cuenta sobre cómo ha afrontado las críticas, qué piensa de los haters y un poco de su vida privada.

Después de De Vuelta al Barrio, ¿estás enfocada otro proyecto?

Sí, va todo muy bien, este año estreno películas y estoy muy emocionada por ello. No puedo decir el nombre de una porque recién voy a empezar a grabar, pero la otra cinta ya la tengo grabada, que es ‘Prohibido salir’. Se estrena el segundo semestre del año, y bueno, mi primer cameo en cines se estrena en abril.

¿Regresas a la TV?

La verdad (con voz amable), prefiero hablar lo menos posible de ello para que no se sale nada.

Como figura pública tienes seguidores, pero también detractores. ¿Cómo enfrentas las críticas?

Al principio era muy complejo porque aún no tenía una personalidad formada, por el mismo hecho de que era más pequeña. Sin embargo, ya actualmente con 18 años, sé exactamente cuánto valgo y sé lo que soy. Y un comentario o dos no me va a afectar ni dañar mi día. No te puedo negar que sí hay días que me bajoneo, que me creo lo que dicen. Sin embargo, hay otros días que valgo más que una simple palabra.

¿Qué piensas de los haters?

La verdad son personas que más que molestarme me dan mucha pena, ya que se nota que son tan infelices que intentan apagar el brillo de otras.

Eres muy asidua a las redes sociales, donde incluso has confirmado que eres bisexual

Sí, lo soy. Esta confirmación la he hecho desde hace años.

En diciembre del 2021 te animaste a responder a una usuaria de TikTok sobre este tema. Justamente esta respuesta se ha hecho viral recién...

Sí, pero lo vengo diciendo años de años. Realmente no hay novedad, es algo normal. Nunca he tenido problema en decirlo. Es raro tener que responder esto, no sé qué tan importante sea mi orientación sexual. Pero bueno, sí, lo soy.

Muestras una personalidad bastante segura. ¿De dónde sacas esta fortaleza?

Es gracias a mi mamá, a mis abuelos, a mi circulo de amigos. Realmente estoy rodeada de personas maravillosas.

Los que te han guiado desde el principio en tu carrera...

Sí. Yo empecé a actuar en una obra de teatro a los 12 años, pero me metí de lleno en la actuación desde los 13, con De Vuelta al Barrio. Hace 5 años. Yo tuve que abandonar una pasión a los 11 años por temas económicos, pero encontré un refugio en el arte, y me enamoré de la actuación. Desde los 11, 12 años tengo muy claro que a esto me quiero dedicar y mi familia nunca ha dejado de apoyarme. ¿Internacionalización? Claro que sí, sueño con ello.

SEGUIR LEYENDO: