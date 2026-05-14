Deportivo Municipal queda descalificado de la Liga 3: deberá disputar la nueva edición de la Copa Perú

Deportivo Municipal, hundido en la Copa Perú por problemas económicos. - Crédito: Difusión

El Deportivo Municipal protagoniza un nuevo capítulo oscuro. El tradicional equipo limeño ha quedado fuera de participación de la Liga 3 debido a una serie de deudas que representan, a todas luces, un serio problema económico. Con agonía de por medio, los ‘ediles’ deberán empezar de cero en la Copa Perú.

La crisis monetaria no es exclusiva de esta época. Durante largos años, el Municipal ha sido azotado por la falta de liquidez y acabó acostumbrándose, de muy mala manera, a la situación. Incluso sus simpatizantes, aquellos peruanos que frisan la tercera edad, normalizaron aquel contexto que hoy se presenta, nuevamente, como un escollo.

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Deportivo Municipal afronta un nuevo periodo convulso en su historia. - Crédito: Difusión

Con la ‘franja’ desangrada, al histórico club no le queda más que reinventarse desde la etapa más prístina de la Copa Perú, escenario que no le es absolutamente ajeno. Si bien las circunstancias son apremiantes, los fieles simpatizantes de la ‘banda del basurero’ no hincarán la rodilla y seguirán alentando al escudo de sus amores.

De hecho, Roberto ‘Titín’ Drago ha manifestado que se mantendrá al pie del cañón y acompañará al Deportivo Municipal en su nueva y desafiante andadura, aunque no dejó de lado su frustración por la manera en cómo la entidad se ha depreciado tanto hasta acabar sumergido en un ecosistema impropio por su larga historia en el fútbol peruano.

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Reforzados

El área directiva del Municipal había trabajado previamente en la conformación del nuevo plantel para la próxima temporada, gestionando la planificación con responsabilidad antes de que se confirmara el descalabro deportivo de la institución.

En el inicio del mercado de pases, la directiva concretó la contratación de Christian Ramos, histórico seleccionado peruano, quien aceptó el reto de integrarse al club y portar la camiseta ‘edil’.

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Christian Ramos se unió a Deportivo Municipal. - Crédito: Difusión

También se sumó al equipo Jair Céspedes, lateral nacional de extensa trayectoria, que aceptó la oferta principalmente por su condición de hincha de la institución, valorando positivamente la oportunidad de defender esos colores.

Con un panorama adverso y considerado deprimente por el entorno, la responsabilidad recae ahora en los futbolistas experimentados, quienes deberán apelar a su fuerza y orgullo para intentar sacar al Deportivo Municipal de una situación crítica.

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Histórico

El Deportivo Municipal es uno de los clubes más tradicionales del fútbol peruano. Fue fundado en Lima en 1935 por trabajadores de la Municipalidad de Lima y rápidamente se ganó el apodo de la ‘academia’ por su estilo elegante y vistoso juego, el cual encandiló a los amantes del buen balompié de la época.

A lo largo de su historia conquistó cuatro títulos nacionales y se convirtió en una cantera de grandes figuras del balompié peruano. Entre sus mejores jugadores destacan Hugo Sotil, ídolo del club y luego estrella del emblemático Barcelona; Héctor Chumpitaz, considerado uno de los mejores defensas sudamericanos y mundialista; y Franco Navarro, goleador histórico de la selección peruana.

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También brillaron Tito Drago, Caricho Guzmán y Eduardo Malásquez, futbolistas recordados por su técnica y entrega. Pese a etapas difíciles y descensos, Municipal mantiene una hinchada fiel y un legado importante en el fútbol nacional.