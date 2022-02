Vania Bludau se incomoda tras ser confundida con Ivana Yturbe y Mario Irivarren se ríe: “Suele pasar”

Vania Bludau fue confundida con Ivana Yturbe y tuvo particular reacción. (Foto: Instagram)

Este jueves 3 de febrero se estrenó la película “¿Nos casamos? Sí, mi amor”, protagonizada y producida por Yiddá Eslava y Julián Zucchi. Mario Irivarern y Vania Bludau asistieron al avant premiere, pero fueron sorprendidos por un despistado reportero que confundió a la modelo con Ivana Yturbe.

Todo ocurrió en la alfombra rosa de la cinta. El reportero encargado de transmitir en vivo todas las incidencias del estreno aprovechó la presencia de la pareja para hablar con ellos. Sin embargo, al momento de llamarlos por sus nombres, confundió a Vania con Ivana Yturbe, expareja de Mario.

Al escuchar el nombre de la actual enamorada de Beto Da Silva, a la exchica reality se le quitó la sonrisa del rostro en cuestión de segundos. Aunque el reportero pidió disculpas en reiteradas oportunidades, Bludau lo agarró del cuello con sus dos brazos para susurrarle al oído: “Es Vania, por favor, que te voy a golpear”.

Mario Irivarren también arrinconó al reportero a modo de broma, pero una vez lo soltó le dijo sarcástico: “Suele pasar, suele pasar” . Tras ello, los tres recuperaron la postura y dieron inicio a la entrevista como si nada hubiera pasado.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que Vania Bludau es confundida con Ivana Yturbe en presencia de Mario. Cuando ambos se presentaron en América Hoy, en febrero de 2021, la psicóloga Lizbeth Cueva confundió sus nombres en vivo, por lo que terminó pidiendo disculpas avergonzada.

Vania Bludau es confundida con Ivana Yturbe durante el avant premiere de "¿Nos casamos? Sí, mi amor".

¿POR QUÉ IVANA YTURBE Y MARIO IRIVARREN TERMINARON?

Mario Irivarren e Ivana Yturbe empezaron a salir a mediados de 2015, cuando ambos se encontraban disfrutando del boom de los reality de competencia. Sin embargo, seis meses después, decidieron ponerle fin a su relación amorosa.

En aquel entonces, la modelo indicó que la ruptura fue por mutuo acuerdo. “ Fue decisión de los dos. No he estado muy bien, he estado en una etapa dura por cosas que pasaron antes y recién me han venido a chocar un poco. No quiero que él se sienta mal”, dijo Ivana a un programa de Latina.

Cuatro años más tarde, las cámaras de los diferentes programas de farándula apuntaban que habían retomado su relación, luego de captarlos juntos y de vacaciones en Miami. A finales de 2019, el chico reality confirmó la reconciliación pero volvieron a terminaron al siguiente mes.

Con el tiempo, cada uno siguió su camino. Ivana se casó en febrero de 2021 con el futbolista Beto Da Silva, con quien hoy en día tiene un hijo. Por su lado, Mario mantiene un romance con la modelo Vania Bludau.

SE DERRITE POR VANIA BLUDAU

Mario Irivarren y Vania Bludau han expresado en muchas ocasiones que más que una relación de pareja, lo que ello tienen es una bonita amistad. Es por ello que no dudan en conservarlo y cuidarlo, disfrutando el tiempo juntos cada vez que pueden.

“Más que una relación, Vania y yo tenemos una amistad, tenemos una relación basada en la confianza y respeto, es por eso que nos podemos hacer ese tipo de bromas en redes. Hay que tener en cuenta que fuimos amigos diez años antes de ser novios”, explicó Mario a través de sus historias de Instagram.

Pero Vania no se queda atrás. Durante su participación en Reinas del Show, la exchica reality expresó lo enamorada que está de Irivarren. “Me enamoré desde el comienzo como una niña de 15 años, me siento así como cuando recién te enamoras, como cuando estás en el colegio. El sentimiento se mantiene y estoy feliz”, comentó.

