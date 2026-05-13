Así son las camisetas de las 48 selecciones que participarán del Mundial 2026

La camiseta suplente que Argentina utilizará en el Mundial 2026 (Foto REUTERS/Rodrigo Valle)

En la época en la que las camisetas retro invadieron el fútbol y al mundo de la moda, la Copa del Mundo 2026 no es la excepción. La piel de cada selección es una de las tantas aristas especiales que quedan grabadas en la memoria de los fanáticos. La inminente edición del Mundial contará por primera vez con 48 combinados nacionales, lo que equivale a más casacas que harán un despliegue visual y tecnológico que generará un distintivo aparte y un nuevo estándar en la historia de la competición.

Uno de los grandes cambios en los últimos años se relaciona con el estreno de las camisetas. Por cuestiones de marketing, muchas marcas revelan las camisetas de las selecciones meses antes del inicio del Mundial, al punto de que suelen ser estrenadas en cancha en amistosos. Esto rompió con la histórica tradición de que los diseños eran exclusivos para utilizarlas durante la cita mundialista.

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Los lanzamientos de las equipaciones actuales comenzaron en noviembre de 2025, aunque los estrenos perduraron hasta un mes antes del estreno oficial, con México, que reveló su tercera camiseta el 11 de mayo. Para la Copa del Mundo 2026, 12 marcas diferentes vestirán a las 48 selecciones nacionales.

48 selecciones buscarán quedarse con la Copa del Mundo 2026 que se disputará en los Estados Unidos, México y Canadá (REUTERS/Denis Balibouse)

La empresa del trébol optó por una colección que fusiona elementos históricos con diseño contemporáneo, reinterpretando motivos clásicos de los mundiales —patrones geométricos y líneas verticales— en clave moderna. La pipa, por su parte, explicó que sus diseños exploran el legado de cada equipo participante mientras incorporan la tecnología Aero-FIT, basada en diseño computacional y un tejido de enfriamiento especializado. Este sistema busca optimizar el rendimiento de los jugadores ante las condiciones climáticas extremas esperadas para el verano boreal, promoviendo la frescura y la comodidad durante los partidos.

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Del otro lado, la marca que tiene el nombre de un felino aseguró que el objetivo se centró en plasmar en el diseño tanto la cultura como el espíritu de la nación que representa, integrando tradiciones visuales con la funcionalidad requerida para el nivel de exigencia propio de la Copa del Mundo. Las camisetas apelan al arraigo y la pasión que despierta el fútbol en sus comunidades.

El Mundial 2026, primero de la historia que contará con 48 selecciones y 104 partidos, comenzará el jueves 11 de junio con la inauguración a cargo de México, en el estadio Azteca de Ciudad de México, enfrentando a Sudáfrica por el Grupo A, a las 16:00 (hora argentina). La final se celebrará el domingo 19 de julio, a las 16:00, en el MetLife Stadium, donde se definirá al nuevo campeón mundial.

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TODAS LAS CAMISETAS DEL MUNDIAL 2026

GRUPO A

MÉXICO

Con el lema en la espalda "Somos México", la casaca titular de una de las selecciones locales (AP Foto/Fernando Llano)

La camiseta suplente de México de cara al Mundial (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La tercera equipación de México (Adidas)

COREA DEL SUR

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La camiseta titular de Corea del Sur (Reuters/Andrew Boyers)

Con su estrella Son Heung-Min, la extravagante remera suplente de Corea del Sur (REUTERS/Lisa Leutner)

SUDÁFRICA

La camiseta titular de Sudáfrica (@BafanaBafana)

La elegante camiseta suplente de Sudáfrica (@adidasfootball)

REPÚBLICA CHECA

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La camiseta titular de República Checa, que se clasificó mediante el repechaje (REUTERS/David W Cerny)

La camiseta suplente de República Checa (@ceskarepre_cz)

GRUPO B

CANADÁ

La camiseta titular de Canadá, otra de las selecciones que será local (@CanadaSoccerEN)

Alphonso Davies, la figura de Canadá, con la casaca suplente (@CanadaSoccerEN)

SUIZA

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La camiseta local de Suiza (REUTERS/Denis Balibouse)

Granit Xhaka fue el futbolista que presentó la camiseta suplente de Suiza (Puma)

QATAR

La casaca titular de Qatar

La piel suplente de Qatar para el Mundial (Adidas)

BOSNIA

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La camiseta local de Bosnia (REUTERS/Matteo Ciambelli)

La casaca suplente de Bosnia (REUTERS/Hannah Mckay)

GRUPO C

BRASIL

La camiseta titular de Brasil para la Copa del Mundo (Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

La piel alternativa que tendrá Brasil para la Copa del Mundo (REUTERS/Brian Snyder)

MARRUECOS

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Ambas indumentarias de Marruecos (Puma)

ESCOCIA

La piel titular de Escocia (REUTERS/Phil Noble)

La remera suplente que usará Escocia (REUTERS/Russell Cheyne)

HAITÍ

La camiseta titular de Haití (@fhfhaiti)

La remera suplente de Haití (@fhfhaiti)

GRUPO D

ESTADOS UNIDOS

De la mano de su figura Christian Pulisic, la camiseta titular de Estados Unidos (Mandatory Credit: Dale Zanine-Imagn Images)

La camiseta suplente de los Estados Unidos, la otra local del Mundial (Mandatory Credit: Dale Zanine-Imagn Images)

AUSTRALIA

La camiseta titular de Australia para el Mundial (@Socceroos)

La piel suplente de Australia (@Socceroos)

PARAGUAY

La indumentaria titular que usará la selección de Gustavo Alfaro (Puma)

La camiseta suplente de Paraguay (REUTERS/Louiza Vradi)

TURQUÍA

Arda Guler, la estrella del Real Madrid que comandará a Turquía (REUTERS/Murad Sezer)

La casaca suplente de Turquía (REUTERS/Valdrin Xhemaj)

GRUPO E

ALEMANIA

En homenaje a modelos más viejos, la casaca titular de Alemania (@DFB_Team)

La remera suplente de Alemania para el Mundial (REUTERS/Denis Balibouse)

ECUADOR

La camiseta que Ecuador usará como titular (REUTERS/Violeta Santos Moura)

La piel suplente de Ecuador (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

COSTA DE MARFIL

La camiseta titular de Costa de Marfil para el Mundial (Reuters/Jason Cairnduff)

La remera alternativa que tendrá Costa de Marfil (Reuters/Andrew Boyers)

CURAZAO

La remera suplente que usará Curazao (Adidas)

GRUPO F

PAÍSES BAJOS

La casaca titular que usará Países Bajos (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

La remera alternativa que tendrá Holanda (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

JAPÓN

Kaoru Mitoma, la gran figura de Japón, con la remera titular (Reuters/Paul Childs)

La camiseta suplente de Japón (REUTERS/Russell Cheyne)

TÚNEZ

La camiseta que utilizará Túnez (REUTERS/Cole Burston)

SUECIA

Anthony Elanga, una de las figuras de Suecia, con la camiseta titular (REUTERS/Kacper Pempel)

Viktor Gyokeres, la gran esperanza de Suecia, con la remera suplente (REUTERS/Pablo Morano)

GRUPO G

BÉLGICA

La camiseta titular de Bélgica para el Mundial (Mandatory Credit: Talia Sprague-Imagn Images)

La llamativa remera suplente de Bélgica (Mandatory Credit: Dale Zanine-Imagn Images)

IRÁN

La camiseta que usará Irán en el Mundial (REUTERS/Umit Bektas)

La camiseta que usará Irán en el Mundial (REUTERS/Kaan Soyturk)

EGIPTO

La camiseta local que utilizará Egipto (REUTERS/Albert Gea)

La suplente de Egipto para el Mundial

NUEVA ZELANDA

La remera titular de Nueva Zelanda (@NZ_Football)

La camiseta suplente de Nueva Zelanda (@NZ_Football)

GRUPO H

ESPAÑA

La piel titular que utilizará España (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

La casaca suplente que usará España (REUTERS/Albert Gea)

URUGUAY

La camiseta titular que utilizará Uruguay (Reuters/Andrew Couldridge)

La piel suplente de los Charrúas (@Uruguay)

CABO VERDE

La piel local de Cabo Verde (@fcfcomunica)

La casaca suplente de Cabo Verde (@fcfcomunica)

ARABIA SAUDITA

La remera titular de Arabia Saudita (Adidas)

La remera suplente de Arabia Saudita (REUTERS/Stringer)

GRUPO I

FRANCIA

La camiseta local de Francia para la cita mundialista (Mandatory Credit: Tommy Gilligan-Imagn Images)

Hugo Ekitike, que será una de las grandes bajas por lesión, con la remera suplente de Francia (Mandatory Credit: Winslow Townson-Imagn Images)

SENEGAL

La casaca titular de Senegal (REUTERS/Stephanie Lecocq)

La camiseta suplente de Senegal (Puma)

NORUEGA

Erling Haaland, la gran esperanza de Noruega, con la camiseta titular (Fredrik Varfjell/NTB via REUTERS)

La camiseta alternativa de Noruega para el Mundial (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

IRAK

Irak le ganó el repechaje a Bolivia y se metió al Mundial (REUTERS/Raquel Cunha)

La camiseta de Irak para el Mundial

GRUPO J

ARGENTINA

La camiseta titular de la selección argentina para revalidar el título

La piel suplente de la selección argentina para el Mundial 2026 (REUTERS/Agustin Marcarian)

ARGELIA

La remera titular de Argelia en la piel de su figura, Riyad Mahrez (@riyadmahrez26.7)

La camiseta suplente de Argelia (@adidasfootball)

AUSTRIA

Marcel Sabitzer, la figura de Austria, con la camiseta titular para el Mundial (REUTERS/Lisa Leutner)

La remera suplente de Austria para la Copa del Mundo (REUTERS/Lisa Leutner)

JORDANIA

La camiseta que usará Jordania (@JordanFA)

La casaca de Jordania para el Mundial (@JordanFA)

GRUPO K

PORTUGAL

La camiseta local que utilizará Portugal (REUTERS/Henry Romero)

La piel suplente de Porgual para el Mundial (Mandatory Credit: Dale Zanine-Imagn Images)

COLOMBIA

La piel de titular de Colombia para el Mundial (Mandatory Credit: Tommy Gilligan-Imagn Images)

La remera suplente de Colombia (Mandatory Credit: Travis Register-Imagn Images)

UZBEKISTÁN

La camiseta titular de Uzbekistán para su primer Mundial

La remera suplente que usará Uzbekistán

RD CONGO

La camiseta titular de Congo, con la que se metió al Mundial por el repechaje (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La casaca suplente de Congo para el Mundial

GRUPO L

INGLATERRA

La piel titular de Inglaterra para el Mundial (Reuters/Paul Childs)

La casaca suplente de Inglaterra para la Copa del Mundo (Reuters/Andrew Couldridge)

CROACIA

La remera titular de Croacia para el Mundial (Mandatory Credit: Travis Register-Imagn Images)

La suplente de Croacia para el Mundial (Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

PANAMÁ

La equipación titular de Panamá (@fepafut)

La camiseta suplente de Panamá (@fepafut)

GHANA

La equipación titular de Ghana (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La casaca alternativa de Ghana (REUTERS/Lisa Leutner)