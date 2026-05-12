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Romario eligió a los únicos cuatro futbolistas que cree que lo superaron: por qué descartó a Cristiano Ronaldo

El mítico delantero, campeón del mundo con Brasil en 1994, se hizo viral con su análisis en una entrevista

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Además, el Chapulín explicó por qué Cristiano Ronaldo no entra en la lista

Romario se ganó con creces el cartel de leyenda del fútbol. El ex delantero, de 60 años, descolló en el PSV, Barcelona y Valencia, y en dos de los principales clubes de Brasil, como Vasco da Gama y Flamengo. Su baja altura para un atacante-centro (169 centímetros) no le impidió anotar 784 goles oficiales, que se estiran a 1002 según los registros del propio ex futbolista.

El Chapulín ganó con Brasil el Mundial de 1994 –en el que fue gran figura-, las Copas América de 1989 y 1997. Además, fue catorce veces goleador de un certamen. Tamaño currículum ha cincelado un ego considerable, aunque para Romario, hoy legislador y entrevistador, hubo cuatro futbolistas mejores que él en la historia.

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En una entrevista con Esporte Record, al Baixinho le consultaron quiénes lo superaron en el deporte rey. Y no dudó. “Pelé, Maradona y Messi”, subrayó. “¿Jugaron mejor que tú?“, insistió el periodista. ”Sí, tal vez Garrincha", añadió un nombre el punta que hizo gala durante su carrera de su versatilidad para definir ante los arqueros.

Cuando le preguntaron si existía algún jugador a la par, marcó uno solo: “Ronaldo, el Fenómeno”, en relación al también delantero ex Real Madrid y Barcelona, campeón del mundo con Brasil en Corea-Japón 2002. ¿Y Ronaldinho? “Un poco menos”, fue contundente. Para evitar el ping pong de nombres, sumó: “Todos esos que vas a decir, un poco menos”.

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Fue en ese momento de la charla en el que apareció el nombre de Cristiano Ronaldo, hoy en el Al Nassr de Arabia Saudita y presto a disputar (al igual que Messi) su sexto Mundial. Romario detalló por qué cree que los cuatro elegidos lo superan y el resto está un escalón por debajo. “Yo entiendo que ellos eran más completos que yo, tenían más calidad que yo. Y cuando hablo de esos que jugaban menos, yo era más completo que ellos. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo, ya le oí decir y leí que él es el mejor jugador de todos los tiempos. Para mí no lo es, pero respeto esa posición cien por ciento, que él tiene ese derecho”, tomó distancia de la mirada del portugués. Eso sí, aceptó que puede estar “entre los cinco mejores delanteros”.

A los 60 años, sigue mostranso su talento con el balón cada vez que puede (REUTERS/Ricardo Moraes)
A los 60 años, sigue mostranso su talento con el balón cada vez que puede (REUTERS/Ricardo Moraes)

Cada vez que habla, Romario hace ruido. En los últimos tiempos, viene siendo una de las banderas para que Neymar sea convocado por Carlo Ancelotti para el Mundial. En medio de la presión mediática, el italiano incluyó al fantasista del Santos en la prelista de 55 futbolistas; ahora resta saber si pasará el corte definitivo.

“La selección es el lugar para los mejores y más talentosos y ningún entrenador debería prescindir de un jugador con el talento de Neymar”, rubricó en una columna de opinión en el Jornal O Dia hace un mes y medio.

Es mejor tener a un crack como Neymar, aunque no esté al 100%, que convocar a cualquier otro jugador”, añadió. Todavía tengo la esperanza de ver a Neymar demostrar en el campo, en el Campeonato Brasileño, que merece estar en la lista definitiva y traer a casa el sexto título mundial. ¡Preste atención, señor!“, supo interpelar al ex orientador del Real Madrid.

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