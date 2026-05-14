Virus respiratorios aumentan en Perú: las 8 claves urgentes para proteger a tu familia este invierno

Tos, niño, enfermedad respiratoria - Perú - 22 de julio (iStock)

Llegó el frío y, con él, también el repunte de los virus respiratorios en el país. En medio de una temporada en la que aumentan las consultas por cuadros contagiosos, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y especialistas en inmunización han recordado que mantener al día las vacunas es clave para evitar que enfermedades prevenibles sigan afectando a niños, gestantes, adultos mayores y recién nacidos.

Mientras el Ministerio de Salud (Minsa) mantiene la alerta por el riesgo de reintroducción del sarampión, también se reporta un incremento de tos ferina y se aproxima el periodo de mayor circulación del virus sincitial respiratorio (VSR), una infección que preocupa especialmente por su impacto en los más pequeños.

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Sarampión, tos ferina y VSR

La gripe, la bronquitis y la neumonía se parecen en sus síntomas iniciales, pero no en sus consecuencias. Saber distinguirlas ayuda a recibir el tratamiento adecuado a tiempo. (Freepik)

Uno de los principales focos de preocupación sanitaria en el Perú es el sarampión, una enfermedad que había sido eliminada, pero que ahora enfrenta un riesgo de reaparición. Según el reporte difundido en el sector salud, ya se han confirmado más de 40 casos en el país, una cifra que ha encendido las alertas de las autoridades por la facilidad con la que este virus se transmite, sobre todo en espacios cerrados y de alta concurrencia como escuelas, nidos, transporte público y reuniones.

A este escenario se suma el avance de la tos ferina, que ya supera los 700 casos reportados en lo que va del 2026 y registra más de 10 fallecidos. La situación preocupa porque se trata de una infección que puede ser muy peligrosa en lactantes y menores de un año, un grupo que todavía no cuenta con la protección completa de sus esquemas de vacunación.

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En paralelo, también gana relevancia el virus sincitial respiratorio (VSR), una infección que suele afectar con mayor intensidad a los bebés y que, en temporada de frío, incrementa su circulación. El país ha incorporado medidas específicas para hacerle frente, entre ellas la protección de gestantes y recién nacidos. De acuerdo con el Minsa, la vacunación durante el embarazo permite que los anticuerpos maternos pasen al bebé y lo protejan en los primeros meses de vida.

La OPS ha insistido en que mantener coberturas de vacunación por encima del 90 % es indispensable para evitar retrocesos sanitarios frente a enfermedades como sarampión, polio, difteria y tos ferina.

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Las claves para proteger a tu familia frente a los virus respiratorios

El Ministerio de Salud refuerza protección ante aumento de enfermedades respiratorias| Minsa

Frente a este escenario, especialistas recomiendan una serie de medidas concretas para reducir el riesgo de contagio y reforzar la prevención de enfermedades respiratorias. La primera es revisar de forma permanente el carné de vacunación de los hijos, para verificar si tienen completas las dosis correspondientes a su edad, en especial la DPT y la triple viral, que protegen contra difteria, tos ferina, tétanos, sarampión, paperas y rubéola.

Otra recomendación importante es no esperar a que aparezca un caso cercano para actuar. Tanto el sarampión como la tos ferina se propagan con rapidez y pueden desencadenar brotes en colegios, guarderías y otros espacios donde hay contacto frecuente entre menores. Por eso, el control preventivo debe comenzar en casa y continuar en los centros educativos.

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Los especialistas también aconsejan consultar el esquema de vacunación actualizado. En el Perú, la estrategia de prevención frente al VSR ya incluye la protección de gestantes y el uso de Nirsevimab en recién nacidos, una medida que busca reducir el impacto de una enfermedad que afecta con frecuencia a la primera infancia. Aunque el país reporta alrededor de 4,000 casos anuales, se estima que el número real podría ser mucho mayor por el subregistro.

Además, la vacunación no es una medida exclusiva para niños. Los adultos también deben revisar si requieren refuerzos, ya que algunas inmunizaciones pierden efectividad con el tiempo o exigen nuevas dosis para sostener la protección. Mantener el esquema al día ayuda a reducir la circulación de virus y a proteger a los miembros más vulnerables del hogar.

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En el caso de familias con niños pequeños, también se recomienda verificar el nivel de vacunación del nido o la guardería. Un solo caso no detectado puede ser suficiente para disparar un brote en pocos días, especialmente en ambientes cerrados donde la transmisión de infecciones respiratorias es más rápida.

Para las gestantes, la vacunación durante el embarazo es una de las herramientas más importantes de prevención. Algunas vacunas están diseñadas para aplicarse en esta etapa porque permiten transferir defensas al bebé antes del nacimiento. Esperar al parto, en cambio, puede dejar una ventana de riesgo durante las primeras semanas de vida del recién nacido, cuando cualquier infección puede volverse más grave.

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Otro punto a considerar es la planificación de vacunas antes de viajar. La movilización internacional prevista por eventos de gran escala, como el Mundial de Fútbol 2026, puede aumentar el riesgo de importación de enfermedades. Por ello, es importante revisar los esquemas con anticipación, ya que algunas vacunas requieren varias semanas para generar una respuesta inmunológica completa.

Finalmente, los especialistas recuerdan que las vacunas del calendario nacional son gratuitas y están disponibles en los establecimientos del Ministerio de Salud sin necesidad de cita previa. Acudir al centro de salud más cercano sigue siendo una de las formas más directas de completar dosis pendientes y reducir el riesgo de complicaciones.

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