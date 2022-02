Luciana Fuster se encuentra al borde de la depresión: “Nunca vi una campaña de odio tan grande”

Luciana Fuster asegura que se encuentra al borde de la depresión. (Foto: Instagram y Captura de América Tv)

A raíz de hacer pública su relación con Patricio Parodi, Luciana Fuster viene siendo duramente criticada en las redes sociales por supuestamente no tener ‘códigos’ de amistad. Ella utilizó sus historias de Instagram para denunciar que era víctima de bullying.

La modelo señaló que vive un duro momento por los insultos que recibe casi a diario por parte de sus ‘haters’ y de diferentes conductores de televisión. Además, precisó que por ser figura pública no tiene que aceptar todo lo que le digan.

“Basta, por favor. Me callé mucho tiempo. Intenté normalizar lo que hacen conmigo y con muchas mujeres, excusándolos yo misma con lo que muchos me hicieron creer... Eres figura pública y tienes que aceptar lo que digan de ti”, se lee

De otro lado, Luciana Fuster denunció que sufre de maltrato psicológico, algo que le ha provocado temor a salir a la calle. “ No más agresión y maltrato psicológico. No estoy bien, tengo miedo de lo que están haciendo con mi nombre y reputación. Tengo miedo de salir a la calle. Tengo miedo de lo que me pueda hacer por odio”.

“Es horrible tener que hacer como si estuviera bien e intentar creérmelo. Tengo miedo de caer en depresión. Mi trabajo es en la radio, TV y las redes y tengo que estar sonriendo y con energía siempre. Recibo muchas palabras de odio y ataques a diario ”, añadió.

Luciana Fuster comunicado.

PIDE QUE LA DEJEN DE INSULTAR

La modelo no soporta que los ataques en su contra sigan a diario y le pidió a sus odiares que dejen de insultarla, pues se encuentra al borde de la depresión, al punto que llora todas las mañanas en su cuarto.

“Soy humano. Como tú. Como tu mamá. Como tu papá. Como tus hermanos. Tengo una familia. Tengo derecho a vivir, no solo como yo quiero. Si no que nadie debería poder inventar cosas sobre mi, difamarme, desprestigiarme, ni mucho menos volverme vulnerable y punto de ataque ante un país y demás”, indicó.

“Tengo derecho a la privacidad y a que respete mi dignidad. Detrás del personaje o figura pública Luciana Fuster, existe una Luciana humana. El personaje sigue, la persona se destruye”, añadió.

Luciana Fuster comunicado.

NECESITA AYUDA

De otro lado, Luciana Fuster sostuvo que necesita ayuda de las autoridades para que dejen de atacarla en la televisión; sin embargo, lamentó que ninguna entidad haya hecho algo para que dejen de maltratarla.

“El país entero sabe lo que están haciendo y más allá de que algunos puedan creer las mentiras de ciertos programas y otros no, las autoridades siguen permitiendo que se maltrate a una mujer. Necesito ayuda, ya no puedo más, no es justo”, cuestionó.

Finalmente la modelo aseguró que exista una campaña de odio en su contra. “ Nunca vi una campaña de bullying y odio tan grande en ningún país del mundo. Es algo inaceptable, duele, duele mucho ”.

Luciana Fuster comunicado.

